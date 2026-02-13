【ゴージャス会員791名調査】年収1,000万以上の76%が「プロフィールを疑う時間は負担」と回答。ハイクラス層ほど「メンパ」を重視する傾向

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、2026年1月に登録会員791名を対象に「恋愛・結婚観およびライフスタイル」に関するアンケート調査を実施しました。



調査の結果、全体の66.4%が「お相手のプロフィールを疑ったり、確認したりする時間は手間である」と回答。特に年収1,000万円以上の層ではその割合が76.2%に達しており、所得が高い層ほど、情報の真偽を確かめる「心理的コスト」を避ける傾向が明らかになりました。

【調査概要】

実施期間：2026年1月31日～2月4日

調査方法：アプリ内調査（アンケート）

調査対象：ゴージャスユーザー（18歳以上、男女合計791名が回答）

■調査結果（サマリ）

■調査背景

- 全体の66.4%が「お相手のプロフィールを疑う時間は手間」と回答。年収1,000万円以上の層ではさらに高く76.2%に達し、収入が上がるほど情報の真偽を確かめる「心理的コスト」を避ける傾向。- 「疑う手間」が解消されれば、女性の84.0%が「積極的に会いたい」と回答。「信頼の証明」が出会いにおける心理的ストレスを解消する鍵となっている。- さらにその割合は、弁護士・士業で85.7%、俳優・モデル・アスリート等の芸能関係者で83.3%という結果に。事実を重んじる士業や、職業柄リスク管理が不可欠な著名な方々にとって、「信頼の証明」は「会うための絶対条件」となっている。- 「職業・年収証明」を完了している会員は非証明会員と比較して、マッチ率が22%向上するという結果に。確かなプロフィールに基づく「信頼性の可視化」がハイクラス男女の出会いを後押しするきっかけに。

昨今、コスパ・タイパに続く第3の価値基準として、選択の迷いや情報の不透明さによるストレスを最小化する「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目されています。出会いにおいても、「疑う手間」という精神的負荷をいかに排除し、確かな「信頼性」に基づいた判断ができるかどうかが重要な要素となっています。

特に限られた時間の中で理想の出会いを求めるハイクラス男女においては、お相手の情報の真偽を見極める「心理的コスト」が出会いの大きな障壁となっていると考えられます。そこで、出会いにおける信頼性がどのように影響しているのか、その実態を明らかにするため、本調査を実施しました。

■調査結果（詳細）

タイパの先は「メンパ」の向上。ハイクラス男女が望む「疑うストレスのない出会い」

【1】女性の84%が「信頼の証明」を熱望。男性を上回るハイクラス女性の強い「メンパ」志向。

- 全体の66.4%が「お相手のプロフィールを疑ったり、確認したりする時間は手間である」と回答。特に年収1,000万円以上の層ではその割合が76.2%に達しており、出会いにおいて「情報の真偽を疑う」という心理的コストを避けたいと考える傾向は、収入が上がるほど顕著になる実態がうかがえます。- こうした「疑う時間を手間」と感じる層のうち、お相手のプロフィールが正しく証明されていれば「積極的に会いたい」と回答した人は73.5%にのぼりました。- その割合を男女別に見ると、男性の70.3%に対し、女性は84.0%と圧倒的な多数派となり、ハイクラス層の中でも特に女性において「メンパ」を重視する傾向が非常に高くなっています。

【2】著名人の8割超が「信頼の証明」を会うための条件に。リスク管理を重視する層ほど「メンパ」を追求。

「職業証明・年収証明」による信頼性の可視化。証明済み会員のマッチ率は22%向上

「職業・年収証明」「証明済み会員限定機能」全会員提供開始から1周年

- 職業別に見ると、日常的に情報の正確性や裏付けを重視する職種ほど、この傾向が顕著にみられました。- 「お相手のプロフィールを疑う時間が手間である」と回答した割合は、医師・歯科医師で77.3%に達しました。秒単位での的確な判断が日常的に求められる現場に従事する彼らにとって、私生活においても情報の不透明さがストレスとなり得ることがわかります。- また、プロフィールが正しく証明されていれば「積極的に会いたい」と回答した割合は、弁護士・士業で85.7%、俳優・モデル・アスリート等の芸能関係者で83.3%にのぼりました。事実を重んじる士業や、職業柄リスク管理が不可欠な著名な方々にとって、出会いの入り口における「信頼の証明」は、単なる安心感を超えた「会うための絶対条件」となっています。- 「疑う手間」を省き、確かな情報を求める心理は、実際のお相手選びの基準にも反映されており、職業や年収をはじめとしたプロフィールの正確性は、パートナー選びに欠かせない要素となっています。- ゴージャスでは、ご自身の魅力を証明することが可能な「職業証明・年収証明」機能を提供しています。実際に、証明を完了している会員は、非証明会員と比べてマッチ率が22%高いという結果が出ており、プロフィールの「信頼性の可視化」が出会いを後押ししていることがうかがえます（※直近3ヶ月の利用会員データに基づく）。- さらに、ゴージャスを通じて交際を開始した会員からも証明機能を支持する声が寄せられています。「証明機能がしっかりしている点は信頼できると感じました。」（医師/33歳/男性）「これまでのマッチングアプリでは『本当に実在する人なのかな？』と疑ってしまうこともありましたが、ゴージャスではそう感じたことが一切なく、会う前から安心感がありました。」（医師/30歳/女性）こうした「疑うコスト」のない出会いこそが、多忙なハイクラス層にとっての「メンパ」向上に直結しているといえます。

「ゴージャス」では、より安心・安全に、理想のお相手と出会える環境を目指し、各機能の開発・提供を強化してまいりました。2026年2月「職業・年収証明機能」および「証明済み会員限定機能」の全会員提供開始から1周年を迎えました。

今回の調査結果でも示された通り、ハイクラス層にとって「信頼性の可視化」は、迷いやストレスのない出会いを実現するために不可欠となっています。

今後も「ゴージャス」では、安心と信頼に基づくハイクラスな出会いを提供してまいります。

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

