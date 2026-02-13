【限定特典あり】『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』&『チャイルドリリーバー』おなまえシール付き 全国書店フェア開催

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』第4巻、『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』第2巻が発売する2026年2月20日（金）から、全国の書店およそ230店舗でフェア企画を開催いたします。フェア限定特典として「おなまえシール」を配布いたします。

【開催日程】

2026年2月20日（金）～（※特典配布終了／各店舗取り扱い終了まで）



【開催店舗】

対象店舗リストは下記ページよりご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1FAHcHkx6cOCedy024WfBKKt5pemd9fWY/view?usp=sharing



【開催内容】

期間中『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』、『チャイルドリリーバー』をお買い上げの方に、

1冊につき1枚、おなまえシールをプレゼント！

※特典の配布方法は書店により異なります

※特典の数には限りがございます

大人気小児医療マンガ2作品最新巻、2月20日発売！

『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』第4巻

▼第4巻あらすじ▼

2歳の娘・いちかの異変を保育士さんから知らされた羽根田。慌ててブッキーのいる病院で診てもらうと、いちかは“斜視”と診断される。自分の目の悪さが遺伝して似てしまったのだとショックを受ける羽根田に、ブッキーがかけた言葉とは！？佐原ミズが描く、頑張る親子に寄り添う小児科医・ブッキーの心温まる物語！

『ハネチンとブッキーのお子さま診療録』第4巻

発売日：2026年4月20日

ISBN：9784867208588

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/4856001361391978853

編集・発行・発売：コアミックス

第4巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%8D%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%AD%90%E3%81%95%E3%81%BE%E8%A8%BA%E7%99%82%E9%8C%B2-4-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E4%BD%90%E5%8E%9F%E3%83%9F%E3%82%BA/dp/4867208582

『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』第2巻

▼第2巻あらすじ▼

無菌室でひとり治療に耐える人に気を遣いすぎる白血病の女の子、検査室に入ることを拒否するASDの男の子、虐待を受け感情を言葉にできなくなった男の子。時田はひとりひとりにあったケアの形を探し、子どもの心に寄り添い続ける。

『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』第2巻

発売日：2026年4月20日

ISBN：9784867208533

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/2550912965479874732

編集・発行・発売：コアミックス

第2巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC-%E5%AE%87%E5%B7%A6%E6%9C%A8%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%AE%E6%99%82%E7%94%B0%E3%81%95%E3%82%93-2-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E9%81%8A%E6%9C%A8%E5%93%89%E5%90%89/dp/4867208531/ref=rw_dp_pbnx_fo_vol_2