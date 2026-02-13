受託開発特化型営業代行は、ご支援実績が10社を超えました｜設計・運用・改善の役割分担を強化

株式会社営業ハック

株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、受託開発・システム開発領域に特化した営業代行サービスにおいて、ご支援実績が10社を超えたことをお知らせいたします。あわせて、より安定的に商談創出をご提供するため、営業代行支援の提供体制を強化いたします。

営業ハックの受託開発特化型営業代行体制

受託開発の営業は、単に「開発できます」では動きません。動くのは、相手の中で要件が動き始めた時です。例えば、既存システムの老朽化やブラックボックス化、運用属人化、Excel運用の限界、SaaS連携やデータ統合、ベンダー更改、内製/外注の見直し、新規プロダクト立ち上げなど、背景に必ず"推進理由"があります。営業ハックは、この推進理由を起点に、相談が生まれる入口を設計します。

また受託開発は、関与者が広いことも特徴です。事業部・現場責任者が業務課題を持ち、情シスが運用とセキュリティ要件を見て、DX推進や役員層が投資判断と優先度を決める。誰が最初に受けても前に進むように、営業ハックは「誰に」「何を」「どこまで」伝えるかを整理し、初回商談で判断材料が揃う状態を作ります。

営業ハックが商談化の確度を高めるために重視していること

営業ハックが重視するのは、アポの量ではなく"次に進む商談"です。初回商談では、受託開発の検討が止まる原因になりやすい論点を、最初から揃える設計にします。具体的には、対象業務とスコープ、現状の運用とボトルネック、要件の前提（データ・連携・権限・セキュリティ）、体制（決裁者/推進者/利用者）、概算の進め方（PoCの要否、見積り前提、RFP化の有無）など、次のアクションが決められる材料を作りにいきます。

運用面では、受付突破から担当接続、日程確定までの勝ちパターンを徹底しています。担当者の呼び出しをスクリプトに沿ってブレなく行い、1回目の要件説明は端的にしてすぐ担当者呼び出しへ戻す。受付への詳しい説明は2回目の質問を受けてから行い、先に喋りすぎずに担当接続率を上げます。

担当者に代わっていただいてからは、40秒以内に日程の打診まで到達することを基準とし、具体的な日時を2つ提示します。質問やお断りに対しては「ありがとうございます」を3秒以内に返し、アポイントの打診はお伺い調ではなく「お願いします」と言い切る。さらに「ありがとう」「お願いします」「日程」をもう一押しトークとして1回の電話で3回伝え、商談化の確度を高めます。

今後の展望

今回のご支援実績10社超を機に、案件立ち上げから運用改善までの品質をさらに平準化するため、提供体制を強化します。ターゲット設計（関与者と導線の特定）、入口設計（推進理由の言語化と訴求整理）、反応設計（断り理由・質問の蓄積と活用）、改善設計（ログ起点での週次アップデート）を一気通貫で行い、設計→実行→検証→改善を短いサイクルで回します。「取れる構造を作って再現する」営業代行として、受託開発領域の商談創出を安定化させてまいります。

◆こんな企業様におすすめです

◆サービス詳細

- 受託開発の商談を増やしたいが、アウトバウンドの勝ち筋が作れていない- 情シス・事業部・DX推進など、つながるべき部署に辿り着けずに止まっている- 紹介頼みから脱却し、要件が動き始めたタイミングで声がかかる状態を作りたい- 見積り依頼は来るが、前段の相談や商談が安定しない- 営業が属人化しており、受託開発営業の入口設計と運用を型化して拡張したい

◆お問い合わせ

代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency