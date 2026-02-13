HPE、2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングで大規模部門第10位に選出

日本ヒューレット・パッカード合同会社

ヒューレット・パッカード エンタープライズ（HPE）（日本ヒューレット・パッカード合同会社 本社：東京都江東区、代表執行役員社長：望月 弘一）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW Japan）が発表する2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング大規模部門において第10位に選出されました。

GPTW Japanが実施する世界共通基準による従業員アンケートと企業文化に関する調査に基づく本ランキングは、日本において特に働きがいの水準が高い企業100社を選出するものであり、当社は大規模部門（従業員1,000名以上）において、その取り組みが高く評価されました。

日本ヒューレット・パッカード合同会社 代表執行役員社長 望月 弘一は次のように述べています。

「このたびは、2026年版日本における『働きがいのある会社』ランキングにおいて上位に選出されたことを大変光栄に思います。HPEがこれまで一貫して大切にしてきた、人を尊重し、成長と挑戦を後押しする取り組みが、社員の皆さんの実感として評価された結果であると受け止めています。人材の確保・育成やエンゲージメントの向上は、企業の持続的成長を左右する重要な経営課題です。HPEでは、価値創出の主体は人であるという考えのもと、社員一人ひとりが安心して意見を交わし、主体性を発揮できる環境づくりを経営の基盤としてきました。今後も人的資本への継続的な取り組みを通じて、社員の成長と事業の発展を両立させ、お客様と社会に対する価値創出をさらに高めてまいります」

HPEは、創業者の理念である「誰もが良い仕事、創造的な仕事をしたいと願っており、そのためにふさわしい環境が整えば、誰もがそれを実現できる」という考え方を継承し、社員の働きがい醸成に取り組んでいます。各種制度の整備にとどまらず、それらが実際に活用されることを重視した企業文化を定着させており、社員による評価ポイントTOP3は以下のとおりです。

ワークライフバランスを支える柔軟な働き方の制度

- 年間4回、終日就業が免除されるWellness Fridayを設け、心身のリフレッシュや健康増進を目的とした時間の確保を支援しています。- コアタイムを設けないスーパーフレックスタイム制度により、業務や個人の事情に応じた柔軟な勤務時間の選択を可能にしています。- フレキシブルワークプレース制度のもと、会社・自宅・実家・ワーケーション先などから勤務場所を選択できる環境を整備し、社員一人ひとりの多様な働き方を支援しています。- 育児休職中26週間の給与保証制度により、育児とキャリアの両立を支援しており、取得率は100%を達成しています。- 休暇取得を奨励する運用を定着させており、法定で定められた年5日の有給休暇取得率は100%です。

高い貢献実感を高める仕組み

HPEでは、社員が主体となり、マネージャーが支え、HPEがその実現を後押しする「Employee Owns, Manager Supports, HPE Enables」という考え方を、人材育成や働き方の基盤としています。社員一人ひとりが挑戦的な目標であるBold Goalを設定し、その達成に向けた具体的な行動や成長の優先事項を整理する個人の成長計画であるMy Success Planを策定する一連の取り組みで構成されており、実施率100％のフレームワークが、個々の成功と事業成果を結びつけ、社員の貢献実感を高めています。

誰もが尊重される環境

HPEでは、心理的安全性が高く、社員一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりに取り組んでいます。すべての社員が正当に扱われる職場環境の実現に向け、性的指向や性別、年齢などにかかわらず、相互理解と尊重を促進しています。社員による自主活動グループであるResource Groupの横断的な活動や、経営層による継続的なメッセージ発信に加え、行動指針としてStandards of Business Conductを定め、価値観の共有を進めています。これらの取り組みにより、誰もが尊重され、安心して意見を発信でき、それぞれの能力を最大限に発揮できる職場環境が組織全体に根づいています。

HPEは、ネットワーキング、AI、クラウドの領域における専門性とイノベーションを通じて、お客様の競争力強化と持続的成長を支援しています。社員の成長と挑戦を原動力に、今後もお客様の価値創出に貢献し続けてまいります。

■ 「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始され、2026年は20回目となります。

調査方法

- 働く人への無記名アンケート（信頼・尊重・公正・誇り・連帯感などを問う60問）- 会社へのアンケート（企業文化や会社方針、人事施策に関わる具体的取り組み）の2つで構成され、両者を総合的に評価した結果、特に働きがいの水準が高い上位100社が「ベスト100」として選出されます。

ランキングの詳細は以下をご覧ください。

https://hatarakigai.info/ranking/japan

■ Great Place To Work(R) Instituteについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

■ HPEについて

HPE (NYSE: HPE)は、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通じて、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客様が運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE - HPEはお客様と共に、大きな志の実現に寄与します。詳細はwww.hpe.com をご覧ください。

