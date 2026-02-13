オープンテキスト株式会社

※本リリースは、OpenText Corporationが2026年1月29日（北米時間）に発表したリリース(https://www.opentext.com/about/press-releases/opentext-appoints-ayman-antoun-as-chief-executive-officer)の抄訳です。

OpenText(https://www.opentext.com/ja-jp)（NASDAQ： OTEX、TSX：OTEX、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：三浦デニース）は本日、取締役会（以下「取締役会」）が、2026年4月20日付けでAyman Antounを最高経営責任者（CEO）および取締役に任命したことを発表しました。

Antounは、30年以上にわたり情報テクノロジー業界で培った豊富なキャリアを通じ、グローバルな技術知識や規律ある業務推進、そして変革におけるリーダーシップをOpenTextにもたらします。IBMアメリカズ社長として、米国、カナダ、ラテンアメリカにまたがるIBM最大かつ最も複雑な事業を率いた経験をもつAntounは、IBM在職中に、クラウド、インフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、コグニティブソリューション、そしてデジタルモダナイゼーションの分野における大きな進歩を牽引しました。

OpenTextの取締役会会長兼最高戦略責任者であるP. Thomas Jenkinsは次のように述べています。「取締役会は、Aymanを OpenTextに迎え入れることを大変喜ばしく思います。当社の将来を見据えて、取締役会は、当社のコア事業であるエンタープライズ情報管理およびエージェント型AIビジネスの収益を拡大し、株主価値を推進する上で、彼が最適なリーダーであると確信しています。Aymanの深いエンタープライズテクノロジーとソフトウェアの専門知識、そして数十年にわたる大規模なグローバル変革の指導経験は、OpenTextの次の成長段階の起爆剤となるでしょう」

Antoun氏は、現在の暫定CEOであるJames McGourlayの後任となります。McGourlayは、この交代に伴い、OpenTextのExecutive Leadership Teamの一員としての職務に就き、現在 OpenTextの会長兼最高戦略責任者を務めるP. Thomas Jenkinsが、取締役会会長職に専念する予定です。

「取締役会を代表して、暫定CEOとしてのJamesの揺るぎないリーダーシップと、お客様への献身的な取り組みによって実現した素晴らしい成果に感謝申し上げます。Aymanを故郷キッチナー・ウォータールーに迎え、彼が生まれ育ち、通ったウォータールー大学のそばへお迎えできることを楽しみにしています。そして、OpenTextが戦略を推し進めていく中で、Aymanと取締役会、そして経営幹部チームと共に力を合わせていけることを楽しみにしています」とJenkinsは付け加えました。

OpenTextの独立筆頭取締役でありCEO選考委員会共同議長を務めるDavid Fraserは次のように述べています。「CEO選考委員会は、当社の戦略的方向性に基づき、強力かつ多様なグローバル候補者を評価し、適切なリーダーシップを特定するため、徹底的なCEO選考を実施しました。Aymanが特にクラウドとデジタルモダナイゼーションの分野で大手テクノロジー企業を率いてきた経験と、官民両セクターにわたり強固な関係性を構築してきたことに感銘を受けました。成長の重要な局面にある当社が、エンタープライズAI分野でのリーダーシップを発揮する上で、Aymanが他に類を見ない適任者であることが、彼との対話の中で明らかになりました」

OpenTextの新CEOに就任するAyman Antoun氏は次のように述べています。「OpenTextの中核ポートフォリオは、自律型AIの基盤となるものであり、世界的な顧客基盤と相まって、当社に競争優位性をもたらします。信頼できるデータは今や、世界中の経済、国家、企業の運営に不可欠だからです。OpenTextを新たな段階へと導く機会を得て、私は大きな意欲を燃やしています。取締役会および経営陣と連携し、当社の成長戦略を加速させ、長期的な株主価値を創出することを楽しみにしています」

Ayman Antounについて

Antoun氏は35年以上にわたりIBMで数々の幹部職を歴任し、直近では2020年から2023年までIBMアメリカズ社長を務め、それ以前はIBMカナダ社長兼グローバル・テクノロジー・サービス部門ゼネラルマネージャーを歴任した。また、2013年から2015年まではBell Canadaでビジネス・マーケット・セールス担当シニア・バイスプレジデントを務めました。Antoun氏は現在、TDバンクおよびCAEの取締役も務めています。ウォータールー大学で電気工学の理学士号を取得し、ハーバード・ビジネス・スクールのエグゼクティブ・プログラム（財務分析、経営管理、戦略プランニング）を修了しています。

OpenTextについて

OpenText(TM) は、情報管理ソフトウェアおよびサービスのグローバル・リーディングカンパニーです。ビジネスクラウド、ビジネスAI、ビジネステクノロジーの包括的なスイートを提供し、企業が複雑化するグローバルな問題を解決できるよう支援しています。 OpenText（NASDAQ/TSX: OTEX）の詳細については、https://www.opentext.com(https://www.opentext.com/)をご覧ください。

【OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社について】

OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社は、情報やプロセスを管理・自動化するビジネスコンテンツ管理、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web＆デジタルエクスペリエンス、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、アプリケーション＆オペレーション管理、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客様へ最適なソリューションを提供しています。https://www.opentext.com/ja-jp