Godot、グローバル行動科学研究機関 Busara と共同研究に関する基本合意書を締結

株式会社Godot

株式会社Godot（ゴドー/兵庫県神戸市、代表取締役 森山健、以下「Godot」）は、2026年2月９日、アフリカ・ケニア発のグローバルに活動する行動科学の研究機関 Busara Center for Behavioral Economics, Inc.(https://busara.global/)（以下 「Busara」） と、行動科学の研究・実装に関する包括的な協力関係を構築するための 基本合意書（Memorandum of Understanding（MoU）） を締結しました。

両者は、1) 文化的背景を踏まえた行動科学ツールの開発、2) 複雑な社会課題に対応するためのシステムレベルでの行動科学活用に関する研究及び実装、3) 研究助成や外部資金の共同獲得において協働してまいります。

【背景と目的】

Busaraについて

Busaraは、ケニア・ナイロビに本拠地を置き世界25超の国・地域で事業を展開しており、貧困削減、教育、金融包摂、健康、気候変動、農業といった分野の複雑な社会課題に対し、現地の文脈に根ざした行動科学研究と実装を推進しています。また、近年、個人の意思決定にとどまらず、行動変容に関わる制度・組織・社会システム全体を踏まえた行動科学×システム思考のアプローチにおいて、世界的に注目を集めています。

システム思考と行動科学

社会課題の解決においては、個人の選択や行動の変容だけでなく、個々の行動に影響を与える制度設計、組織構造、情報環境といった「システム」そのものの変革がより重要視されるようになっており、近年、行動科学の実装においてもシステム的なアプローチが求められています。

Busaraが強みを持つグローバルサウスの現地の文脈を理解する力やシステム思考のアプローチと、Godotの行動科学とAIを融合させた技術力を組み合わせることで、専門家の知見を拡張しつつ、現場での実装スピードと質を高めることを目指します。

これにより、これまで専門家に限られていた行動科学の知識や設計プロセスを、AIを活用することで政策担当者、組織のマネジメント層、現場の実務者へと開放し、行動科学の民主化を実現していきます。

【今後の展望】

本MoUを通じて、GodotとBusaraは、

1. インクルーシブな成長や持続可能な開発への行動科学の適用

2. 社会インフラの持続可能性を支えるコレクティブ・アクションおよび行動変容の加速化

3. 政策立案および組織マネジメントにおける行動科学活用の制度化

といった領域での共同プロジェクトを順次検討・推進していく予定です。

Godotは今後も、「Social Technology」としての行動科学とAIを軸に、国や地域、文化を越えて、複雑な社会課題の解決に貢献してまいります。

[企業情報]

商号 ：株式会社Godot

代表取締役：森山 健

設立 ：2022年７月

所在地 ：兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容 ：行動科学とAIを融合したディープテック開発

URL ：https://godot.inc/