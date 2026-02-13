【大反響につき再放映決定】自治体担当者必見！寄附額を最大化する「楽天・Amazonふるさと納税 徹底実践セミナー」を2月18日（水）10時より配信開始
一般社団法人自治体DX推進協議会（以下、GDX）は、先日開催し全国の自治体様から大変大きな反響をいただいたオンラインセミナー「楽天・Amazonふるさと納税 徹底実践セミナー」につきまして、多数のご要望にお応えし、2026年2月18日（水）10:00より再放映を実施することをお知らせいたします。
▼ 再放映の詳細・お申し込みはこちら :
https://www.gdx.or.jp/works/furusato_202602.html
■ 再放映決定の背景
ふるさと納税市場の競争が年々激化する中、ただポータルサイトに返礼品を掲載するだけでは寄附を集めることが難しくなっています。多くの自治体様が「魅力的な返礼品はあるのに他自治体に埋もれてしまう」「委託事業者に任せきりで内部にノウハウがない」「広告費の費用対効果が見えにくい」といった切実な課題を抱えています。
2月12日に開催した本セミナーでは、ECコンサルティングのプロフェッショナルであるオンサイト株式会社を講師に迎え、主要プラットフォーム（楽天・Amazon等）の最新アルゴリズムや、明日から使える実践的なデジタルマーケティング手法を公開しました。 開催後、「公務で当日参加できなかったため見逃し配信をしてほしい」「担当部署内で動画を共有し、新年度の戦略に活かしたい」といった熱いご要望を多数いただいたため、急遽再放映を実施する運びとなりました。
楽天・Amazonふるさと納税「広告運用 × ページ品質改善」徹底実践セミナー ～「集客」と「接客」を極める15の方法 ～
■ 本セミナーの見どころ・学べるノウハウ
感覚的な運用からの脱却を図る、データとロジックに基づいた実践的な内容をお届けします。
・ポータルサイトの最新トレンドと戦略
（市場流通との比較、検索で上位表示されるアルゴリズムの仕組み）
・アクセス数と転換率（CVR）を劇的に上げる「接客」改善
（サムネイル画像の改善、ページ内SEOと検索キーワード設定、ストーリー訴求の強化、バリエーション・まとめ登録設定）
・【楽天ふるさと納税】特化型ノウハウ
（モール広告[RPP]の入札調整・運用、メルマガ・LINE・回遊バナーの活用）
・【Amazon】特化型ノウハウ
（「IDQスコア」によるカタログ情報の充実度評価、季節もの返礼品の運用、特集ページ掲載）
・リピーター獲得と体制づくり
（レビュー対策・フォローメール等の自動化、構造的な問題を打破するための「体制と運営のテコ入れ」）
■本セミナーはこのような自治体様におすすめです
・楽天・Amazonふるさと納税での寄附額が伸び悩んでいる
・ページ改善の必要性は感じているが、どこから手をつけるべきか分からない
・広告予算を使っているが、その効果に疑問を感じている
・アクセス（閲覧数）はあるが、実際の寄附（転換率）が低い
・魅力的な返礼品はあるものの、競合他自治体に埋もれてしまっている
当日のタイムテーブル
10:00 ～ 10:10
オープニング・活動紹介
GDXの活動紹介に加え、昨今の「ふるさと納税」を取り巻く実情や、自治体が直面している課題感について解説し、本セミナーの導入を行います。
10:10 ～ 10:50
【メイン講演】
「集客」と「接客」を極める15の方法 ～ 楽天・Amazonでの寄附額を最大化するための実践講義～
・広告費を無駄にしない「ページ品質」の重要性
・競合に埋もれないための差別化戦略
・アクセスを寄附に変える具体的な改善手法
オンサイト株式会社 齋藤 紘太朗 さま
10:50 ～ 11:00
質疑応答・閉会
講演内容に関するご質問や、日頃の業務での悩みに対し、回答させていただきます。
■ 登壇予定
オンサイト株式会社 クライアントソリューション事業部 マネージャー 齋藤 紘太朗さま
オンサイト株式会社 クライアントソリューション事業部 マネージャー 齋藤 紘太朗さま
コンサルティング部門、バックオフィス部門のマネージャーを経て、現在はセールスに従事。外資系メーカーや通信キャリアなど大手～中小企業様まで幅広く伴走支援。SNSフォローを1万人→10万人超え、6年で売上ほぼ0から16億円まで伸ばすなどのグロースハックを経験。「実際、どうなの？」に対するご回答やご提案/実行に重きを置く。
現在、年間寄附金額が数十億を超える規模の自治体様にて、ふるさと納税のマーケティング支援を実施中。
■ 開催概要
セミナー名： 楽天・Amazonふるさと納税「広告運用 × ページ品質改善」徹底実践セミナー ～「集客」と「接客」を極める15の方法 ～
開催日時： 2026年2月18日（水） 10:00 ～ 11:00（再放映）
開催形式： オンライン開催（Zoomウェビナーを予定）
対象： 自治体職員、GDX会員
参加費： 無料（事前登録制）
主催： 一般社団法人自治体DX推進協議会
協力： オンサイト株式会社
【セミナー申込はこちら】 :
https://forms.gle/MoDY3AxFqA3tntXm7
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局） ふるさと納税DX部
TEL：03-6683-0106 Email：furusato@gdx.or.jp
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]
一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。
地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。
【問い合わせ先】
一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）
東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F
03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp
https://www.gdx.or.jp