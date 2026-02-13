フィリップス ソニッケアー、ブラシヘッドの素材とパッケージをアップデート70 % バイオベースプラスチック採用、紙製リサイクル可能パッケージで開けやすさにも配慮

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、以下 フィリップス）は、電動歯ブラシブランド「フィリップス ソニッケアー」のブラシヘッドを、環境への配慮を目的に素材およびパッケージ仕様を刷新し、2026年2月下旬より発売いたします。

フィリップス ソニッケアーは、歯科専門家とともに開発された電動歯ブラシブランドです。毎分約 31,000ストロークの高速振動と幅広い振幅に加え、口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させることで、やさしく効果的に歯垢をかき出す「音波テクノロジー」を特長としています。

今回フィリップスでは、ソニッケアーのブラシヘッド 9種すべてを対象に、素材およびパッケージ仕様を刷新します。フィリップスでは、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に向けた取り組みの一環として、ブラシヘッドに使用されるプラスチックの 70 % にバイオベース素材を採用［1］しました。なお、本素材は ISCC 認証を取得しています。

さらにパッケージについても、すべてのブラシヘッドをリサイクル可能な紙製パッケージへ切り替えます。ハサミ等を使用せず手で開封できるつくりで、日常的に使う消耗品としての利便性にも配慮しています。

また、ソニッケアーのブラシヘッドはすべての本体ハンドルと互換性を有しているため［2］、ブラシヘッドに合わせて本体を買い替える必要はありません。今回のアップデートにより、より持続可能で利便性の高いブラシヘッドへと進化させることで、これからも幅広いオーラルケアのニーズに応えてまいります。

フィリップス ソニッケアー ブラシヘッド製品特徴

フィリップスは、環境への配慮と日常使いの利便性向上を目的に、フィリップス ソニッケアーのブラシヘッド全ラインナップ対象として、素材およびパッケージ仕様をアップデートいたします。

１.NEW 70 % バイオベース素材を採用［1］

ブラシヘッドのプラスチックの 70 % にバイオベース素材を採用［1］し、サステナブルな生活を後押しします。なお、本素材は ISCC 認証を取得しています。

２.NEW 紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

すべてのブラシヘッドはリサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。ハサミ等がなくても手で開けられるつくりです（廃棄はお住まいの自治体のルールに従ってください）。

３. 色の変化で交換時期をお知らせ

ブラシの一部の色が変わり、交換のタイミングをお知らせします。ハンドルの機種によっては、ブラシヘッド交換お知らせ機能［3］によりランプで時期をお知らせします（交換の目安：約 3 か月）。

４. はめ込み式で取り付け簡単

ブラシヘッドは、はめ込み式で取り付けが可能です。日々のケアを継続しやすい設計で、ライフスタイルやお好みに合わせてブラシヘッドを選べます。［2］

フィリップスソニッケアー ブラシヘッド製品仕様

公式ページ

https://www.philips.co.jp/c-m-pe/toothbrush-heads

ブラシ × ブラッシングモードで選ぶ、あなたのお悩みにぴったりな組み合わせ

「ソニッケアージェントルプラスブラシヘッド」をはじめ、お口の環境に合わせて選べる種類豊富なブラシを展開しています。ブラシとブラッシングモードの組み合わせにより、多様化するオーラルケアニーズに応えます。尚、ブラシヘッドはソニッケアーの全ての本体ハンドルに対応しています[3]。

画像はイメージです

［1］ブラシヘッドのプラスチックに対して、マスバランス方式で割り当て

［2］キッズブラシヘッドはキッズハンドル専用です

［3］ハンドルの機種によってはないものもあります

ソニッケアーについて

ソニッケアーは、1992年に、歯科医院で使われていた音波技術を応用した電動歯ブラシとして、米国オプティバ社より発表されました。その後、オランダのロイヤルフィリップス社が、2000年にオプティバ社を買収し、ソニッケアーをフィリップスの家電品およびパーソナルケア製品部門の一部として全世界へ展開開始しました。以来、ソニッケアーは起業家精神が旺盛な小さなベンチャーキャピタル企業で誕生してから電動歯ブラシにおける消費者および歯科専門家分野のグローバルブランドへと成長し、現在では世界の歯科専門家の推奨率が最も高い音波式電動歯ブラシブランド*となっています。また、ソニッケアーの効果は世界の50を超える大学・研究機関における175件以上の臨床試験や研究により裏付けられています。日本においては1996年より販売を開始し現在に至ります。

*POHC 2023 Dental Professional Tracking Research 調べ

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業し、医療機器の開発・提供をはじめとするヘルスケアテクノロジーのリーディングカンパニーとして、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、医療機器および電動シェーバーや電動歯ブラシなどのパーソナルヘルスと多岐に渡ります。超高齢化が進む日本の医療・健康課題の解決に貢献し、人々のより良い健康と生活の向上を目指しています。

日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。

フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。

オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2024年の売上高は180億ユーロ、全世界に約69,700人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）