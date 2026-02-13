TD SYNNEX、法人向けに「Google Pixel 9a」取り扱い開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、法人向けに「Google Pixel(TM) 9a」の取り扱いを開始することをお知らせいたします。

「Google Pixel 9a」は、Google が設計した最新の Google Tensor(TM) チップを搭載し、AIによる業務支援機能と強固なセキュリティを両立した、ビジネス向けにも適したスマートフォンです。最大7年間のOS・セキュリティアップデート保証により、長期利用を前提とした安定運用とTCO（総保有コスト）の低減に貢献します。TD SYNNEXは、企業のDX推進や現場の業務効率化を支えるデバイスとして、「Google Pixel 9a」の法人導入を幅広く支援してまいります。

■背景：

AI活用とセキュリティ強化が前提となる法人スマートフォン市場

近年、法人向けスマートフォン市場では、円安や部材価格の高騰によりデバイスコストが上昇する一方、AI活用による業務効率化やセキュリティ強化へのニーズが急速に高まっています。特に、現場業務やリモートワークの拡大に伴い、「高い生産性」「強固なセキュリティ」「長期利用によるコスト最適化」を同時に満たす端末選定が重要な経営課題となっています。

「Google Pixel 9a」は、高性能なAI機能を備えながら、一括導入しやすい価格帯を実現したモデルです。最大7年間のアップデート保証による長期運用と、Google 設計のセキュリティチップ「Titan M2(TM)」によるハードウェアレベルの保護を両立し、次世代の法人向け標準機として高い期待を集めています。

TD SYNNEXは、こうした市場ニーズに応えるべく、「Google Pixel 9a」の法人向け取り扱いを開始しました。

■「Google Pixel 9a」製品概要：

多様な業務シーンを1台で支える、法人向けスマートフォン

「Google Pixel 9a」は、フラッグシップ機と同じ Google Tensor G4 チップと Google のAIアシスタントの Gemini(TM) を搭載しながら、競争力のある価格帯を実現したモデルです。バッテリー持続時間30時間以上、Extreme Battery Saver（超省電力モード）では最大100時間の使用を可能にし、IP68準拠の防水・防塵性能により過酷な環境でも安心して利用できます。最大7年間のOS・セキュリティ更新によりTCO（Total Cost of Ownership：総所有コスト）を大幅に低減します。さらに、Titan M2(TM) セキュリティチップと Tensor セキュリティコアによる多層防御により、企業の重要な情報をハードウェアレベルで保護します。このように、高い性能とAI機能、堅牢性を備えながら長期運用が可能な Google Pixel 9a は、コスト・性能・安全性を高い次元で両立する次世代の法人向け標準機として、企業のDXを力強く支援します。

・Google Tensor チップ搭載

Google 独自設計の Tensor チップにより、AI処理を高速かつ効率的に実行。

レコーダーによる文字起こし、翻訳、要約などの機能が、建設・小売・製造などの現場業務を支援します。

・最大7年間のOS・セキュリティアップデート保証

長期間にわたり最新のセキュリティ環境を維持でき、端末ライフサイクルの長期化とTCO削減に貢献します。

・強固なセキュリティ設計

セキュリティ専用チップ「Titan M2(TM)」を搭載し、パスワードや暗号鍵をハードウェアレベルで保護。

定期的なセキュリティアップデートを提供。

・ネットワーク保護

Pixel VPN 機能を使うことで、暗号化された通信を利用できるため、フリーWi-Fi利用時と比較して通信内容を外部から盗み見られるリスクを低減します。

・高い耐久性と業務利用に適した設計

IP68準拠の防塵・防水性能を備え、屋外や過酷な現場環境でも安心して使用可能です。

・高いコストパフォーマンス

高性能なAI機能とセキュリティを備えつつ、法人でも一括導入しやすい価格帯を実現。

生産性・安全性・コストのバランスに優れたビジネス向けにも適したスマートフォンです。

＜主な仕様＞

・ディスプレイ：3インチ Actua ディスプレイ（60～120Hz 可変）、最大 1,800ニト（HDR）、2,700ニト（ピーク輝度）

・プロセッサ：Google Tensor G4

・メモリ／ストレージ：8GB RAM、128GB

・バッテリー：標準 5,100mAh、30時間以上駆動（スーパー バッテリー セーバー使用時 最大100時間）

・充電：有線急速充電、Qi ワイヤレス充電対応

・カメラ：48MP 広角＋13MP ウルトラワイドのデュアルカメラ、最大8倍超解像ズーム

・AI機能：Google AI「Gemini」搭載。他、文字起こし、要約、翻訳機能などが利用可能

・セキュリティ：Titan M2 セキュリティチップ、追加料金なしの Google VPN

・耐久性：IP68 準拠の防塵・防水

・OS／アップデート：Android 15 搭載、OS・セキュリティアップデートを最大7年間提供

・サイズ／重量：7 × 73.3 × 8.9 mm、186 g

■Google のAIアシスタント “Gemini”による業務変革

Google のAIアシスタント「Gemini」は、日常業務の中で発生する情報収集や記録、整理といった作業を効率化し、従業員が本来注力すべき業務に集中できる環境作りに役立ちます。

音声、画像、テキストといった複数フォーマットの情報を横断的に理解・処理できるので、会議や現場業務、移動時のタスク管理までをシームレスにつなぎ、業務全体の効率化と生産性向上を支援します。

・カメラ×Gemini

チラシやホワイトボードを撮影し、その画像をアップロードするだけで、Gemini が日付や場所を認識して Google カレンダーに登録。現場でのアナログ情報をデジタルに連携できます。

・アプリ横断のアシスト

Gmail の会議案内を参照してからマップでルート検索し、カレンダーに登録するといった一連のタスクをまで Gemini が一貫してサポートし、移動やスケジュール管理を効率化。

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット：

大規模導入・全国展開にも対応。IT管理部門の負荷を軽減する、導入・運用支援体制

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。「Google Pixel 9a」の法人導入においても、その知見と実績を活かし、調達から導入、運用までをトータルで支援します。

中堅・大規模企業における一括導入や、複数拠点を持つ企業への展開においては、TD SYNNEX独自のサプライチェーンとロジスティクスを活用することで、全国規模での展開や段階的なスケールアップにも柔軟に対応可能です。あわせて、ゼロタッチ登録をはじめとした導入支援により、初期設定やキッティング作業の負荷を軽減し、IT管理部門の運用効率化を実現します。

さらに、MDM（モバイルデバイス管理）／EMM（エンタープライズモビリティ管理）との連携を含む端末管理やセキュリティ運用の支援を通じて、企業が求める安全かつ効率的なデバイス活用をサポートします。最大7年間のアップデート保証を前提とした長期運用を見据え、TCO（Total Cost of Ownership：総所有コスト）の最適化にも貢献します。

TD SYNNEXを通じて「Google Pixel 9a」を導入することで、企業は安心の導入体制と継続的な運用支援を得ながら、DX推進と業務改革を着実に進めることが可能となります。

コンシューマビジネス部門執行役員部門長 佐藤正隆は次のように述べています。

「日本企業を取り巻く働き方や業務環境は大きな転換期を迎えており、現場とオフィスを問わず、安全かつ効率的に業務を支えるデバイス環境の整備が重要なテーマとなっています。その中で、スマートフォンは単なる通信手段ではなく、生産性向上とセキュリティ確保を同時に担う基盤として、その役割を大きく広げています。

『Google Pixel 9a』は、高度なAI機能と強固なセキュリティ、そして最大7年間のアップデート保証を備え、法人利用において求められる要件を高い次元で満たすデバイスです。

TD SYNNEXは、グローバルに広がるパートナーネットワークと技術支援体制を活かし、『Google Pixel 9a』の導入から運用までを一貫して支援してまいります。今後もパートナーの皆さまとともに、日本企業のDX推進と、より柔軟で生産性の高い働き方の実現に貢献してまいります。」



TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

