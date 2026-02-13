2025-2026年新書体 第2弾をご紹介！ 広報誌「MORISAWA MAGAZINE」最新号を発行

株式会社モリサワ

株式会社モリサワの広報誌「MORISAWA MAGAZINE」26号を発行しました。

MORISAWA MAGAZINEは、「モリサワの情報をお届けする」をコンセプトに、企業情報やDTPに関わる情報はもちろん、フォントのトレンドや豆知識など、幅広い層のお客様に楽しんでいただけるコンテンツを提供しています。

本号では、2025-2026年新書体の第2弾をご紹介。

人気シリーズ「プフ」の新書体「プフ ワンダー」のほか「瓦ゴシック」「たらふく」などの和文フォント、欧文や中国語、タイ文字フォントなど、合計103ファミリーが仲間入りしました。

そのほか、障害のある子どもとそのご家族を招待する「ドリームデイ・アット・ザ・ズー 2025 in アドベンチャーワールド」の出展レポートも掲載しています。

MORISAWA MAGAZINEは、こちらからご覧いただけます。ぜひご一読ください。

https://www.morisawa.co.jp/about/morisawa-news/17575

※新書体に関する詳細は、以下もあわせてご参照ください。

- 2025-2026年新書体特設ページhttps://new.morisawafonts.com/2025-2026/- 【モリサワ公式note】あなたのデザインワークの新定番が見つかるかも？！Morisawa Fonts新書体2025-2026https://note.morisawa.co.jp/n/nea6dcf3ba7ad- 【モリサワ公式note】フォント選びがもっと楽しくなる！2026年2月リリースのMorisawa Fonts新書体を一挙公開しますhttps://note.morisawa.co.jp/n/n5c96dff7cad1

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp