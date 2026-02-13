【NHKカルチャー】NHK中部で話題の写真家・イナガキヤストが名古屋初開催！“バズる写真”を学ぶフォトトーク＆街歩き撮影会イベント
NHK「中部ネイチャーシリーズ」や「イナガキヤストの本気旅」で知られる写真家・イナガキヤスト氏を迎え、写真と旅の魅力を語る特別企画「フォトトークライブ＆名古屋まち歩き撮影会」を初開催します。
写真家 イナガキヤストさん
「トーク＆街歩き撮影会」詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326377.html
「トークライブ（会場受講）」詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326367.html
「街歩き撮影会」詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326369.html
「トークライブ（オンライン受講）」詳細 :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326376.html
写真初心者からSNS発信を楽しむ方までを対象に、スマホでも実践できる撮影術と、街の見方を変えるプロの視点を学べる体験型イベントです。
前半はスライドショー形式のトークライブ、後半は人数限定で名古屋・栄周辺を歩きながら撮影を実施。
「観光地ではない名古屋の街で、どう“バズる一枚”を生み出すのか」。
そのヒントを、実践を通して届けます。
SNSの普及により、誰もが写真を発信する時代になりました。
一方で、「何をどう撮れば人の目に留まるのか分からない」「プロの視点を間近で学ぶ機会が少ない」という声も多く聞かれます。
本企画は、テレビや書籍を通じて“旅と写真”の魅力を発信し続けてきたイナガキヤスト氏の視点を、名古屋の街という身近な舞台で体感してもらいたいという思いから生まれました。
◆前半：フォトトークライブ
名古屋市内で撮影された作品や、これまでのアーカイブスをスライドショー形式で紹介。
構図の考え方、光の捉え方、被写体の見つけ方など、スマホでもすぐに試せる撮影のコツを解説します。
◆後半：名古屋まち歩き撮影会（人数限定）
テーマは「名古屋の本気」。
栄周辺の街並みを歩きながら、日常の風景を魅力的に切り取る視点を実践的に学びます。
“まさかこんな場所が被写体に？”という発見が、写真の面白さを広げます。
トークライブの進行は、モデルとしても活躍し、NHK「まるっと！ミュージアム」リポーターを務める加藤 里奈さんが担当。
視聴者目線の問いかけを通じて、写真家の思考や撮影の裏側を引き出し、写真初心者にも分かりやすい内容で届けます。
モデル、NHK「まるっと！ミュージアム」リポーター 加藤 里奈さん
▼詳細はこちら
トーク＆街歩き撮影会
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326377.html
トークライブのみ
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326367.html
現地撮影会
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326369.html
オンラインコース（トークライブのみ）
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326376.html
共催：NHKエンタープライズ中部
写真家 イナガキヤストのフォトトークライブ＆名古屋まち歩き撮影会
講師：写真家 イナガキヤスト
進行役：モデル、NHK「まるっと！ミュージアム」リポーター 加藤 里奈
■トークライブ＆街歩き撮影会
開催形式：教室・現地
開催日時：2026年3月8日（日）10:30～15:30
受講料：会員 12,100円 一般（入会不要） 12,100円
■トークライブのみ
開催形式：教室
開催日時：2026年3月8日（日）10:30～12:00
受講料：会員 4,950円 一般（入会不要） 6,050円
■現地撮影会のみ
開催形式：現地
開催日時：2026年3月8日（日）13:30～15:30
受講料：会員 7,700円 一般（入会不要） 7,700円
■オンライン受講（トークライブのみ）
開催形式：オンライン
開催日時：2026年3月8日（日）10:30～12:00
受講料：会員・一般（入会不要） 3,850円
主催：NHK文化センター名古屋教室
共催：NHKエンタープライズ中部
申し込み・詳細URL：
トークライブ＆街歩き撮影会
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326377.html
トークライブのみ
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326367.html
現地撮影会
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326369.html
オンラインコース（トークライブのみ）
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326376.html