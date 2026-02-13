『エアウォレット』、Visaプリペイドカード機能の提供を開始

株式会社リクルートMUFGビジネス

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）と株式会社三菱ＵＦＪ銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取執行役員：半沢 淳一、以下三菱ＵＦＪ銀行）が共同出資する株式会社リクルートMUFGビジネス（本社：東京都港区、代表取締役社長：夏目 英治、以下RMB）は、送金アプリ『エアウォレット』において、国際決済ブランド「Visa」に対応したプリペイドカード機能を2026年3月前半頃より提供開始いたします。これにより、チャージした『COIN+（コインプラス）』残高をVisaプリペイドカードを通じて、世界中のVisa加盟店（約1億7,500万店舗以上）で利用できるようになります。『エアウォレット』の既存機能であるデジタル給与の受け取りや口座間無料送金などと組み合わせることで、「使う」「送る」「受け取る」「引き出す」全てをひとつのアプリで完結できる、より自由で柔軟な資金管理環境を実現します。また、より便利にご利用いただくために、本日2026年2月13日より、『エアウォレット』およびリクルートIDユーザー向けに、事前申し込み特典つきサイトにて情報提供を開始いたします。

※ティザーサイト：https://point.recruit.co.jp/recruitid/doc/campaign/aw/202602_prepaid_gift_01

1. 『エアウォレット』のVisaプリペイドカード機能について

１.機能の概要と特徴

『エアウォレット』に新たに追加された「Visaプリペイドカード」機能は、あらかじめチャージした『COIN+』残高を利用し、世界中のVisa加盟店においてキャッシュレス決済を可能にするサービスです。カードは、オンライン決済に対応した無償の「バーチャルカード」と、実店舗でのタッチ決済にも対応する有償の「リアルカード」の2種類から選択可能で、利用者のライフスタイルや利用シーンに応じた柔軟な選択を実現します。

本カードはクレジットカードのような審査が不要で、誰でも手軽に発行・利用が可能な前払い式のVisaカードです。利用上限はチャージされた『COIN+』残高に基づくため、支出管理のしやすさや、使いすぎを防ぐ安心感が特長です。世界中のVisa加盟店で利用できるため、日常生活からオンラインショッピング、海外での利用まで幅広く対応します。

さらに、余った『COIN+』残高は手数料無料で銀行口座に戻せるため、使い切れなかったチャージ分も無駄なく活用できます。チャージ残高をより柔軟に扱える、新しいプリペイド体験を提供します。

２.『エアウォレット』で実現する、より自由で安心な資金管理体験

『エアウォレット』は、送金、出金、デジタル給与の受け取り、「エアウォレット クイックローン」など、多様な金融機能を備えています。 今回の「Visaプリペイドカード」機能の追加は、こうした既存機能と連携することで、資金を「使う」「送る」「受け取る」「引き出す」全ての動作を、ひとつのアプリで完結できる資金管理環境をさらに進化させるものです。

例えば、デジタル給与で受け取った給与や、「エアウォレット クイックローン」で受け取った借入金も、ATMに行くことなく、そのままプリペイドカードで使用可能です。また急に現金が必要となった場合にも、手数料無料で銀行口座に戻すことができます。『エアウォレット』は、使いすぎを防ぐ安心感と、計画的に資金を確保できる柔軟性を両立し、誰もが自分に合った形でお金と向き合える金融体験を提供していきます。

2. 機能リリースの背景

これまでのプリペイドカードは、チャージした金額の範囲内で利用できる「使いすぎ防止」の安心感から、多くのユーザーに利用されてきました。本機能提供にあたり実施したアンケート調査「決済方法に関するアンケート」(*1)でも、10代～20代の約60％が、普段利用しているキャッシュレス決済でお金を使い過ぎたことがある、と回答し、若年層を中心に安心して利用できる支払手段が求められています。

一方で、プリペイドカードは利用用途が主に決済に限られ、送金や出金といった金融機能との連携が不十分であったり、一度チャージしたお金は引き出せない、引き出す場合に手数料のほうが高くなってしまい残高がムダになってしまったりなど、柔軟な資金管理ができない点に不便さを感じているユーザーがいることが分かりました。

近年、デジタル給与の解禁や即時貸付サービスの広がりを背景に、資金の「受け取り」から「利用」「移動」までを一元的に管理できるサービスへのニーズが高まっています。こうした背景を踏まえ、『エアウォレット』ではプリペイドカードが持つ「安心感」を維持しながら、チャージ残高を「使う」「送る」「受け取る」「引き出す」をより柔軟に、自由にする体験を提供するべく、国際ブランド「Visa」に対応したプリペイドカード機能を新たに開発しました。

(*1) インターネット調査（2024年8月実施）。10代～60代の男女10,000人を対象に実施し、そのうち現在キャッシュレス決済を利用している10代（802人）、20代（1,162人）が「普段キャッシュレス決済手段を利用することで、お金を使い過ぎていると感じることはありますか。」という質問に対して、「ある」「時々ある」と回答した割合の合計。

3. 『エアウォレット』の進化と目指す世界観

西脇 源太（にしわき・げんた） ※ご取材可能

株式会社リクルートMUFGビジネス 取締役COO

『エアウォレット』のプリペイドカード機能は、金銭管理に不安を抱える方や、まだクレジットカードを作れない若年層にも、安心して使えるキャッシュレス体験を提供することを目指して開発してきました。今回のVisaプリペイドカード機能の追加により、「支出をコントロールしたい」「クレジットカードには抵抗がある」「自由にお金を管理したい」といった声に、より柔軟に応えられるようになったと考えています。

今後も一連のお金のやりとりをシームレスに実現できる環境づくりを目指し進化を続け、リクルートの各種サービスとの連携やキャンペーンなど、さまざまな施策を通じて、より多くの方に価値を届けてまいります。

■『COIN+』とは

『COIN+』は、RMBが提供する決済ブランドです。決済手数料を0.99％（税抜き）に設定しており、一般的なキャッシュレス決済の手数料3～5％と比較して安価なため、加盟店は手数料負担を抑えることができます。『COIN+』は、アプリに組み込んで決済機能を備えることができます。そのためユーザーは、『COIN+』の加盟店にて『COIN+』を組み込んだアプリを使ってQR決済を利用できます。

『COIN+』HP：https://coinplus.jp/

■『エアウォレット』とは

『エアウォレット』は、RMBが提供する送金アプリです。決済ブランド『COIN+』を利用して入金（チャージ）・支払い・送金・出金（自己名義の登録口座への振り込み）が何度でも無料でできます。友達や家族への送金はもちろん、『エアウォレット』に金融機関口座を複数ひもづければ、ご自身の口座間のお金の移動も手数料0円でできるようになります。チャージや出金は1円から可能なので、細かなお金の移動にも便利です。アプリ内の残高は、全国のさまざまなお店への支払いにもお使いいただけます。

（『エアウォレット』詳細はこちら(https://airwallet.jp/)）

■ リクルートMUFGビジネスの会社概要

会社名：株式会社リクルートMUFGビジネス

設立：2019年12月20日

事業内容：送金アプリ『エアウォレット』、決済ブランド『COIN+』の提供

所在地：東京都港区芝浦3丁目16番16号 住友不動産田町ビル東館 4階

（登記上本社）東京都千代田区丸の内1丁目9番2号

株主：株式会社リクルート、株式会社 三菱ＵＦＪ銀行

HP：https://www.recruitmufgbiz.co.jp/