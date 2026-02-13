『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念！エヴァと歩んだセガプライズの軌跡を振り返る特別映像を公開
セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、横浜アリーナにて2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）に開催されるイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアにブース出展いたします。
セガ フェイブは、UFOキャッチャーの景品・セガプライズとして、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する魅力的なキャラクターたちのアイテムを約30年間、展開してまいりました。
『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、セガ フェイブは、「これからも、エヴァとの物語はつづく」をテーマとしたブースを展開。過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品を展示いたします。
また、ブースでは、1997年から2025年までの間にセガプライズより登場したフィギュアを使用し『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現した特別映像の完全版を放映いたします。セガプライズが『エヴァ』と共に歩み、進化してきた軌跡をご覧ください。
セガプライズ特別映像の予告動画はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AmgenvJCGb8 ]
【出展内容詳細】
■フィギュア製品展示
過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品を展示いたします。
■セガプライズで名シーンを再現した特別映像公開
1997年から2025年に登場したセガプライズを使用し、『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現。
セガプライズが『エヴァ』と共に歩んだ軌跡をご覧ください。
※イベント後に、会場で放映した完全版をセガプラザ公式YouTubeチャンネルで公開予定です。
■会場限定プレゼントSNSキャンペーン
会場限定で、「ふわぷち デフォルメフィギュア ステッカー」がもらえるSNSキャンペーンを実施いたします。 S-FIRE公式 X ( https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL ) をフォローし、キャンペーン投稿をリポストいただくと、会場限定ステッカーをプレゼントいたします。
※各日先着順・数量限定でのご提供となります。
※全2種、ランダム配布となります。キャラクター指定はできませんのでご了承ください。
※キャンペーン投稿はイベント当日にS-FIRE公式Xアカウントにて発信予定です。
【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION概要】
名 称：EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION
会 期：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】
会 場：横浜アリーナ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10
イベントURL：https://30th.evangelion.jp/fes
セガ フェイブより現在展開中の製品情報は公式サイト「セガプラザ」にてご覧いただけます。
https://segaplaza.jp/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3&type=prize&searchtype=title(https://segaplaza.jp/search/?q=%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3&type=prize&searchtype=title)