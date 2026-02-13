デル・テクノロジーズ 体験イベント ～ この春、才能サクサク咲かせよう ～を東京駅にて開催

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、2026年2月20日（金）から2月23日（月・祝）まで、JR東京駅八重洲口イベントスペースにおいて、新生活に最適なPCラインアップを体験できるイベント「デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dell-popup-store-event)」を開催します。

会場では、最新のXPSシリーズをはじめ、AIに最適なDellのPCを実際に体験いただけるほか、桜のオブジェクトの前で撮影した写真をAIでアレンジしたオリジナルステッカーを作成できるコンテンツをご用意しています。参加費は無料で、どなたでもご来場いただけます。

春は進学や就職、転勤といったライフイベントが重なり、多くの方が新生活のスタートを切る季節です。昨今の学業やビジネスシーンにおいては、AI機能を搭載したPCへの注目が高まっていますが、製品ラインアップが幅広く、スペックも多岐にわたるPCの中から最適な一台を選定することに苦慮される方も少なくありません。

本イベントでは、プレミアムノートPCのXPSシリーズ、Dell史上初のCopilot+PC AIOとなるDell オールインワン シリーズなどの最新機種をはじめ、AI活用に最適なDell Proシリーズ ビジネス向けPCや高性能ゲーミング製品であるAlienwareシリーズなど、幅広い製品ラインアップを展示します。会場では来場者が製品を自由に試すことができ、各モデルの性能や使用感を直接確認できます。また、ソーシャルメディアに投稿いただいた来場者にはデルのオリジナルグッズをもれなくプレゼントします。

デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dell-popup-store-event) 開催概要

【日時・会場】

- 2月20日（金）～2月23日（月・祝）10:00～20:00※2月20日（金）は11:30開始予定会場：東京駅イベントスペース（八重洲コンコース・八重洲中央）

【展示PC ラインアップ】

- XPS：Dell XPS 14 ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-xps-14-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/xps-da14260-laptop), Dell XPS 16 ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-xps-16-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/xps-da16260-laptop)- Dell Plus：Dell 14 Plusノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-14-plus%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-db14250-laptop), Dell 14 Plus 2-in-1ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-14-plus-2-in-1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-db04250-2-in-1-laptop), Dell 16 Plusノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-16-plus%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-db16250-laptop), Dell 16 Plus 2-in-1ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-16-plus-2-in-1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-db06250-2-in-1-laptop)- Dell Pro Premium：Dell Pro 13 Premium ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-pro-13-premium-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-pro-pa13250-laptop)- Dell All-In-One：Dell 24 オールインワン デスクトップ(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-ec24260-aio), Dell 27 オールインワン デスクトップ(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-ec27260-aio)- Alienware：Alienware Area-51ゲーミング デスクトップ(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/alienware-area-51-aat2250-gaming-desktop), Alienware 18 Area-51 ゲーミングノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/gaming-and-games/alienware-18-area-51-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/alienware-area-51-aa18250-gaming-laptop), Alienware Auroraゲーミング デスクトップ(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/alienware-aurora-act1250-gaming-desktop), Alienware 16X Aurora ゲーミングノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/gaming-and-games/alienware-16x-aurora%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/alienware-aurora-ac16251-gaming-laptop)※展示機材が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

デルの学割

学割適用でさらに最大10%OFFでお買い得。16歳以上の高校生、大学生、専門学校生、教師・教職員も利用可能なお得なプログラムです。

詳細はこちら(https://www.dell.com/ja-jp/lp/students)をご覧ください。

その他「分割金利０% キャンペーン」、「お取引先 従業員様向け ご優待プログラム（最大10％OFF）」「デルアンバサダープログラム特別割引（最大10％OFF）」など各種プログラムや購入支援キャンペーンを実施しております。

デルの新製品やキャンペーンなどの最新情報

ホームページ各種コンテンツおよびソーシャルメディアをご参照ください。

- デルのホームページ：Dell 新製品一覧ページ(https://www.dell.com/ja-jp/blog/categories/products/)、今週のおすすめ製品(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals)、ノートパソコン・2-in-1(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals/laptop-deals)、デスクトップ(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals/desktop-computer-deals)、ゲーミング(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals/gaming-deals)、モニター(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals/monitors-deals)、デル製周辺機器(https://www.dell.com/ja-jp/shop/deals/computer-accessories-deals)、デル アンバサダー プログラム(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dell-ambassador)- Dell Rewards (ポイントプログラム)(https://www.dell.com/ja-jp/lp/dell-rewards)- 学割(https://www.dell.com/ja-jp/lp/student-discount-purchase-program)- 優待(https://www.dell.com/ja-jp/lp/employee-discount)（お取引先 従業員様向け ご優待プログラム）- デルのソーシャルメディア：X（旧Twitter）(https://x.com/Dell_JPN)、Facebook(https://www.facebook.com/DellTechJapan/)、Instagram(https://www.instagram.com/delljapan/?hl=ja)

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています 。



