日本トイザらス、2月・3月に5県で新店5店舗をぞくぞくオープン！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、社長：ピーター・シャッツ）は、2026年2月から3月にかけて、国内5店舗の移転および新規出店を実施いたします。2月13日（金）の『トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店』が移転オープンを皮切りに、奈良県では2月19日（木）に『トイザらス ならファミリー店』が移転オープン。翌20日（金）には、埼玉県に『トイザらス コクーンシティ店』がグランドオープンするほか、愛知県の『トイザらス・ベビーザらス 名西店』が同施設内で移転オープンいたします。さらに、3月13日（金）には群馬県にて『トイザらス スマーク伊勢崎店』がグランドオープンを予定しております。

『トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店』、『トイザらス・ベビーザらス 名西店』、『トイザらス スマーク伊勢崎店』のおもちゃ売り場には、人気キャラクターの最新のおもちゃ・グッズをはじめ、人形・ぬいぐるみ、乗り物のおもちゃ、ブロック玩具、ゲームのほか、自転車やスポーツ玩具、さらにはトイザらスでしか手に入らない海外で人気の商品など、子どもからキダルト（子どもの心を持った大人たち）まで楽しめる商品を幅広く取り揃えています。人気のおもちゃは実際に見て、触って、遊ぶ楽しさを体験していただけるよう、試遊できるサンプル商品をプレイテーブルや陳列棚など、店内随所に配置いたしました。

また『トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店』、『トイザらス・ベビーザらス 名西店』では、ベビーザらス併設型店舗として、マタニティ衣料やベビーカー、ベビーフード・ベビードリンク、紙おむつ、ベビー衣料、豊富なベビー・キッズ向けキャラクターアパレルなど各種マタニティ・ベビー用品も充実の品揃えで提供いたします。出産準備のプレママ・パパに大好評のハローベビー ストアツアーをはじめ、育児のちょっとした疑問やお悩みの解決に役立つ体験会、ベビーと参加できる店頭イベントなども随時開催し、ベビーを迎え、育てるママ・パパ、ご家族の「わくわく、はぐくむ。」をサポートします。

『トイザらス ならファミリー店』、『トイザらス コクーンシティ店』は、おもちゃ好きのキダルトにお楽しみいただける商品のみを厳選して取り揃えた店舗です。ヒーローや映画キャラクターのアクションフィギュア、キモくてかわいいモンスター「FUGGLER(ファグラー)」、世界中で人気のデフォルメフィギュア「FUNKO POP!」など充実の品揃えで提供いたします。なかでも、開けるまでどれが出てくるかわからないドキドキ感が人気の「ブラインドボックス」は国内外のメーカーの人気商品を取り揃え、アジアで人気急上昇中の「LULU THE PIGGY」も直輸入しており、大人がわくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる店舗となっています。

■「LULU THE PIGGY」

アジアで人気急上昇中の「ブラインドボックス」、様々なテーマのフィギュアコレクションとして展開されています。

(C) 2025 CICI‘S STORY (C) 2025 TOYZEROPLUS

このたびの移転＆新店オープンを記念して、トイザらスオリジナルのおもちゃ・ノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティング、おもちゃやベビー用品のスペシャルセールなど、子どもたちおよびご家族のみなさまにお楽しみいただけるプレゼントやイベントをご用意いたします。（※）詳細については下記の当社ウェブサイトをご覧ください。

・トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-222.html

・トイザらス ならファミリー店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-224.html

・トイザらス コクーンシティ店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-219.html

・トイザらス・ベビーザらス 名西店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-215.html

・トイザらス スマーク伊勢崎店：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-225.html

※店舗によってプレゼント・イベント／セールの内容や実施期間が異なります。

■店舗概要

店舗名称：トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店

オープン日：2026年2月13日（金）

所 在 地：青森県青森市浜田1-14-1 CiiNA CiiNA 青森2F

売場面積：約1,109平方メートル

営業時間：10：00～20：00

店舗名称：トイザらス ならファミリー店

オープン日：2026年2月19日（木）

所 在 地：奈良市西大寺東町2-4-1 専門店街zoro 4階

売場面積：約188平方メートル

営業時間：10：00～20：00

店舗名称：トイザらス コクーンシティ店

オープン日：2026年2月20日（金）

所 在 地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2・3F

売場面積：約155平方メートル

営業時間：10：00～21：00

店舗名称：トイザらス・ベビーザらス 名西店

オープン日：2026年2月20日（金） ※同施設内で移転オープン

所 在 地：愛知県名古屋市西区名西2丁目33-8 ヨシヅヤ名古屋名西店2F

売場面積：約1,050平方メートル

営業時間：10：00～21：00

店舗名称：トイザらス スマーク伊勢崎店

オープン日：2026年3月13日（金）

所 在 地：群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎 2F

売場面積：約393平方メートル ※予定

営業時間：10：00～21：00