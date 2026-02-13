【Belkin】大好評公開中！ディズニー映画『ズートピア2』特別デザイン　スマホアクセサリー新製品 ラインナップを公開！

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、現在公開中のディズニー映画最新作『ズートピア２』の特別デザインをあしらったスマホアクセサリー新製品のラインナップを公開いたします。

■Belkin iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き ズートピア

本製品は、ディズニー映画『ズートピア2』の人気コンビ、ジュディ＆ニックの躍動感あふれるデザインと、Belkinが誇る最先端の保護技術を凝縮したiPhone用マグネット式ケースです。視線を奪う鮮やかなオレンジのフレームには、酸化を防ぎ長期間の変色を抑える特殊コーティングを施しており、さらりと快適な手触りが持続します。

機能面では、iPhoneのタッチ式カメラボタン（カメラコントロール）に完全対応した革新的な多層構造を採用。ケースを装着したままでも、高感度な導電層により純正さながらのスムーズかつ正確な操作感を実現しました。また、衝撃吸収に優れた柔軟な熱可塑性ポリウレタン（TPU）フレーム、強靭なポリカーボネート（PC）製バックパネル、そして傷から守るPET防傷層を組み合わせた「多層防御構造」を搭載。2メートルの落下テストをクリアした耐衝撃性能に加え、レンズ周りを0.5mm、画面側を1.6mm高く設計したエッジ保護により、デバイスを全方位から強固に守り抜きます。さらに、360°回転する自由自在なマイクロヒンジ・デュアルスタンドや、強力なネオジム磁石によるQi2/MagSafeへの完全対応など、日常のあらゆるシーンをジュディ＆ニックと共にアップデートする特別な一品です。

≪製品の特徴≫

革新的なタッチ式カメラボタン対応構造：高度な多層構造設計により、最新のカメラボタン（カメラコントロール）のタッチ感度を損なうことなく、スムーズで正確な操作が可能です。

多層防御構造による全方位ガード：柔軟なTPUフレーム、強靭なPC背板、PET防傷層を組み合わせることで、落下時の衝撃を効率的に吸収し、デバイスを強固に守ります。

エッジを高くした全方位保護設計：レンズ部分を0.5mm、前面部分を1.6mm高く設計。平らな場所に置いた際の接触や摩擦による傷を徹底的に防止します。

汗・汚れ・変色に強い特殊コーティング：酸化を防ぐ特殊な仕上げにより、長期間使用しても変色しにくく、清潔感のあるさらりとした質感を維持します。

360°回転式マイクロヒンジ・デュアルスタンド：縦置き・横置きのどちらでも安定して設置でき、360°自由な角度調整が可能な折りたたみ式スタンドを搭載しています。

Qi2認証・15W高速ワイヤレス充電対応：特製ネオジム磁石（10N）を採用した強力なマグネットリングを内蔵し、MagSafeやQi2対応アクセサリーとシームレスに接続できます。

厳格な耐久試験をクリアした美しさ：1,500回の摩耗試験や4,000回の摩擦試験、さらに黄ばみを防ぐ紫外線試験に合格しており、長期間高い透明度と美しさを保ちます。

細部まで精密なユーザーフレンドリー設計：安定したグリップを実現する滑り止め溝や、反応が良く心地よい操作感の物理ボタン、ストラップ取り付け可能な開口部を備えています。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き ズートピア

発売日：2026年2月9日(月）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1R8LD9F

型番：MSA044qcOG-DY

価格：7,064円（税抜）

保証期間：2年

■Belkin ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア

本製品は、ディズニー映画『ズートピア2』の人気コンビ、ニック＆ジュディをあしらった限定デザインと、Belkinの高度な電源技術を融合させた5,000mAh超薄型マグネット式モバイルバッテリーです。ホワイトとオレンジの鮮やかなバイカラーに、キュートなモチーフプリントを施した存在感抜群のデザインが、毎日の充電タイムを楽しく彩ります。

機能面では、iPhone 17 Proを約44分で0-50%まで急速充電できる最大15Wの出力を実現しました。厚さわずか10.3mm、重さ119gというカードのように薄く軽い超スリム設計ながら、10N（約1,000g）の強力な磁力でデバイスにぴたっと密着。移動中も外れることなく安心して使用できます。また、パススルー充電に対応しており、本製品を充電しながらスマートフォンも同時に充電できるほか、ワイヤレス（最大5W）と有線（最大7.5W）の2台同時充電も可能です。日本国内のPSE認証をはじめ、複数の国際認証を取得した高い安全性と機内持ち込みOKな信頼性を兼ね備え、ジュディ＆ニックと一緒にどこへでも軽快に持ち運べる、パワフルな相棒です。

≪製品の特徴≫

ズートピア2限定・両面バイカラーデザイン：ニック＆ジュディのプリントに加え、映画のキュートなモチーフをあしらった限定仕様。どんなスタイルにもマッチする高いデザイン性が魅力です。

カードのように薄く、持ち運びに最適な超スリム設計：厚さ10.3mm、重さ119gの軽量スリムボディ。ポケットやバッグにすっきりと収まり、外出をより軽やかにアップデートします。

10Nの強力マグネットでしっかり密着：特製ネオジム磁石により、10N（約1,000g）の強力な磁力でiPhoneに吸着。移動中や操作中もズレることなく安定した充電が可能です。

最大15Wの急速充電に対応：USB-C接続により、iPhone 17 Proをわずか44分で50%まで素早くフル充電へ。忙しい時間でも効率的にパワーを補給できます。

ワイヤレス＆有線の2台同時充電：スマートフォンは有線、イヤホンはワイヤレスといった同時充電に対応。デバイスをまとめてスマートに管理できます。

パススルー充電対応で効率アップ：本体を充電しながらスマホにも給電できるパススルー機能を搭載。就寝時やデスク周りでの利用に最適です。

複数の国際認証を取得した高い安全性：日本のPSE認証をはじめ、UL、CE、UKCAなど世界各国の安全基準をクリア。機内持ち込みも可能で、旅行や出張にも安心です。

ケースを付けたまま充電可能：MagSafe対応ケースや厚さ3mm以下のケースであれば、外す手間なくそのまま吸着して充電を開始できます。

最大＄2,500の接続機器保証：万が一の際に備え、接続したデバイスを保護するBelkin独自の安心保証が付帯しています。

≪製品概要≫

製品名：Belkin BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア

発売日：近日発売

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGYVGHMC

型番：BPD010qcOG-DY

価格：6,355円（税抜）

保証期間：2年

■Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ（3Dプレート） ズートピア

本製品は、ディズニー映画『ズートピア2』の世界観を、ラグジュアリーな質感と最新の機能性で表現したプレミアムなレザー製フォンストラップです。環境に優しい高品質な再生レザーを採用し、しなやかな手触りと上品な仕上がりを実現。ストラップに配されたジュディとニックの立体的なメタル磁気パーツが、日常のコーディネートに華やかなアクセントを加えます。

機能面では、シーンに合わせて「首掛けモード」や「手持ちスタイル」など自由な使い分けができる「2-in-1デザイン」を採用。Belkin独自の革新的な回転式金属バックルを搭載しており、バックルを回転させるだけでピタッとロックされ、簡単に着脱・変形が可能です。耐久性にも極めて優れており、50N（約5,000g）の耐荷重テストや2,220回の旋回耐久試験をクリア。薄型で丈夫なホルダーは、あらゆるスマホケースに干渉せず装着でき、大切なデバイスを安全かつ軽やかに持ち運べる、夢のようなビジュアルと実用性を兼ね備えた逸品です。

≪製品の特徴≫

心ときめくズートピア限定デザイン：ジュディとニックを精巧に表現した立体メタルエンボス磁気パーツを搭載し、あらゆるファッションに調和する夢のようなビジュアルに仕上げています。

環境に優しい再生レザーとラグジュアリーな質感：サステナブルな再生レザー素材を使用し、革素材ならではのしなやかな手触りと高級感のある金属バックルを組み合わせています。

自由自在なスタイルを叶える2-in-1デザイン：ストラップの形状を自由に変えられる変形機能を備え、首掛けや斜め掛けなど、その日のスタイルに合わせた最適な使い分けが可能です。

Belkin独自の回転式ロックで着脱も簡単：金属製の六角形バックルを回転させるだけで、ピタッと安定したロックとスムーズな取り外しを実現。3ステップで簡単にモードを切り替えられます。

耐荷重5,000g・高耐久バックルによる安心感：約5,000gの重さに耐える50Nの耐荷重設計に加え、2,220回に及ぶ旋回耐久試験をクリアした、長く安心して使える堅牢な構造です。

薄型・丈夫なホルダーで幅広いケースに対応：充電ポートを塞がない極薄のホルダー設計により、お気に入りのスマホケースをそのまま使用しながらストラップを追加できます。

小物も掛けられる便利な付属フック：ストラップには専用のフックが付いており、イヤホンケースや鍵などの小物を一緒に持ち運ぶことができ、両手を自由に保てます。

細部までリアルな3D立体デザイン：メタルパーツは表裏それぞれに異なる刻印を施した拘りの仕様で、360°どこから見ても「ズートピア」の魅力を堪能できます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ（3Dプレート） ズートピア

発売日：2026年2月13日（金）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFJWRDW

型番：MSZ007qcOG-DY

価格：8,882円（税抜）

保証期間：2年

■Belkin AirTag用 キーリング＆ストラップ付き 防水セキュアホルダー （ズートピア / くまのプーさん)

本製品は、ディズニー映画『ズートピア2』のジュディ＆ニックや、世界中で愛される『くまのプーさん』をデザインした限定モデルに、Belkinの卓越した保護技術を融合させたAirTag用フルカバーケースです。ジュディ＆ニックの躍動感あふれるオレンジや、プーさんの温もりある世界観をあしらった、ときめきが止まらない特別なデザインに仕上げました。

機能面では、最高水準のIPX8等級防水性能を誇り、水深1.5メートルで30分間の浸水テストをクリア。雨の日や水辺での冒険、さらには大切なペットの首輪に装着しての移動も、高い密閉性で水滴や汚れからAirTagを完全にシャットアウトします。独自のねじ込み式ロック構造により、AirTagを確実に固定して脱落を防止しながら、取り付けも非常に簡単です。UWB（超広帯域）信号を妨げないスマート設計により、バッグ、貴重品、お子さまの持ち物など、あらゆるシーンで大切なものの居場所を正確かつ安全に守り抜く頼れる相棒です。

≪製品の特徴≫

ディズニー限定・ハイライトデザイン：『ズートピア2』のジュディ＆ニックや『くまのプーさん』など、各キャラクターの個性を活かした鮮やかなカラーとプリントが、日常を華やかに彩ります。

IPX8等級の最高水準防水性能：水深1.5メートルで30分間の浸水にも耐える高い密閉性を備え、雨や汗、水没からAirTagをしっかり保護します。

脱落を防ぐ、ねじ込み式ロック構造：回転させて固定する独自のロック機構により、AirTagを強固にホールドし、うっかりした脱落を防止します。

信号を遮らないスマート設計：Ultra-Wideband（UWB）信号への干渉を防ぐよう設計されており、常に正確で信頼性の高いAirTagの追跡を実現します。

全面保護でキズや摩耗を防止：耐久性抜群のフルカバー設計が、AirTag本体へのキズや摩擦を徹底的に防ぎ、美しさを長く保ちます。

亜鉛合金製カラビナと丈夫なコード：耐久性に優れたカラビナとストラップコードにより、バッグやキーリング、首輪などへ簡単に装着可能です。

あらゆるシーンで活躍する汎用性：お子さまの居場所確認、貴重品管理、ペットの迷子防止など、多彩な用途で安心感を提供します。

信頼の2年保証：長期間安心してご使用いただけるよう、Belkin独自の2年間のメーカー保証が付帯しています。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce iPhone Air用 MagSafe対応保護ケース ズートピア

発売日：2026年2月13日（金）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJYRWLZN

型番：MSC021qcOG-DY

価格：2,300円（税抜）

保証期間：2年

≪製品概要≫

製品名：Belkin AirTag用 キーリング＆ストラップ付き 防水セキュアホルダー くまのプーさん

発売日：2026年2月13日（金）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK118HPB

型番：MSC021qcWP-DY

価格：2,300円（税抜）

保証期間：2年