【西武所沢S.C.】探し物はねこですか？キーワードを見つけてプレゼント
西武所沢S.C.では、2月15日（日）～28日（土）で「猫の日」特別企画、「探し物はねこですか？」を開催いたします。
2月22日（日）のねこの日にちなみ、各階対象売場では、ねこのモチーフのコロッケや、ねこのデザインのパッケージなど、かわいいねこたちが大集合！ねこの日のPOPを目印に、館内のねこたちを探してみませんか？
会期中、館内の4か所に、キーワードをつけたねこが隠れています。４つの文字を、ねこが喜ぶ言葉に組み合わせて、西武所沢S.C.公式LINEのトーク画面に入力するともらえるクーポンで、ジュースをプレゼント。
また、期間中、館内でお買いあげいただいた税込3,240円分のレシートをご提示で、神戸風月堂／mofusand ミニゴーフル -かわいいにゃんこたちの神戸風月堂オリジナルデザイン（1缶）を先着100名さまにプレゼント。西武所沢S.C.に隠れたかわいいねこたちを、ぜひ探しに来てください。
西武所沢S.C. ねこの日
■2月15日（日）～28日（土） ■西武所沢S.C.各階=対象売場
■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/260222-nekonohi
ねこ好き注目、かわいい商品が大集合！
にゃんこロッケ
【神戸コロッケ】地下1階＝RF1
にゃんこロッケ 220円
販売期間：２月１５日（日）～２５日（水）
ネコ型が可愛い、お子様から年配の方までが食べやすいポテトコロッケ。
西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶
【NEKO LAB】１階＝諸国銘菓
西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶 3,456円
販売期間：２月１５日（日）～２８日（土）
バラエティに富んだ数種のクッキーと、彩り豊かな金平糖をぎっしりと詰めこんだ大満足な内容。
こねこピンク
【赤坂柿山】１階＝赤坂柿山
こねこピンク 1,728円
販売期間：２月１５日（日）～３月１０日（火）
お魚をかたどった煎餅や、かつお節味のあられなど、猫ちゃんの好物にちなんだ味を詰合せ。
福を呼ぶ猫のお饅頭
あわ家惣兵衛 福を呼ぶ猫のお饅頭
（1個）各301円
■2月15日（日）～28日（土）
■1階＝諸国銘菓
［画像左上から］
-ねこ饅頭（こしあん）
-三毛猫饅頭（しろあん）
-チョコ饅頭（チョコあん）
-肉球饅頭（こしあん）
お得な「ねこの日」イベントも盛りだくさん！
【猫の日企画 ちゅ～るつかみ取り】
７階＝ワンラブ
実施期間：２月２１日(土)～２３日(月・祝)
期間中、猫用品550円(税込)以上をお買い上げのお客様お一人様1回（1日につき1回）でご参加いただけます。
＊CIAOちゅ～るの種類はランダムです。
各日650本用意。なくなり次第終了させていただきます。
【２２名（にゃんにゃん）限定】
1階＝カルビープラス
実施期間：２月１９日（木）～２８日（土）
できたてべにはるか or できたてべにはるかスイートをご注文で、バター味増量！
＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時
※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。
くわしくは各店のホームページをご確認ください。