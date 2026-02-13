マクセルブランドのビューティーシリーズ「Angelique(アンジェリーク)」から プラズマイオン&マイナスイオン ヘアドライヤー２機種を新発売
〈画像左2台〉プラズマイオンヘアドライヤー MXDR-800A(ホワイト、ブラック)、〈画像右2台〉マイナスイオンヘアドライヤー MXDR-60A(ホワイト、ダークグレー)
株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社⾧：山下 俊治、以下／電響社)は、マクセルブランドの「Angelique(アンジェリーク)」シリーズより、プラズマイオンヘアドライヤー「MXDR-800A」、マイナスイオンヘアドライヤー「MXDR-60A」の2機種を2026年2月下旬に発売します。
MXDR-800A は、Angelique シリーズ最大(*1)となる風速30m/s(*3)を実現。プラズマイオンを搭載し、モードや温度・風速を組み合わせ全21通りの設定を備えた、海外対応モデルです。
MXDR-60A は、最大風速29m/s(*3)でありながら軽量270g(*2)で扱いやすいコンパクトな設計を実現し、温度設定がひと目でわかるLED 表示を搭載したモデルです。
両製品とも、温風と冷風が自動で切り替わるモードを搭載しており、髪への熱ダメージを抑えながら効率的に乾かします。
■製品情報
電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。
【製品特⾧】
■プラズマイオンヘアドライヤー MXDR-800A
シリーズ最大(*1)風速30m/s(*3)、海外対応、プラズマイオン＆AUTO(*4)モード搭載
MXDR-800A 使用イメージ(画像はブラック)
MXDR-800A(画像左から、ホワイト、ブラック)
＜特⾧＞
1. AC100-240V 海外対応
2. Angeliqueシリーズ最大(*1) 風速30m/s(*3)のパワフル風
3. 温風と冷風を切り替えるAUTO(*4)モード搭載
4. プラズマイオン搭載で、静電気を抑えてまとまる仕上がり
5. 髪質や季節に合わせて”自分にあった風”が選べる21通りの設定
6. 好みやシーンにあわせて選べる２色展開
1.AC100-240V 海外対応。折りたたんでコンパクトに持ち運べる
AC100-240V 対応により、日本国内はもちろん、海外でも変圧器なしでそのまま使用できます※。
旅行や出張の荷物を減らせるだけでなく、現地のホテルでもいつもと同じヘアドライが可能です。
軽量コンパクト(約350g *2)で折りたためるので、スーツケースに入れてもかさばりません。
※対応電圧：AC100-240V 50/60Hz。国や地域によってプラグ形状が異なるため、別途変換プラグが必要です。
2. Angeliqueシリーズ最大(*1)風速30m/s(*3)のパワフル風
ブラシレスDC(BLDC)モーターによる、Angeliqueシリーズ最大(*1)となる風速30m/s(*3)のパワフルな風が、髪の根元からしっかり乾かします。
※画像はイメージです。
3. 温風と冷風を切り替えるAUTO(*4)モード搭載
自動で温風と冷風が切り替わることで、髪への熱ダメージを軽減します。
※画像はイメージです。
4.プラズマイオン搭載で、静電気を抑えてまとまる仕上がり
プラスとマイナス両方のイオンを放出するプラズマイオンを搭載。
乾燥による静電気は、髪の広がりの原因になります。プラズマイオンが静電気を抑え、まとまりのある仕上がりになります(※)。
※使用環境や髪質により効果は異なります。
※画像はイメージです。
5.髪質や季節にあわせて”自分にあった風”が選べる21通りの設定
3つのモード(Hot/Cool/Auto）、3段階の温度調整、3段階の風速調整を自由に組み合わせることで、髪の状態や季節に合わせて好みの風で乾かせます。
暑い季節には低めの温度、室温が低い冬場は高温など、季節を通して快適に。ヘアスタイルや気分に応じて、ここちよく乾かせます。
6.好みや使用シーンにあわせて選べる２色展開
MXDR-800A(ホワイト)
MXDR-800A(ブラック)
清潔感のあるホワイトと、クールでスタイリッシュなブラック。どんなシーンにもしっくりとなじむ、高級感のあるデザインです。
MXDR-800A 製品情報 :
https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-800a.html
マクセル株式会社｜個人のお客様
■マイナスイオンヘアドライヤー MXDR-60A
最大風速29m/s(*3)。毎日使いやすい軽量270g(*2)モデル
MXDR-60A 使用イメージ(画像はダークグレー)
MXDR-60A(画像左から、ホワイト、ダークグレー)
＜特⾧＞
1. 最大風速29m/s(*3)のパワフルな風でスピードドライ
2. コンパクト設計×軽量270g(*2)で、ドライ時の負担を軽減
3. 温風と冷風が切り替わる温冷自動モード搭載
4. 選べる4つの温度設定＋ひと目でわかるLED 表示
5. マグネット吸着式ノズルで、かんたん着脱
6. 好みやシーンにあわせて選べる2色展開
1.最大風速29m/s(*3)のパワフルな風でスピードドライ
※画像はイメージです。
風速は2 段階調整が可能。Turboモード時は29m/s(*3)の強力な風で濡れた髪を素早く乾かし、SET モード時は14m/s のやさしい風でスタイリングやブローにも適しています。
ムラのない円形状でバランスよく(※)髪に風を届けるため、効率的に乾かせます。
※旧製品(MXHD-N200)Hot/Turbo時、MXDR-60A高温/Turbo時。
2.コンパクト設計×軽量270g(*2)で、ドライ時の負担を軽減
コンパクトな設計で、後ろの髪も乾かしやすく、取り回しがスムーズ。
本体質量わずか270g(*2)により、毎日のドライ時間の負担も軽減。
ロングヘアの方やしっかりブローしたい方にも快適にお使いいただけます。
3.温風と冷風を切り替える 温冷自動モード 搭載
※画像はイメージです。
自動で温風と冷風が切り替わることで、髪への熱ダメージを軽減します。
4.選べる4つの温度設定＋ひと目でわかるLED表示
温度設定に応じてLED の色が変化。
高温は赤、中温はオレンジ、低温は緑、冷風は青で表示され、現在の設定を直感的に確認できます。(温冷自動モードは赤↔青の交互点灯表示)
5. マグネット吸着式ノズルで、かんたん着脱
付属のノズルは、マグネット吸着式で簡単に着脱可能。
風を集中させて、前髪や毛先などピンポイントでスタイリングしたいときに便利です。
6.好みやインテリアにあわせて選べる2色展開
MXDR-60A(ホワイト)
MXDR-60A(ダークグレー)
清潔感のあるホワイトと、落ち着いたダークグレーの２色展開です。さまざまな使用シーンになじむ、シンプルなデザインです。
MXDR-60A 製品情報 :
https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-60a.html
マクセル株式会社｜個人のお客様
■おもな仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/127112/table/55_1_9de9df1e6e4b03ca7cf1d36d32fb5915.jpg?v=202602130851 ]
*1：2026 年2月現在、Angeliqueシリーズにおいて(当社調べ)
*2：ノズル、電源コード含まず
*3：最大風速時。吹出口から10cm距離での測定値
*4：「温冷自動モード」のこと
■Angelique(アンジェリーク)について
Angelique(アンジェリーク)ロゴ
Angeliqueとは、「天使のような」という意味をもつフランス語です。"天使のようにそっと寄り添い、美しさのお手伝いをしたい"をコンセプトに、2012 年に誕生したビューティー製品のシリーズです。
ヘアケア製品のほか、ボディケア・フェイスケア製品を展開しており、日々の美しさづくりをサポートしています。
公式ブランドサイト :
https://www.maxell.jp/angelique/
マクセル株式会社｜個人のお客様
[留意事項]
・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社電響社
■株式会社電響社について
電響社は、生活家電や日用雑貨など「くらし」にまつわる製品を販売しています。
わたしたちの提案する製品を通じてくらしの楽しさを再発見し、より豊かで快適な生活が実現することをめざしています。
【会社概要】
株式会社電響社
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG 本社ビル
代表取締役社長 山下 俊治
コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/
直営EC サイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/
直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/
オフィシャルX：https://x.com/denkyosha_info
《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です》
デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。