【西武所沢S.C.】探し物はねこですか？キーワードを見つけてプレゼント

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、2月15日（日）～28日（土）で「猫の日」特別企画、「探し物はねこですか？」を開催いたします。


2月22日（日）のねこの日にちなみ、各階対象売場では、ねこのモチーフのコロッケや、ねこのデザインのパッケージなど、かわいいねこたちが大集合！ねこの日のPOPを目印に、館内のねこたちを探してみませんか？


会期中、館内の4か所に、キーワードをつけたねこが隠れています。４つの文字を、ねこが喜ぶ言葉に組み合わせて、西武所沢S.C.公式LINEのトーク画面に入力するともらえるクーポンで、ジュースをプレゼント。


また、期間中、館内でお買いあげいただいた税込3,240円分のレシートをご提示で、神戸風月堂／mofusand ミニゴーフル -かわいいにゃんこたちの神戸風月堂オリジナルデザイン（1缶）を先着100名さまにプレゼント。西武所沢S.C.に隠れたかわいいねこたちを、ぜひ探しに来てください。



西武所沢S.C.　ねこの日


■2月15日（日）～28日（土）　　　■西武所沢S.C.各階=対象売場


■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/260222-nekonohi



ねこ好き注目、かわいい商品が大集合！



にゃんこロッケ

【神戸コロッケ】地下1階＝RF1


にゃんこロッケ　220円


販売期間：２月１５日（日）～２５日（水）


ネコ型が可愛い、お子様から年配の方までが食べやすいポテトコロッケ。







西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶

【NEKO LAB】１階＝諸国銘菓


西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶　3,456円


販売期間：２月１５日（日）～２８日（土）


バラエティに富んだ数種のクッキーと、彩り豊かな金平糖をぎっしりと詰めこんだ大満足な内容。







こねこピンク

【赤坂柿山】１階＝赤坂柿山


こねこピンク　1,728円


販売期間：２月１５日（日）～３月１０日（火）


お魚をかたどった煎餅や、かつお節味のあられなど、猫ちゃんの好物にちなんだ味を詰合せ。






福を呼ぶ猫のお饅頭

あわ家惣兵衛 福を呼ぶ猫のお饅頭


（1個）各301円


■2月15日（日）～28日（土）


■1階＝諸国銘菓


［画像左上から］


-ねこ饅頭（こしあん）


-三毛猫饅頭（しろあん）


-チョコ饅頭（チョコあん）


-肉球饅頭（こしあん）





お得な「ねこの日」イベントも盛りだくさん！



【猫の日企画　ちゅ～るつかみ取り】


７階＝ワンラブ


実施期間：２月２１日(土)～２３日(月・祝)


期間中、猫用品550円(税込)以上をお買い上げのお客様お一人様1回（1日につき1回）でご参加いただけます。


＊CIAOちゅ～るの種類はランダムです。


各日650本用意。なくなり次第終了させていただきます。







【２２名（にゃんにゃん）限定】


1階＝カルビープラス


実施期間：２月１９日（木）～２８日（土）


できたてべにはるか or できたてべにはるかスイートをご注文で、バター味増量！






＜西武所沢S.C.　営業時間＞午前１０時～午後８時


※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。


くわしくは各店のホームページをご確認ください。