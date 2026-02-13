癒やしの楽器として知られる「ハープ」と「チェロ」。Classy Moonの人気シリーズから、“心が安らぐ映画音楽”を厳選したカバーアルバムが完成！

株式会社クロア

好きな映画の旋律が、

ハープとチェロの音色で、やさしい癒やしに変わる。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『心安らぐ映画音楽 ハープ＆チェロ』の配信が2026年2月13日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Classy Moon / 心安らぐ映画音楽 ハープ＆チェロ

「サウンド・オブ・ミュージック」をはじめとする、

誰もが一度は耳にしたことのある映画の名旋律。

そんな大好きな映画音楽を、やさしい癒やしのかたちで楽しめる一枚が完成しました。

癒やしの楽器として知られるハープとチェロ。

本作は、それらの音色を活かしたClassy Moonによる

「ヒーリング・ハープ」「ヒーリング・チェロ」の人気シリーズから、

“映画音楽”をテーマに選りすぐりの楽曲を収録しています。

ハープやチェロの穏やかな響きは、自律神経のバランスを整え、

副交感神経を優位にし、脳波をα波の状態へ導く働きがあるとされ、

心を落ち着かせるセロトニンやドーパミンの分泌を促すことも報告されています。

こうした癒やしの効果を最大限に引き出すため、

現役の音楽療法士や医学博士の監修・推奨のもと、

クラシック音楽を軸にした選曲で、数多くのアルバムが制作されてきました。

本作では、そこに現代音楽の要素も取り入れ、

時代を超えて記憶に残る映画のメロディを厳選。

ハープとチェロのやさしい音色で、

静かに、心ほどける癒やしのサウンドへと丁寧に編み上げています。

Classy Moonの人気ヒーリングシリーズから生まれた、

映画音楽を“癒やし”として味わうための一枚。

忙しい日常の中で、そっと心を休ませたい時間に寄り添うアルバムです。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-2009

タイトル：心安らぐ映画音楽 ハープ＆チェロ

アーティスト：Classy Moon

配信日：2026年2月13日

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/tE4Wq6kv45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/6MzjZ9Wi21

収録曲 <曲順. 曲名 / 映画名> ※本作はカバー作品です。

1.私のお気に入り/映画「サウンド・オブ・ミュージック」

2.ニュー・シネマ・パラダイス～愛のテーマ/映画「ニュー・シネマ・パラダイス」

3.ある愛の詩/映画「ある愛の詩」

4.サウンド・オブ・サイレンス/映画「卒業」

5.好きにならずにいられない/映画「ブルー・ハワイ」

6.ムーン・リヴァー /映画「ティファニーで朝食を」

7.愛のロマンス/映画「禁じられた遊び」

8.追憶/映画「追憶」

9.アンチェインド・メロディ/映画「ゴースト～ニューヨークの幻」

10.夏の日の恋/映画「避暑地の出来事」

11.ローズ/映画「ローズ」

12.白い恋人たち/映画「白い恋人たち」

13.ティアーズ・イン・ヘヴン/映画「ラッシュ」

14.マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン/映画「タイタニック」

15.シャロウ ～「アリー/ スター誕生」 愛のうた/映画「アリー/ スター誕生」

関連作品

医学博士の板東浩先生による、Classy Moonへの監修アルバムとなる作品『医学博士監修 眠りのハープ＆チェロ』

音楽療法の専門家である板東浩 医学博士の監修によるアルバム『眠りのハープ＆チェロ』。

本作は、クラシックの名曲から「月の光」「愛の夢」「ゴルトベルク変奏曲」など、眠りにまつわる楽曲を厳選。

ハープとチェロによる豊かな倍音の響きが、癒やしの音色を紡ぎ出し、快適な睡眠環境を提供します。

ショパンの『夜想曲第2番』など、おすすめの楽曲とともに、癒やしのひとときをお楽しみください。

音楽療法とリラクゼーションを融合させた新たな音楽体験をご堪能ください。

監修：医学博士 板東 浩

(日本抗加齢医学会評議員・日本統合医療学会四国支部長・徳島大学非常勤講師)

あなたは音楽が好きですか？ 多くの方々は好きな歌や馴染みの曲など、心を鼓舞

したり慰めたりする音楽があるでしょう。私は音楽療法士、ピアニスト、医師として、音

楽療法の重要性を啓発してきました。

西洋の歴史を紐解くと、旧約聖書などで、人の心を癒やす「竪琴」が登場し、音楽療

法のエピソードがみられます。ハープは指で弦を引っ搔いて音を出し、その減衰する

音色が優しく柔らかいのが特徴です。

一方、古く日本では、琵琶を奏で、詩を謡い、ストーリーを語る３要素が発展しました。

日本に入ってきたピアノは和名で「洋琴」（西洋の琴）と呼称され、琴の音色を聴くと、

何かしら落ち着く気分になりませんか？

さて、宮沢賢治は学者・小説家・音楽家であり、「セロ弾きのゴーシュ」で音楽療法の

真髄を表しました。セロとはチェロ(Cello)のことで、この弦から発せられる音色は人が

しゃべる言葉に近く、魂を揺さぶります。

ハープやピアノ、チェロも複数の弦が相互に共鳴しあうのが特徴です。

そして、ハープの多彩な倍音は高周波成分が多く、感情や創造性に関わる右脳を刺

激する傾向がみられます。また、チェロには低周波成分が多く、分析や論理的思考に

関連する左脳の活動を高めるのです。

本作に収録されている音楽は極彩色のオーロラのように、その一瞬に複雑で美しい

音楽が広がることでしょう。どうか、存分にお楽しみくださいませ。

医学博士：板東 浩

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1793

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/FWUuEdRF45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/gJys95vC21

タイトル：医学博士監修 眠りのハープ＆チェロ

アーティスト：Classy Moon

配信日：2024年11月8日(金)

レーベル：CROIX HEALING

☆CDも絶賛発売中

RELAX WORLD店

▶https://relaxworld.jp/products/qocd1793?_pos=1&_sid=921d76f2b&_ss=r(https://relaxworld.jp/products/qocd1793?_pos=1&_sid=921d76f2b&_ss=r)

楽天市場RELAX WORLD店

▶https://item.rakuten.co.jp/relaxworld/qocd-1793/

＜Classy Moon＞プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/(https://croix.asia/)

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD(https://youtube.com/@RELAX_WORLD)

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/(https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app)

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。