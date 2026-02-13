都会の子どもたちに元気なニッポン農業を発信するイベント「ファーマーズ＆キッズフェスタ2026」に出展

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉原章郎以下、ぐるなび）は、2022年より取り組む国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）のグリーンイノベーション基金事業の一環として、「ファーマーズ＆キッズフェスタ2026」に出展し、農地に炭素を貯留する「バイオ炭」を活用した農業の取組みや農産物を紹介します。

【ぐるなび出展概要】

■出展看板名

食でつなぐ農のみらい（株）ぐるなび

■出展内容

・パネル展示

農業分野における環境貢献の取組み紹介、クイズや消費者アンケートを実施

・体験型イベント・プレゼント企画

子どもたちが参加できる140cmの巨大ガラポンによる抽選を実施し、当選者には野菜(※)、お米(※)、お菓子のいずれかをプレゼント

抽選プレゼント品イメージ

(※)抽選プレゼントの野菜、および「意味のあるお米」は、農地におけるバイオ炭施用による炭素貯留(CO2削減)に先行して取り組む北総クルベジファーマーズ、農事組合法人おきすと協力し、バイオ炭を活用して生産された環境価値農産物を提供します。

ぐるなびは、本イベントへの出展を通じ、東京近郊在住の子育て世代のご家庭に、農業分野におけるカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを紹介し、農産物を手に取り農業を身近に感じてもらうことを目指します。また、持続可能な食と農の未来に貢献する環境価値農産物の認知を拡大し、今後の消費活動につなげていきます。

【ファーマーズ＆キッズフェスタ2026 概要】

■タイトル

ファーマーズ＆キッズフェスタ2026

■実施概要

日本のプロ農業者が集い、「子どもと農業をつなぐ架け橋」として都会の子どもたちに元気なニッポン農業を発信するイベント。こだわりの新鮮な農産物や美味しい食を東京のど真ん中でお届けするとともに、農業＆食の魅力発信に加えてSDGsに関する食農ワークショップ、楽しいステージなど様々なコンテンツをご用意し、農業の魅力と楽しさをご紹介します。

■実施期間

2026年2月28日(土)～3月1日(日) 10時～16時（雨天決行）

■会場

代々木公園イベント広場、野外ステージ、けやき並木の一部

■入場料

無料

■主催

公益社団法人日本農業法人協会

■公式サイト

https://farmerskids.jp/

【ぐるなびが参画するグリーンイノベーション基金の事業概要】

■採択事業名

農業副産物を活用した高機能バイオ炭の製造・施用体系の確立

■概要

もみ殻などを炭化（炭素を固定化）させたバイオ炭や炭素固定効果の高い有機物は、CO2を農地に貯留する効果が期待され、脱炭素に向けた有効な手法の一つです。その普及を目的として、土壌中の養分を肥料成分として作物に供給する、作物の健全な生育を助長するなどといった有用微生物の機能を付与した高機能バイオ炭などを開発します。また、これを用いて栽培した農産物の環境価値の評価手法を確立し、農業者の導入インセンティブを高める取り組みを行います。

■事業期間

2022年度～2030年度（予定）

■NEDOグリーンイノベーション基金事業サイト

https://green-innovation.nedo.go.jp/project/agriculture-forestry-fisheries-industries/scheme/

【関係協力先】

北総クルベジファーマーズ（https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000254502）

農事組合法人おきす（https://www.okisu.jp/）