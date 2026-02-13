コンパクトでパワフルなゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズに「ASUS Dual Radeon(TM) RX 9060 XT 」搭載モデルなど計7モデル追加

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、MIL規格に準拠した高い堅牢性が特長の「ASUS TUF Gaming」シリーズの、約15LでコンパクトなゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズに、AMD Ryzen(TM) 7 260プロセッサまたはAMD Ryzen(TM) 5 220プロセッサ搭載で、ASUS Dual Radeon(TM) RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載した「ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH」モデルや、インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240Hを搭載し、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Tiを搭載した「ASUS TUF Gaming T500 T500MV」など、新たに7モデルを追加することを発表いたしました。本日より順次予約を開始し、2月26日(木)発売開始となります。

今回発表のASUS TUF Gaming T500シリーズは2月14日(土)より開催の「ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン」対象製品となります。詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン特設サイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_shinseikatsu2026)

ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH

ASUS Dual Radeon(TM) RX 9060 XT 16GB GDDR6搭載モデル

（ソーラーエクリプスグレー）

○製品スペックの概要と発売日および価格

ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/gaming-tower-pcs/all-series/asus-tuf-gaming-t500-2026-tm500/

※今回発表のASUS TUF Gaming TM500 TM500MHの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-T500MV_TM500MH.pdf)からご確認ください。

ASUS TUF Gaming T500MV

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Ti搭載モデル

（ソーラーエクリプスグレー）

ASUS TUF Gaming TM500 (TM500MH)

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 / 5050搭載モデル

（ソーラーエクリプスグレー）

○製品スペックの概要と発売日および価格

ASUS TUF Gaming T500MV製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/gaming-tower-pcs/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-t500-2025/

ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/gaming-tower-pcs/all-series/asus-tuf-gaming-t500-2026-tm500/



※今回発表のASUS TUF Gaming T500MVおよびASUS TUF Gaming TM500(TM500MH)の詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-T500MV_TM500MH.pdf)からご確認ください。

・自分に合わせて構成を選べる。コンパクトに詰め込んだ、ハイパフォーマンス。

今回発表のASUS TUF Gaming T500シリーズでは、自分にあった構成で最適なモデルが選択可能です。CPUにAMD Ryzen(TM) 7 260 8 コア / 16 スレッド プロセッサ + Radeon(TM) グラフィックスを搭載し、GPUにAMD Radeon(TM) RX 9060 XTまたは、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060を搭載した4モデルと、インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240Hを搭載し、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Tiを搭載した1モデルと、AMD Ryzen(TM) 5 220 6 コア / 12 スレッド プロセッサ + Radeon(TM) グラフィックスを搭載し、AMD Radeon(TM) RX 9060 XTまたは、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5050が搭載された2モデルの計7モデルから選択することができます。

DLSS 4(NVIDIA(R)GPUのみ)、フレーム生成、FSR (FidelityFX Super Resolution) といった先進技術により、eスポーツタイトルからAAAタイトルまで、グラフィックス設定を最高レベルにしても、圧倒的なフレームレートを実現します。快適なゲーミングに不可欠なパフォーマンスと、どこにでも置けるコンパクト設計を両立しながら、一切妥協なく設計された冷却システムを搭載し、銅製ヒートパイプで熱伝導率を高め、ヒートシンク内の熱は90ｍｍの大型ファンで強力に冷却が可能です。ファンは本体後部に設置されているため、静音性が保たれ、ゲームプレイを邪魔しません。

・約15Lのコンパクトサイズ、最高にタフなデザイン

どこにでも設置できる約15L筐体に、ゲームプレイに最適な高い処理能力とグラフィックス性能、さらにパフォーマンスを引き出す冷却システムを惜しみなく搭載した、コンパクトゲーミングデスクトップPCです。奥行きは約296.4mm、幅は約155.5mmと狭いスペースにも設置することが可能です。することが可能です。デザインはASUSならではの大胆なラインとロボットのようなマシン筐体を組み合わせ、タフなデザインに仕上げています。

・豊富なインターフェース搭載

正面にはUSB3.2 (Type-C/Gen1) を1ポートと、USB3.2 (Type-A/Gen1) を2ポートと、マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを搭載し、様々な周辺機器を使用したいときにすぐに接続することが可能です。AMD Radeon(TM) RX 9060 XT搭載モデルには2つのDisplayPortと、１つのHDMIポートを搭載し、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Ti / 5060 / 5050を搭載したモデルにはには、3つのDisplayPortと、１つのHDMIポートを搭載しており、複数のディスプレイを接続することが可能です。背面にはUSB3.2(Type-A/Gen2)を1ポートと、USB2.0(Type-A)を2ポート、、RJ45ポートも搭載し、多くの周辺機器と接続して使用することができます。※T500MV-07240H108Wは背面にUSB2.0(Type-A)を４ポート搭載しています。



・安心のミリタリーグレードの堅牢性を確保

米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD 810H)に準拠したテストをクリアしており、大変高い堅牢性を実現しています。一般的なデスクトップPCよりも振動や、高温環境や低温環境などに耐えることができ、普段の使用だけでなく、場所の移動や引っ越しの際なども安心です。

・快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載

こちらからのマイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズキャンセリングを適用できるAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。マイク入力にのみ効果がある一方向のノイズキャンセリングではなく、双方向でノイズキャンセリングが行えるため、よりクリアで聞きやすい音声チャットが可能です。また、AIが音質を学んでノイズを軽減するため、使えば使うほどさらにクリアな音質を実現できます。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください。

