写真プリントの魅力を再発見！カメラと写真の展示会「CP＋2026」に出展

株式会社DNPフォトイメージングジャパン（PIJ）は、大日本印刷株式会社（DNP）と共同で2026年2月26日（木）～3月1日（日）にパシフィコ横浜で開催される「CP＋（シーピープラス）2026」＊1に出展します。

スマートフォンやSNSの普及により写真の楽しみ方が多様化する中、DNPグループのブース（小間番号14）では、高品質な写真を手軽にプリントできる昇華型フォトプリンターを活用した多種多様な写真プリントを展示し、プリントの価値を再発見・体感できる展示を行います。

＊1「CP＋（シーピープラス）2026」

公式Webサイト：https://www.cpplus.jp/

DNPグループの展示詳細について： https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/event/20177833_4966.html

DNPグループのブースイメージ

【DNPグループの展示詳細】

写真家/手書き文字作家・もなみんさんの作品展示や、来場者参加型「写真で大喜利コーナー」、セルフ型プリントシステム「PrintRush」によるプリント体験を通じて、写真プリントの“美しさ”や“楽しさ”を提案します。また、証明写真機Ki-Re-iで「プロフィール写真」を無料で体験できるほか、Ki-Re-iアンバサダー・kemioさんとのコラボレーション筐体を設置し、証明写真機の新たな活用方法を紹介します。

○ プリントで広がる表現力、写真家/手書き文字作家・もなみんさんが創造する「青」の世界

若年層に支持される写真家/手書き文字作家・もなみん＊2さんが、DNPのコーポレートカラーである「青」をテーマにした作品の数々をDNPの昇華型フォトプリンター＊3で出力し、ブース内に展示します。青の持つさまざまな表情と、もなみんさん独自の手書き文字「もな文字」とを組み合わせることで、プリントの美しさとともに、もなみんさんの作り上げる世界観を演出します。来場者は写真への感想などを付箋に書いて貼り付け、展示に参加することができます。

写真家/手書き文字作家・もなみんさん

＊2 写真家/手書き文字作家・もなみんさんについて：https://monamiminase.myportfolio.com/about-1

＊3 DNP昇華型フォトプリンターについて：https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172828_4986.html

○ 来場者参加型「写真で大喜利コーナー」

昇華型フォトプリンターで出力した写真を“お題”として掲出し、来場者に写真を見てユーモアのある一言コメントを書いていただく参加型企画「大喜利コーナー」を設置します。プリント写真を介した双方向のコミュニケーションにより、来場者は楽しみながら参加できます。

○ 撮った写真をその場で「作品」に。セルフ型プリントシステムPrintRush＊4で“楽しい”プリント体験

1畳ほどの限られたスペースに設置できるコンパクトなセルフ型プリントシステムです。デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真をその場でプリントできるだけでなく、分割プリントやスタンプ、文字入れなどの編集機能により、自分だけのオリジナル作品をつくることができます。

本展示会では、来場者が好きなコンテンツを選んでプリントできるPrintRushの無料体験コーナーを設置。また、「GENIC＊5」とコラボレーションし、フォトグラファーの6151さん＊6が撮影した写真を、本システムで出力して展示します。撮影した写真をただプリントするだけでなく、自分の好みに合わせてデザインしながら仕上げる“楽しい”プリント体験を提供します。※

フォトグラファー・6151さん

※SDHCカード・マイクロSDHCカードなどのメディアからのみ写真がプリントできます。また、プリント枚数や体験人数には制限があります。あらかじめご了承ください。

＊4 DNPセルフ型プリントシステムPrintRushについて : https://www.dnpphoto.jp/products/printrush/

＊5 GENICについて: フォトカルチャーメディア「GENIC」は、「My Identity with Camera」をコンセプトに、雑誌、Web、SNS、オンラインショップ、イベントなどのエディションで展開しています。

https://genic-web.com/

＊6 フォトグラファー・6151さんについて：https://www.instagram.com/6151/

○ 新しいメディア（印画紙）を使った多彩なプリント表現

近年、若年層を中心に広がる「推し活」などの用途を想定し、スマートフォンケース等の裏に入る小さなサイズにプリントしたフォトバナーやフォトチップスと、意匠性の高い表現が可能なメタリックや半透明など、新しいメディアを使ったバリエーション豊富な写真プリントの活用を提案します。

○ 証明写真だけじゃない！証明写真機Ki-Re-i＊7の新たな活用方法を提案

証明写真機Ki-Re-iを2台設置し、証明写真に限らない新たな活用方法を提案します。本展示会では、Web会議やビジネスチャット、SNSなどのアイコンに適したプロフィール写真を無料で撮影体験できます。

また、Ki-Re-iアンバサダーのkemioさん＊8とコラボしたオリジナルラッピング筐体を設置し、会場限定の台紙を使用したオリジナル写真を無料で撮影できます。

会場限定の台紙イメージ

＊7 DNP証明写真機 Ki-Re-i「プロフィール写真」について：https://www.dnpphoto.jp/products/kirei/profile/

＊8 kemioさんとのコラボ施策について: https://www.dnpphoto.jp/lp/kirei/kemio/

【今後の展開】

DNPグループは引き続き、生活者にとっての「写真」や「プリント」の価値を高めていくため、撮影体験を“より楽しく・より快適に・より印象的に”する事業を国内外で展開していきます。

■DNPイメージングコミュニケーション事業について

画像全般に関わるイメージングコミュニケーション関連の事業を行っています。写真プリントなどに使用する昇華型熱転写メディア、物流用バーコードや食品包材への日付印字などに使用する溶融型熱転写インクリボンを製造・販売するなど、グローバルにビジネスを展開しています。

＜大日本印刷株式会社（DNP） 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（DNP） https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

＜株式会社DNPフォトイメージングジャパン 会社概要＞

・会社名：株式会社DNPフォトイメージングジャパン https://www.dnpphoto.jp/

・代表取締役社長：林雅史

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

