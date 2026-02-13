『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念！エヴァと歩んだセガプライズの軌跡を振り返る特別映像を公開

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、横浜アリーナにて2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）に開催されるイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアにブース出展いたします。

セガ フェイブは、UFOキャッチャーの景品・セガプライズとして、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する魅力的なキャラクターたちのアイテムを約30年間、展開してまいりました。

『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、セガ フェイブは、「これからも、エヴァとの物語はつづく」をテーマとしたブースを展開。過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品を展示いたします。

また、ブースでは、1997年から2025年までの間にセガプライズより登場したフィギュアを使用し『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現した特別映像の完全版を放映いたします。セガプライズが『エヴァ』と共に歩み、進化してきた軌跡をご覧ください。

セガプライズ特別映像の予告動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AmgenvJCGb8 ]

【出展内容詳細】

■フィギュア製品展示

過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品を展示いたします。

■セガプライズで名シーンを再現した特別映像公開

1997年から2025年に登場したセガプライズを使用し、『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現。

セガプライズが『エヴァ』と共に歩んだ軌跡をご覧ください。

※イベント後に、会場で放映した完全版をセガプラザ公式YouTubeチャンネルで公開予定です。

■会場限定プレゼントSNSキャンペーン

会場限定で、「ふわぷち デフォルメフィギュア ステッカー」がもらえるSNSキャンペーンを実施いたします。 S-FIRE公式 X ( https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL ) をフォローし、キャンペーン投稿をリポストいただくと、会場限定ステッカーをプレゼントいたします。

※各日先着順・数量限定でのご提供となります。

※全2種、ランダム配布となります。キャラクター指定はできませんのでご了承ください。

※キャンペーン投稿はイベント当日にS-FIRE公式Xアカウントにて発信予定です。

【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION概要】

名 称：EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION

会 期：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】

会 場：横浜アリーナ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10

イベントURL：https://30th.evangelion.jp/fes

セガ フェイブより現在展開中の製品情報は公式サイト「セガプラザ」にてご覧いただけます。

https://segaplaza.jp/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3&type=prize&searchtype=title(https://segaplaza.jp/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3&type=prize&searchtype=title)