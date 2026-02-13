ElevationSpace、宇宙戦略基金事業における「国内打上げが調整可能な軌道上実証機関登録リスト」に登録

株式会社ElevationSpace

株式会社ElevationSpace（代表取締役CEO：小林稜平、読み：エレベーションスペース、以下：当社）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）が運用する宇宙戦略基金事業における「国内打上げが調整可能な軌道上実証機関登録リスト」に登録されました。

地球で回収しデータ解析も可能とする実証・研究プラットフォームの提供へ

軌道上実証機関とは、人工衛星などに顧客のペイロード（搭載物）を搭載し、地球周回軌道上などでの運用機会（実証サービス）を提供する機関を指しており、当社は、国内での打上げ調整が可能な軌道上実証機関（優先順位１グループ）として登録されました。

当社は、研究機関や企業の宇宙での技術実証や新規製品開発を小型衛星で行い、その成果を回収カプセルによって地球に持ち帰ることを可能にする宇宙機を開発しております。

▼ 関連情報

国内打上げが調整可能な軌道上実証機関登録リスト

https://fund.jaxa.jp/content/uploads/kidoujou_list.pdf

各ポジションにて積極的に採用を強化中です（東北はじめ、東京・名古屋でもエンジニア採用スタートしました！）

国内唯一の「大気圏再突入・回収技術」獲得を目指す民間企業で、”宇宙機や宇宙開発”の仕事をしませんか？ElevationSpaceでは、今後の事業拡大に向けて各ポジションで採用を強化しています。「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」というミッションに共感いただける方は、ぜひ下記の採用ページよりご応募ください。

▼ 採用ページはこちら

https://elevation-space.com/recruit

ElevationSpace 概要

ElevationSpaceは「軌道上のヒト・モノをつなぐ交通網を構築する」をビジョンに掲げ、日本が世界に誇る小型再突入技術を軸に宇宙から地球への輸送サービス開発に取り組んでいるスタートアップ企業です。東北大学やJAXAと連携し、宇宙の微小重力環境で研究開発・製造された物資を地球に運ぶ小型宇宙機の開発に取り組んでいます。



これまで基礎科学的な実験から産業利用まで幅広く利用されてきた国際宇宙ステーション（ISS）は、構造寿命などの関係から2030年末に運用を終了することが決定しており、宇宙環境利用の”場”の継続的な確保が課題になっています。ElevationSpaceは「ポストISS時代」を見据え、フリーフライヤー型の軌道上実証・回収衛星「ELS-R（読み：イーエルエスアール）」や、宇宙ステーションからの高頻度回収カプセル「ELS‐RS（読み：イーエルエスアールエス）」の提供を目指しています。「ELS-R」は、無重力環境を生かした実験や実証を、無人の小型衛星で行い、それを地球に帰還させてお客様のもとに返す国内初のサービスです。

会社名 ：株式会社ElevationSpace（英文表記：ElevationSpace Inc.）

所在地 ：〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65

いちご花京院ビル9階

設立 ：2021年2月

代表者 ：代表取締役CEO 小林稜平

ホームページ：https://elevation-space.com/

事業内容 ：宇宙環境利用・回収プラットフォーム事業、有人拠点からの高頻度物資輸送事業、

Co-Creation 事業

▼「ELS-R」サービスのイメージがわかるコンセプトムービー

https://youtu.be/_2m_GXSDvdI