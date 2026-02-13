XRを活用した創造力ワークショップパッケージを国立科学博物館と共同開発

株式会社 NTTデータNJK

株式会社NTTデータNJK（東京都中央区、代表取締役社長 小寺 基夫、以下「NTTデータNJK」）は、独立行政法人国立科学博物館（以下「国立科学博物館」）との長年のパートナーシップのもと、XR技術を活用した体験型ワークショップパッケージ（以下「本パッケージ」）を新たに共同開発しました。 本パッケージを用いたプログラムは、株式会社NTTデータ（東京都江東区、代表取締役社長

鈴木 正範、以下「NTTデータ」）が主催する小学生向け社会貢献プログラム「NTTデータ アカデミア」として、2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間、国立科学博物館 上野本館にて提供します。

■概要

本パッケージは、最新のXR技術を活用し、自然科学の学びとオリジナル作品づくりを結びつける体験型プログラムです。国立科学博物館が保有する動物剥製のデジタル３Ｄモデルをバーチャル空間で観察し、そこで得た気づきをもとに「自分だけの博物館展示」を制作できる構成としています。

■技術的特徴

・ブラウザのみでバーチャル空間の制作・体験が可能な「STYLY.biz」を活用することで、導入や運用の負荷を低減し、教育現場や各種イベントへの展開を容易にします。

・デジタルアーカイブの精緻なモデル観察から展示制作までを一連の体験として体系化し、観察・着想・表現という創造プロセスを自然科学の学びの中で実現します。

■再現性の高いワークショップ展開

XR技術を活用した創造的思考を養うワークショップをパッケージ化することで、類似ワークショップとして、様々な場面で再現性の高い提供が可能です。また、ブラウザベースで実施できるためオンライン開催にも適しており、学びの機会拡大と持続的な活用を支えます。

【小学生向け社会貢献活動「NTTデータ アカデミア」にて実施！】

■位置づけ

本ワークショップは、NTTデータおよび国内グループ18社が協力して取り組む教育プログラム「NTTデータ アカデミア」の一環として提供します。子どもたちの探究心や主体性を育むことを目的に、ITや社会への関心を深め、自ら考え行動する力を養う機会を創出します。

■ワークショップ名・内容

「動物の博物館を作ろう！ ～バーチャル空間で くらべて・ならべて・つたえてみよう～」

ブラウザだけで簡単にバーチャル空間を制作できる「STYLY.biz」に、国立科学博物館の動物剥製の３Ｄモデルが登場します。草原・森林・展示室などの仮想会場に動物を配置・装飾し、自分だけの展示を制作します。最新のXR技術に触れながら、楽しく自然科学を学べるワークショップです。

開催模様１.開催模様２.ワークショップ作品例１.ワークショップ作品例２.

【開催概要】

■開催日時

2026年3月14日(土)

1回目：9:00～11:45 / 2回目：13:15～16:00

2026年3月15日(日)

3回目：9:00～11:45/ 4回目：13:15～16:00

※受付開始時刻は各回30分前を予定しています。

■会場

国立科学博物館 上野本館

(〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20)

■持ち物

筆記用具

※水分補給のお飲み物をご持参ください。

■参加費

無料

※交通費は参加者のご負担となります。

■応募対象

小学校1年生～6年生

※保護者の方は1名まで付き添い可能。

■定員

各回30組

※応募者多数の場合は抽選となります。

■応募方法

以下ページ掲載の申込フォームより必要事項をご入力の上、ご応募ください。

https://www.nttdata.com/global/ja/about-us/socialactivity/academia/nttdata/

■応募締切

2026年3月2日(月)

※抽選結果は3月4日(水)以降にご連絡します。



■同意事項

・応募時にご登録いただいた個人情報は、NTTデータが主催する本イベントの企画・運営および抽選結果のご案内の目的にのみ利用します。

プライバシーポリシー：https://www.nttdata.com/jp/ja/info/privacy_policy/

・本イベントの記録および広報のため、会期中に録画・撮影を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

【今後の展開】

本パッケージは、XR技術を活用したワークショップの企画から開催までを一貫支援します。今後は、「NTTデータ アカデミア」における定期的なカリキュラムとしての活用に加え、教育CSRに取り組む企業向けにも展開していく予定です。

■ワークショップパッケージに関するお問い合わせ

株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ

第1デバイスコミュニケーション事業部

Tel：03-5117-1922

お問い合わせフォーム https://www.njk.co.jp/contact/njkxr

■NTTデータ アカデミアに関するお問い合わせ

株式会社ＮＴＴデータ

経営企画本部 広報部 リレーションシップ・マーケティング推進室

NTTデータ アカデミア事務局

Email: koho-academia@kits.nttdata.co.jp

※記載された会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は予告なく変更される場合があります。

※本資料の内容は発表日現在のものです。