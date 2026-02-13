クラークスジャパン株式会社

2025年7月に即完売となったコラボレーションに続き、Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）はGOLF WANG（ゴルフ ワン）とのとの第二弾コラボレーションを発表します。

バレンタインデーにあわせて登場する本コレクションでは、前作で高い人気を博したClarks Originalsのアイコン「Wallabee」を再解釈。

GOLF WANGらしい遊び心を効かせたデザインへとアップデートしました。プレミアムスエードのアッパーには、さりげなくエンボス加工されたハートモチーフを施し、クラシックなシルエットにロマンティックなアクセントを添えています。

カラーは前回コレクションで展開されたBlackをリイシュー。

それぞれに、Clarks OriginalsのアイコニックなFOBタグと、GOLF WANGのハート型スペシャルFOBをあしらっています。

本コレクションは、公式オンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)およびClarks Originalsストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)で販売されます。詳しくは店舗までお問い合わせください。



Clarks Originals × GOLF WANG

2026年2月14日（土）世界同時発売

UK6(24cm) - UK11(UK29cm)

\33,000（税込）

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。



お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks Originals) : https://www.instagram.com/clarksoriginals/?hl=ja