【2月24日（火）】求人ボックス×主要求人検索エンジンの採用戦略セミナーをオンライン開催｜トラコム株式会社

トラコム株式会社

トラコム株式会社は2026年2月24日（火）に、株式会社カカクコムより柿沼氏をゲスト講師に迎え、弊社営業担当との共同登壇による無料オンラインセミナーを開催いたします。

【求人ボックスコラボ】2月24日開催｜求人ボックス×主要求人検索エンジンの相乗効果で応募の「質」を引き上げる新手法

「複数媒体を運用しているが、思ったように効果が出ない」

「募集条件を詳しく記載しているのに、ターゲット外からの応募が減らない」

採用担当者の皆様、このような課題を感じていませんか？

本セミナーでは、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」を運営する株式会社カカクコムから柿沼氏をゲスト講師に迎え、弊社営業担当と共同登壇いたします。求人ボックスと主要求人検索エンジンを掛け合わせることで1＋1を3にする、これからの運用の新常識を公開。応募の「質」を引き上げるための具体的なノウハウを解説します。

セミナー概要

セミナープログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125338/table/9_1_c05312e7aac339f1e89f6331342b1d17.jpg?v=202602130151 ]■求人媒体運用の現状 ―こんなお悩みはございませんか？- 特定媒体中心の運用で、ターゲット外からの応募に苦慮している- 求人ボックスを他の求人媒体と同じ手法で運用しているが、成果が出ない- 現在の運用手法に限界（頭打ち）を感じている■求人ボックスの特徴と併用のメリット- 各媒体がリーチできる求職者層や検索行動の決定的な違い- 複数媒体を併用することで、なぜ接触できる層が広がるのか■【特別解説】求人ボックス徹底解説 ─成果を最大化させる運用の秘訣（株式会社カカクコム 柿沼氏）

「求人ボックス」を運営する株式会社カカクコムの担当者が直接登壇。複数媒体を併用する相乗効果を前提とした、最新の運用手法を深く掘り下げます。

- 他媒体とは異なる「求人ボックスユーザー」の行動特性と最新動向- 求人ボックスを使い倒すための各種機能とレポート活用術- 実際の成功事例から学ぶ、成果につながる運用の考え方■求人ボックスを併用する具体的な相乗効果- 求人ボックスで得たデータを他媒体の運用にどう転用するか- 有効応募率を高めるための具体的な改善ポイントと原稿への活かし方■まとめ・質疑応答

当日のご質問はもちろん、お申し込み時にいただいた「事前質問」についても、時間の許す限りプロの視点から回答させていただきます。ぜひお気軽にお寄せください。

セミナー参加者限定特典

■予算配分・媒体選定が明確になる個別分析の実施

セミナー終了後、ご希望の企業様を対象に、現在の採用状況を客観的に可視化する個別分析を実施いたします。

「どの求人を、どの媒体で、どう運用すべきか」という具体的な判断基準を明確にすることで、迷いのない採用計画の立案をサポート。弊社の運用データに基づいた「貴社専用の運用シミュレーション」を作成・提供いたします。

■セミナー資料配布

セミナー後のアンケートにご回答いただいた方全員に、当日の解説資料をプレゼントいたします。

具体的な運用改善のポイントをまとめた、社内検討にも役立つ資料です。ぜひ、今後の採用戦略にお役立てください。

会社概要

会社名：トラコム株式会社

代表取締役：西川 明

住所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル13F

ほか、千葉・大阪・名古屋・京都・福岡に全国6拠点を展開

設立：2009年4月

事業内容：求人広告代理業、採用ブランディング事業、採用代行事業、集客支援事業

HP：https://www.tracom.co.jp/

ブログ：https://www.tracom.co.jp/tralog/

公式X：https://twitter.com/TraCom_info

■お問い合わせ先

トラコム株式会社 事業推進室

https://www.tracom.co.jp/contact/

TEL：0120-989-779（平日9時～18時）