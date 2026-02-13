NYC株式会社、製造業向けAIスタートアップ「ルミナイ株式会社」への投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 中塚庸仁、以下「NYC」）は、2026年2月4日付で、製造業向けにAIソリューション開発およびAIプロダクト開発を手掛けるルミナイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 伊藤大地、以下「ルミナイ」）へのマイノリティ出資を実行したことをお知らせいたします。

NYCは、中小企業の事業承継・成長支援に取り組む投資会社として、中小企業の競争力を次世代につなぐことを目的に、スタートアップへのベンチャー投資も推進しています。

ルミナイについて

ルミナイは、「産業に光を、技術に力を。」を掲げ、産業のデータがAIを介して有機的に結びつき、あらゆる情報が価値ある形で活用できる世界の実現を目指すスタートアップです。その実現に向けて、ソリューション・プロダクトの開発、最新技術の探索・研究開発に加え、後継者不在などの課題を持つ工場・企業のバリューアップと、現場での技術検証にも取り組んでいます。

主な事業内容

■AIソリューション事業

AI導入課題を踏まえ、戦略策定から簡易業務アプリ開発および内製化、AIシステムのPoC（実証）から本開発・運用までを支援します。

■AIプロダクト事業

製造企業における多様なデータ（PLM、ERP、MES、QMS、紙情報等）を、LLMで解釈可能な形に変換するモジュールを活用し、データドリブンなQCD改善を支援するプロダクトを開発・提供します。

■戦略投資事業

後継者不在に直面する中小企業の経営を受け継ぎ、テクノロジーとファイナンスの両輪のアプローチで、イノベーションをリードする先進企業への進化をサポートします。

今後の展望

NYCとルミナイは、本出資を契機に、製造業領域におけるAIの社会実装と企業価値向上を加速するため、以下の連携を推進します。

- 案件紹介NYCでは規模感の観点から投資対象としない案件について、ルミナイの戦略投資事業の観点で検討可能な企業を紹介します。- 投資先連携・実証実験AIニーズのあるNYCの投資先をルミナイへ紹介し、NYCグループの現場・データも活用しながら、ソリューション導入やプロダクト検証に向けたAIの実証実験を共同で推進します。- バリューアップ支援ルミナイが戦略投資によりグループ参画した中小企業に対し、NYCがバックオフィス領域を中心としたバリューアップ支援を実施します。- 共同投資共同投資を通じて双方のアセット拡大を図り、バリューアップノウハウを相互に共有・高度化します。

NYCは今後も、将来性あるスタートアップや地域企業への投資・支援を通じて、産業の変化を捉えた新しい中小企業エコシステムの構築に取り組んでまいります。

【NYCベンチャー投資事業】

https://holistic-emmental-86b.notion.site/nyc-venture

【ルミナイ概要】

会社名 ：ルミナイ株式会社

代表者 ：伊藤 大地

所在地 ：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス1F

事業内容：AIソリューション事業、AIプロダクト事業、戦略投資事業

会社ＨＰ：https://lluminai.co.jp/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業、トラディショナル型サーチファンド投資事業

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)