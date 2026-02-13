【西武所沢S.C.】探し物はねこですか？キーワードを見つけてプレゼント

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、2月15日（日）～28日（土）で「猫の日」特別企画、「探し物はねこですか？」を開催いたします。

2月22日（日）のねこの日にちなみ、各階対象売場では、ねこのモチーフのコロッケや、ねこのデザインのパッケージなど、かわいいねこたちが大集合！ねこの日のPOPを目印に、館内のねこたちを探してみませんか？

会期中、館内の4か所に、キーワードをつけたねこが隠れています。４つの文字を、ねこが喜ぶ言葉に組み合わせて、西武所沢S.C.公式LINEのトーク画面に入力するともらえるクーポンで、ジュースをプレゼント。

また、期間中、館内でお買いあげいただいた税込3,240円分のレシートをご提示で、神戸風月堂／mofusand ミニゴーフル -かわいいにゃんこたちの神戸風月堂オリジナルデザイン（1缶）を先着100名さまにプレゼント。西武所沢S.C.に隠れたかわいいねこたちを、ぜひ探しに来てください。

西武所沢S.C. ねこの日

■2月15日（日）～28日（土） ■西武所沢S.C.各階=対象売場

■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/260222-nekonohi

ねこ好き注目、かわいい商品が大集合！

にゃんこロッケ

【神戸コロッケ】地下1階＝RF1

にゃんこロッケ 220円

販売期間：２月１５日（日）～２５日（水）

ネコ型が可愛い、お子様から年配の方までが食べやすいポテトコロッケ。

西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶

【NEKO LAB】１階＝諸国銘菓

西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶 3,456円

販売期間：２月１５日（日）～２８日（土）

バラエティに富んだ数種のクッキーと、彩り豊かな金平糖をぎっしりと詰めこんだ大満足な内容。

こねこピンク

【赤坂柿山】１階＝赤坂柿山

こねこピンク 1,728円

販売期間：２月１５日（日）～３月１０日（火）

お魚をかたどった煎餅や、かつお節味のあられなど、猫ちゃんの好物にちなんだ味を詰合せ。

福を呼ぶ猫のお饅頭

あわ家惣兵衛 福を呼ぶ猫のお饅頭

（1個）各301円

■2月15日（日）～28日（土）

■1階＝諸国銘菓

［画像左上から］

-ねこ饅頭（こしあん）

-三毛猫饅頭（しろあん）

-チョコ饅頭（チョコあん）

-肉球饅頭（こしあん）

お得な「ねこの日」イベントも盛りだくさん！

【猫の日企画 ちゅ～るつかみ取り】

７階＝ワンラブ

実施期間：２月２１日(土)～２３日(月・祝)

期間中、猫用品550円(税込)以上をお買い上げのお客様お一人様1回（1日につき1回）でご参加いただけます。

＊CIAOちゅ～るの種類はランダムです。

各日650本用意。なくなり次第終了させていただきます。

【２２名（にゃんにゃん）限定】

1階＝カルビープラス

実施期間：２月１９日（木）～２８日（土）

できたてべにはるか or できたてべにはるかスイートをご注文で、バター味増量！

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは各店のホームページをご確認ください。