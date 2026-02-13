SB C&S、サーバー仮想化基盤管理・運用サービス「Prossione Virtualization」を提供する株式会社NTTデータと、国内初のディストリビューター契約を締結

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、株式会社NTTデータ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：鈴木 正範、以下「NTTデータ」）と、本サービスにおける国内初のディストリビューター契約を締結し、KVM※1（Kernel-based Virtual Machine）を利用したサーバー仮想化基盤の構築・管理・運用を支援する仮想化基盤管理サービス「Prossione Virtualization（プロッシオーネ バーチャライゼーション）」の取り扱いを開始しました。

※1 Kernel-based Virtual Machine（KVM）はOSSであるLinuxカーネルに含まれる、サーバー仮想化を実現するためのソフトウェアモジュールです。

近年、ITインフラを取り巻く環境は、技術の進化や利用形態の多様化により、大きな変化を迎えています。企業においては、システムの柔軟性や拡張性、長期的な運用を見据えた観点から、仮想化基盤に求める要件が高度化・複雑化しています。併せて、経済安全保障やシステム主権への関心の高まりを背景に、透明性と信頼性を備えた技術を活用した基盤構築への注目も高まっています。

「Prossione Virtualization」は、オープンソースのKVMをベースにした仮想化基盤を管理・運用するサービスです。複数の物理サーバー上で稼働する仮想マシンの状態を一元的に可視化・管理できるほか、仮想マシンの移動や運用作業を画面操作で実行できます。また2026年3月には新バージョン「Prossione Virtualization 2.0」が提供開始されます。

「Prossione Virtualization 2.0」は、仮想化基盤の新規構築から運用までの一連の管理作業をGUIで一元的に実行可能です。数十台規模の中小規模システムを対象に、仮想化基盤の構築から運用までを、一般的な技術レベルの担当者でも実行可能とする機能強化を実施。さらに、障害発生時でも業務停止を回避する高可用構成の導入や、他の仮想環境からの移行などの機能によりこれまで高度な専門知識や多くの工数を要していた設計・構築などの導入作業時間を削減します。また、仮想化基盤管理ソフトウェア「Prossione Virtualization Manager」の提供に加え、ナレッジ・ドキュメントの参照、専門技術者によるプロダクトサポート、トレーニングなどをサブスクリプション形式で提供。これにより、KVM導入・運用時に求められる高度な専門知識へのハードルを下げ、幅広いシステムへの適用を可能にします。

SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用して、NTTデータが提供する「Prossione Virtualization」の導入を推進し、国内企業における仮想化基盤の選択肢拡大と、安定したITインフラ運用の実現に貢献します。

【「Prossione Virtualization 2.0」の導入効果】

・ 設計・構築に関わる工数を約60％削減※2

「Prossione Virtualization 2.0」は、専門的な知識や経験に依存するケースが多かった、仮想化基盤の導入から運用までを効率的に実施できるよう支援します。KVMの利用に最適化されたOS（PVOS）により、専門知識が必要であったシステム設計作業時間を軽減します。また、仮想マシン移行支援ツールにより、他の仮想化基盤からの移行時における手動操作回数を削減できます。さらに、仮想マシン構成、ストレージ、ネットワーク管理をGUI上から直感的に操作可能になることで、仮想化基盤の設計・構築などの工数を約60％削減します。

・ 高度な専門性を必要としていた高可用構成を容易に実現

従来は複雑な設計を必要としていた高可用性構成をGUI上から容易に設定できます。ホストサーバー障害時に仮想マシンの自動復旧を行うことで、99.999％の高可用性を実現し、サービス継続性を確保します。

・ 8年間の長期サポートによる安定的な継続運用

今後提供するLTS版に更新することで8年間の長期サポートが得られます。LTS版の利用により、製品アップデートに伴う不具合発生リスクを低減し、社会インフラシステムなど、長期にわたり安定稼働が求められるシステムにおいても安心して利用できます。

※2 従来のKVM ベースの仮想化基盤を手動操作で構築する際との比較

【「Prossione Virtualization 2.0」リリースキャンペーンのご案内】

実施期間 2026年2月12日から2027年3月31日まで

「Prossione Virtualization 2.0」では「Prossione Virtualizationサブスクリプション」を対象とした期間限定のキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、2027年3月31日までに導入を検討されているお客さま向けに特別価格で提供します。

【製品の詳細】

https://oss.nttdata.com/pv/

【製品・キャンペーンに関するお問い合わせ】

株式会社NTTデータ 執行役員 テクノロジーコンサルティング事業本部長 新谷 哲也 氏からのエンドースメント

このたび、「Prossione Virtualization」の販売パートナーとして参画の機会を賜り、心より御礼申し上げます。「Prossione Virtualization 2.0」の登場により、仮想化基盤の導入・運用作業負荷が大幅に軽減され、今まで以上にお客さまにご利用いただきやすいサービスになると確信しています。SB C&Sの強力なディストリビューション能力とNTTデータの技術力を融合することで、お客さまにとって「選びやすく、導入しやすく、運用しやすい」仮想化サービスの提供を実現し、「Prossione Virtualization」のビジネス拡大を一層加速させてまいります。

株式会社NTTデータについて

本社所在地：東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル

事業内容：IT コンサルティング、システム開発、クラウド・オンプレミス基盤構築など

URL：https://www.nttdata.com/jp/ja/

