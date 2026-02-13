自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』が、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「電子カルテ」カテゴリで総合1位に選出！

株式会社B4A

株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）が開発・提供する、自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「電子カルテ」カテゴリにおいて、総合1位を含む計5部門で1位に選出されましたことをお知らせいたします。

受賞概要

B4Aは、「電子カルテ」カテゴリにおいて以下の5つの部門で1位に選出されました。

■ 総合 1位

■ 大企業部門 1位

■ 医療系部門 1位

■ メーカー/製造系部門 1位

■ マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門 1位

「電子カルテ」カテゴリの総合1位は、同カテゴリにおいて対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスが選出されます。

また大企業部門1位は、同カテゴリにおいて対象期間内に大企業（1,000名以上）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービス、医療系部門1位・メーカー/製造系部門1位・マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門1位は、同カテゴリにおいて対象期間内にそれぞれの業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスが選出されます。

「BOXIL資料請求数ランキング」とは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※）を基に選出しています。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※資料請求数とは、有料掲載中の企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。

B4Aの開発体制について

B4Aはクラウド型のツールであるため、導入先クリニックのご要望に応じて日々機能をアップデートしております。弊社は業界最大級の開発組織を抱えており、圧倒的な機能リリースのスピードとともに、エラーが起きにくい安定したシステム環境を実現しています。

今後も業界で最も先進的な機能提供に尽力し、自由診療クリニックの業務を効率化することでクリニックスタッフの負担を軽減するのみならず、クリニックに日々通っているお客様にとっても来院体験の質・満足度向上を果たしてまいります。

◇現在B4Aでは、業界最先端のツールでありつづけるために尽力してくれるエンジニア、プロダクトマネージャー等を募集しております。詳しくはこちらをご覧ください。

https://jobs.b4a.co.jp

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2026年2月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO ：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売