MGNET、キャプテンスタッグと協業しカメラアクセサリーブランド「CSP」を共創

株式会社MGNET

株式会社MGNET(本社:新潟県燕市、代表取締役:武田修美)は、アウトドア用品の総合メーカー・キャプテンスタッグ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：高波 文雄）と協業し、カメラアクセサリーブランド「CSP(Captain Stag Photo)」の立ち上げにブランドディレクターとして参画し、2026年2月26日より第一弾製品の販売を開始いたします。





CSPは、"カメラを、もっと日常へ。"をコンセプトに、アウトドアと写真、そして日常がシームレスにつながる世界を目指すブランドです。本プロジェクトは、ブランドアドバイザーとしてYouTuber兼写真愛好家のゆ～とび氏を迎え、キャプテンスタッグ、MGNETの3者による価値共創(Co-Creation)として進められ、燕三条で培った技術力と各々の強みを掛け合わせた新しいものづくりの形を体現します。また、2026年2月26日(木)～3月1日(日) に開催される「CP+ 2026」(パシフィコ横浜)にも出展予定です。

協業の背景 ー ゆ～とび氏との出会いから始まった構想

MGNETは、燕三条を拠点に「モノにエンターテインメントを。」をビジョンに掲げ、製造業のブランディング支援や地域資源の価値再編集を手がけてきました。メタルケースブランド「FOR」や、セレクトショップ「FACTORY FRONT」の運営を通じ、燕三条の技術を新しい文脈で社会へ届ける取り組みを続けています。

今回のCSPプロジェクトは、YouTuber兼写真愛好家のゆ～とび氏との出会いがきっかけでした。MGNET代表武田は、ゆ～とび氏との対話を通して「いつか燕三条の技術でカメラアイテムを作ってみたい」という構想が生まれ、同じ燕三条地域を拠点とするアウトドア用品メーカーのキャプテンスタッグ社との協業という形で実現しました。

キャプテンスタッグ社が持つ燕三条のものづくりのルーツとアウトドア利用に不可欠な便利さや手軽さを司る工夫の精神、そしてゆ～とび氏のカメラ愛と誰にも負けない撮影を楽しむ感性と姿勢、最後にMGNETが持つブランドをまとめていく力と価値と可能性を繋げる力。それぞれの強みを掛け合わせることで、新たな市場価値と豊かなユーザー体験を生み出せると信じ、2年前の2024年に本プロジェクトはスタートしました。

MGNETの役割 ー ブランド全体を束ね、体験を設計する編集力

MGNETは本プロジェクトにおいて、ブランドディレクターとして以下の役割を担っています。

⚫︎ブランド戦略の策定: CSPが目指す世界観、ターゲット、コミュニケーション方針の設計

⚫︎体験設計: 製品、Webサイト、広報、展示会など、あらゆるタッチポイントでの一貫した体験構築のサポート

⚫︎クリエイティブディレクション: ビジュアルアイデンティティ、コピーライティング、制作物の監修

⚫︎3者の編集: キャプテンスタッグ社とゆ～とび氏、それぞれの強みを引き出し、ブランドとしての重点要素の価値統合

MGNETが持つ「編集力」とは、異なる価値や文脈を再構築し、新しい意味を生み出す力です。今回のCSPプロジェクトでは、代表武田を中心にその編集力を発揮し、3者の強みを掛け合わせながらブランドを育てていく役割を担っています。

3者協業の意義 ー 価値共創(Co-Creation)による社会的価値の創造

今回のCSPプロジェクトは、単なる製品開発ではなく、キャプテンスタッグを主体としつつも、3者それぞれが対等な立場で意見を交わし合い、ブランドを育てていく「価値共創(Co-Creation)」プロジェクトです。

従来のものづくりでは、企業が一方的に製品を企画・開発し、完成した製品を市場に提供するという流れが一般的でした。しかし、今回MGNETが重視したのは、「価値とは企業が一方的に作り出すものではなく、関係者全員の協働と相互作用の中で共に創り出されるもの」という考え方です。

CSPは、キャプテンスタッグ社が持つアウトドアブランドとしての開発力、ゆ～とび氏が持つフォトグラファー目線を大切にする感性、MGNETが持つブランド全体を束ねる編集力、そして燕三条という地域が長年培ってきた金属加工技術とものづくりの文脈。これらすべてが対等に並び合い、対話と相互作用の中でブランドを形作っていきます。

各々の強みが相互に影響を与え合いながら、ブランドとしての価値を共に創り出していく。この協業の形そのものが、作って終わりではなく、市場価値やユーザー体験に沿って変化をし続ける新しいものづくりの在り方であり、社会的価値の創造を体現するものであると考えています。



※この価値共創の概念は、現代の価値創造理論であるサービス・ドミナント・ロジック(SDL)においても中心的な考え方として提唱されています。SDLとは、Vargo & Lusch(2004)によって提唱された理論で、従来の「企業が製品を作り、その製品に価値が埋め込まれている」という考え方(Goods-Dominant Logic)に対し、「価値は製品そのものにあるのではなく、顧客を含む関係者全員が製品やサービスを使用する過程で共に創り出される」という新しい価値創造観を示したものです。この理論では、顧客は単なる受け手ではなく、常に価値の共創者(co-creator)として位置づけられます。CSPプロジェクトにおいても、キャプテンスタッグ社、ゆ～とび氏、MGNET、そして燕三条の技術と地域が、それぞれ価値の共創者として機能しています。

燕三条という文脈 ー 地域資源の価値を再編集し、社会へ届ける

MGNETは、燕三条という地域に根ざしながら、地域資源の価値を再編集し、社会との接続を試みてきました。今回のCSPプロジェクトも、その延長線上にあります。MGNETが目指すのは、燕三条の技術を「過去の遺産」としてではなく、「今を生きる価値」として再編集し、新しい文脈で社会へ届けることです。メタルケースブランド「FOR」や、セレクトショップ「FACTORY FRONT」の運営を通じて培ってきたこの視点を、CSPというカメラアクセサリーブランドという新しい領域で実践しています。

CSPについて

CSPは、"カメラを、もっと日常へ。"をコンセプトに、アウトドアと写真、そして日常がシームレスにつながる世界を目指すブランドです。第一弾として発売する「カメラ工具」は、六角レンチ2サイズとマイナスドライバーを一つに収納した、キーホルダー感覚で携帯できる小型のマルチツールです。カメラ周りの機材調整でよく使う3つの工具をコンパクトにまとめ、持ち運びやすさと実用性を両立させました。

製品詳細:

⚫︎製品名: CSP カメラマルチツール

⚫︎発売日: 2026年2月26日

⚫︎商品情報: CSP特設ページ(https://www.captainstag.net/csp)※2月25日公開予定

⚫︎販売方法: キャプテンスタッグ公式オンラインストア(https://store.captainstag.net/)にて販売開始

CSPは、2026年2月26日(木)～3月1日(日) に開催される「CP+ 2026」(パシフィコ横浜)に出展し、開発中の約6点のアイテムをサンプル展示予定です。今後は、カメラに関する小物ガジェットや収納アイテムなど、製品ラインナップを順次拡充してまいります。

【プロフィール・コメント】

■ キャプテンスタッグ株式会社（ブランドオーナー）

コメント（CSP プロジェクトリーダー 金子恭大）：

CSPは、「カメラを、もっと日常へ。」というシンプルな想いから始まったプロジェクトです。アウトドアに携わる中で、思い出を残す行為としての「カメラ」が、キャンプや旅といった体験と深く結びついていることを改めて感じてきました。CSPでは、スペックや特別感を前面に出すのではなく、カメラを持ち歩く日常の中で、自然と手に取れる存在であることを大切にしています。使う人の動きや気持ちに寄り添いながら、無理のない形で生活に溶け込む道具を目指しています。燕三条で培われてきたものづくりの技術と、実際にカメラを使う人の感覚を重ね合わせ、試行錯誤を繰り返しながら、CSPというブランドを少しずつ育てていきたいと考えています。



企業プロフィール：

キャプテンスタッグ株式会社

大地を悠々と移動して生活するたくましい牡鹿（STAG）の群れ。そのリーダーとなるものは、群れの統率をとり、仲間を安全な場所へと導きます。そんな牡鹿のリーダーのように「大自然の中で頼りになる存在」となりたいという想いを込め、1976年に設立されたアウトドア用品総合ブランドです。使いやすさ、購入しやすさを第一に考え、企画・開発・製造・流通・販売までを一貫体制で行い、テント・タープからテーブルウェア、焚き火台に至るまで、幅広い商品を展開しています。

代表者：代表取締役社長:高波文雄

ブランド設立：1967年

WEB：https://www.captainstag.net/

■ YouTuber 兼 写真愛好家 ゆ～とび (ブランドアドバイザー)

コメント：

MGNET武田社長との出会いをきっかけに、燕三条を訪れて撮影する機会が増えました。そこで出会ったのが、燕三条にしかない確かなモノづくりの文化です。職人の技術や考え方に触れる中で、「このモノづくりをカメラアイテムとして形にしたい」という想いが強くなり、今回、最高の形でプロジェクトを実現することができました。キャプテンスタッグさんは、アウトドア用品の老舗ブランド。過酷なアウトドア環境ではもちろん、家族でのキャンプや公園へのお出かけなど、多くの人のアウトドア時間をより豊かに快適にするため、使いやすさと工夫が詰まったアイテムを作り続けてきた会社です。そんな会社さんと協業させていただき、その技術をカメラアイテムに落とし込み、ゆ～とび自身が本気で納得できるまでこだわり抜き、「こういうの欲しかった！」と思えるアイテムを形にすることができました。便利で可愛くて、しかも手に取りやすい価格の製品をどんどん生み出していきますので、これからのCSPを本当に楽しみにしていてください！



クリエイタープロフィール：

写真愛好家/YouTuber ゆ～とび

YouTubeチャンネル登録者数18.2万人(2026年1月時点)。東京カメラ部10選2024。オンラインコミュニティ「SWAMP」運営。カメラ初心者さんにも見てわかりやすい撮影テクニックや機材レビューなど、写真やカメラにまつわる様々なコンテンツを発信中。大好きな風景写真、野鳥や夜景など、ジャンルに捉われず撮影を行っている。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCtsSjW0vQfrujy-T5NJERMg

Instagram：https://www.instagram.com/yutobi/

X（Twitter）:https://x.com/y_to_bi_

■ 株式会社MGNET(ブランドディレクター)

コメント（代表取締役 武田修美）：

今回のCSPプロジェクトは、シンプルな製品開発では留まらず、共創（Co-Creation）による社会的な価値創造を目指し、3者の強みを活かしながらブランドとして製品と体験を提供していきます。ゆ～とびさんとの出会いをきっかけに「いつか燕三条の技術でカメラアイテムを作ってみたい」と考えるようになり、キャプテンスタッグさんとの協業という形で実現しました。キャプテンスタッグさんが持つものづくりのルーツとアウトドア利用に不可欠な工夫の精神、そしてゆ～とびさんのカメラ愛と誰にも負けない撮影を楽しむ感性と姿勢、そして弊社MGNETが持つまとめる力と繋げる力。それぞれの強みを掛け合わせることで、新たな市場価値と豊かなユーザー体験を生み出せると信じています。



プロフィール：

株式会社MGNET（マグネット）

「モノにエンターテインメントを。」というビジョンを掲げ、燕三条を拠点に、製造業×社会課題解決をテーマに活動するソーシャルデザイン企業。製品開発、店舗運営、伴走支援、教育事業などを通じ、地域資源の価値を再編集し、社会との接続を試みている。主な事業はメタルケースブランド「FOR」や、セレクトショップ「FACTORY FRONT」、製造業向けのブランディング支援や産学連携、まちづくり支援までと多岐にわたる。

代表者：代表取締役 武田修美

設立：2011年10月3日

WEB：https://mgnet.jp/

【製品情報】

ブランド名: CSP(Captain Stag Photo)

ブランドコンセプト: "カメラを、もっと日常へ。"

第一弾製品: CSP カメラマルチツール

発売日: 2026年2月26日

商品情報: CSP特設ページ(https://www.captainstag.net/csp)※2月25日公開予定

販売方法: キャプテンスタッグ公式オンラインストア

(https://store.captainstag.net/)にて販売開始

CP+ 2026出展: 2026年2月26日(木)～3月1日(日) パシフィコ横浜

【協業体制】

ブランドオーナー：キャプテンスタッグ株式会社

ブランドアドバイザー：ゆ～とび氏

ブランドディレクター：株式会社MGNET

【会社概要】

株式会社MGNET(マグネット)

「モノにエンターテインメントを。」というビジョンを掲げ、燕三条を拠点に、製造業×社会課題解決をテーマに活動するソーシャルデザイン企業。製品開発、店舗運営、伴走支援、教育事業などを通じ、地域資源の価値を再編集し、社会との接続を試みている。主な事業はメタルケースブランド「FOR」や、セレクトショップ「FACTORY FRONT」、製造業向けのブランディング支援や産学連携、まちづくり支援までと多岐にわたる。

代表者: 代表取締役 武田修美

設立: 2011年10月3日

本社所在地: 新潟県燕市 URL: https://mgnet.jp/