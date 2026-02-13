エイジングケア（※1）ブランド「ヴァーチェ」が2月19日(木)～2月25日(水)に渋谷スクランブルスクエアにてPOP UP SHOP初出店

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、2月19日(木)～2月25日(水)に渋谷スクランブルスクエアにてPOP UP SHOPを初出店します。

ブランド人気No.1の高保湿美容オイル「マルラオイル」をはじめとした全商品を販売するほか、毎年大人気の春の限定コフレ「ブライトニングコフレ2026」をどこよりも早く先行販売。限定パッケージのマルラオイルや、POP UP SHOP限定のセットも販売します。

また、壁一面に様々なスキンケア商品のサンプルパウチを設置した「Sample Wall」が初登場。ヴァーチェの公式Instagramをフォロー＆LINE公式アカウントを友だち追加すると、Sample Wallの中から好きなサンプル5包をプレゼントします。その日の気分や肌悩みに合わせてサンプルを選んでいただけます。（※2）

また購入金額に応じた特典もご用意。5,000円（税込）以上でガチャを1回、7,000円（税込）以上でオリジナル巾着、10,000円（税込）以上で「リペアモイストローションマスク（1枚）」をプレゼントします。（※3）

ヴァーチェ POP UP SHOP 渋谷スクランブルスクエア

＜店舗概要＞

出店期間：2026年2月19日(木)～2月25日(水)

出店場所：渋谷スクランブルスクエア

ショップ & レストラン6F +Q （プラスク） ビューティー内 Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ 6B

営業時間：10時～21時（最終日は20時まで）

住所 ：〒150-6101 東京都渋谷区渋谷２－２４－１２

その他、アクセス等：https://www.shibuya-scramble-square.com/access/

＜販売商品＞

▽期間限定

ブライトニングコフレ2026

価格：5,830円（税込）

内容：マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞、マルラオイル（ロールオンタイプ）

2026年の春のブライトニングコフレは限定香のマルラブレンドオイル［ブライト］18mLとロールオンタイプのマルラオイル9mLのセット。外箱は春に咲き誇る花をイメージした限定パッケージ。2026 SS LIMITEDマルラブレンドオイル［ブライト］の香りのコンセプトは”目覚めのシトラスハーバル”。オレンジの天然精油をメインにラベンダーやローズマリーをバランスよく配合。太陽の光をギュッと閉じ込めた明るい柑橘の香りが気分を明るく整えていきます。ロールオンタイプのマルラオイルは、サッと気軽に持ち運びができ、日中でも手元や目元、口元の保湿に役立ちます。フェイスラインや首元のマッサージにも使えます。春の不安定な毎日を香りとうるおいで心地よく支えるセットです。

▽POP UP SHOP限定セット

数量限定デザイン マルラオイルコレクション＜通常価格から10%以上OFF＞

価格：11,980円（税込）

内容：マルラオイル(https://virche.com/item/item001.html)、マルラブレンドオイル［ブライト］(https://virche.com/item/item006.html)、マルラブレンドオイル［クリア］(https://virche.com/item/item022.html)

数量限定デザインのマルラオイル3種がPOP UP SHOP限定セットで登場。優れた保湿力・抗酸化力（※4）を誇るブランド人気No.1の「マルラオイル」、くすみ（※5）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［ブライト］」、毛穴目立ち・ゆるみ（※6）ケアをプラスした「マルラブレンドオイル［クリア］」の豪華3点セット。その日の気分や肌のコンディションに合わせたスキンケアを実現します。

マルラグロウコレクション＜通常価格から約10%OFF＞

価格：11,000円（税込）

内容：マルラオイル、リペアグロウヘアオイル、ボディケアオイル

昨年発売のヘアケア・ボディケア商品を含む豪華3点のPOP UP SHOP限定セットをご用意します。ブランド人気No.1の「マルラオイル」、厳選した植物オイルで滑らかでツヤのある髪に整える「リペアグロウヘアオイル」、サラッとしたテクスチャで全身にハリツヤを与える「ボディケアオイル」のセット。顔だけでなく髪、体にもくまなくうるおいを届けます。

＜POP UP SHOP限定イベント＞

Sample Wall

ヴァーチェの公式Instagramをフォロー＆LINE公式アカウントを友だち追加すると、Sample Wallの中からお好きなサンプル5包をプレゼントします。（※2）

Sample Wallイメージサンプル設置イメージ

＜購入特典＞

・5,000円（税込）以上ご購入でハズレなしのガチャを1回

・7,000円（税込）以上ご購入でオリジナル巾着プレゼント

・10,000円（税込）以上ご購入で「リペアモイストローションマスク（1枚）」（非売品）プレゼント

（※3）

※1）年齢に応じたケア

※2）混雑時にはお待ちいただく可能性がございます。なくなり次第終了となります。

※3）数量限定のため先着となります。なくなり次第終了となります。

※4）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※5）乾燥やキメの乱れによるもの

※6）ハリ不足による

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※3）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本（※4）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※5)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産。常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年1月現在

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「満ち足りた人生の連鎖 ～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

