古屋呂敏氏主演、NICO STOP初のオリジナルドラマ『ひかりと、まばたき。』全3話が公開決定

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンが運営するフォトライフスタイルWEBメディア「NICO STOP（ニコストップ）」は、ブランドコンセプトである「写真がもたらす豊かさ」をテーマに、初のオリジナルドラマ『ひかりと、まばたき。』を制作しました。2026年2月25日（水）よりNICO STOPの公式YouTubeにて順次公開します。

本作は、俳優/フォトグラファーとして活躍する古屋呂敏氏と、映像ディレクターの橋本侑次朗氏、写真家/映像監督の軍司拓実氏がタッグを組み、全編を最新のシネマカメラ「ZR」とNIKKOR Zレンズで撮影。廃校が決まった学校を舞台に、主人公がカメラを通して、さまざまな出会いや再会を果たす物語です。写真が記憶や感情を呼び起こし、人々の人生を豊かにしていく過程を、圧倒的な映像美で描きます。

■ドラマ『ひかりと、まばたき。』概要

「学校さ、取り壊しになるんだって。」

知人からの久しぶりの連絡をきっかけに、思い出のアルバム作りのため母校を訪れる堤理仁。

忘れかけていた学校での日々や、かつて想いを寄せていた人の記憶。

思い出の景色を撮影する同級生との再会、ひたむきに夢を追う少女との出会い―。

さまざまな人々と、カメラ越しに映る世界に触れるなかで、理仁は‟大切に残しておきたいもの”の輪郭を、少しずつ取り戻していく。

古屋呂敏氏主演の、静かで美しい時間が流れる全3話のショートドラマ。

予告編映像は以下よりご覧ください。

URL：https://youtu.be/p30X8m4K5xA

■公開スケジュール

・2月25日（水）：第1話 「四角い空」

・3月7日（土）：第2話 「不器用なポートレート」

・3月14日（土）：第3話 「まばたきの向こう」

・3月15日（日）：Special Talk | 古屋呂敏×橋本侑次朗×軍司拓実

※全日程、すべてNICO STOP公式YouTubeアカウントにて19:00に公開予定です。

NICO STOP公式YouTube

URL：https://youtube.com/@nicostop

■CP+2026にて、主演・古屋呂敏氏らによるスペシャルトークショーを開催

世界最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」にて、スペシャルトークショー「古屋呂敏と制作陣が語る、ドラマ『ひかりと、まばたき。』制作の裏側」を開催します。主演の古屋呂敏氏、本作の監督である映像ディレクターの橋本侑次朗氏、撮影を担当した写真家/映像監督の軍司拓実氏の3名が、撮影の裏側や映像秘話を語ります。会場でしか聞けない特別トークをお届けします。ぜひご来場ください。

日時：2026年2月28日（土）11:10～11:55

場所：パシフィコ横浜

入場料：ウェブ事前登録制（無料）。詳細は以下よりご確認ください。

URL：https://www.cpplus.jp/outline/

■キャスト／スタッフ（敬称略）

古屋 呂敏（ふるや ろびん）

俳優／フォトグラファー

俳優のみならずフォトグラファー、映像クリエイター ROBIN FURUYAとしても活動。 2022年には初の写真展「reflection（リフレクション）」、2023年には第2回写真展「Love Wind」、2025年にはTHE GALLERY 企画展「MY FOCAL LENGTH」を開催。

橋本 侑次朗（はしもと ゆうじろう）

映像ディレクター

東京都出身。日本大学芸術学部放送学科卒業後、映像制作会社biogon pictures inc. に所属。2018年4月独立。広告・企業映像・ドキュメンタリーなど、幅広いジャンルで企画・演出を手がける。物語とリアリティの間に立ち、空気や余白を見つめながら、観る人の記憶に残る表現を追求している。2020年「映像作家100人」に選出。

軍司 拓実（ぐんじ たくみ）

写真家／映像監督

1995年生。株式会社コエ所属。武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒業後、DRAWING AND MANUALへの参加を経て、2021年にフリーとして独立。自ら撮影・編集を行うスタイルで、MVを中心に様々な映像を制作している。

出演：古屋呂敏／福山香温／佐々木寿音／宝持沙那／本田ヒロト／但馬智／赤田耕哉

スタッフ：監督：橋本侑次朗

脚本：山科有於良

撮影：軍司拓実

スチール撮影：酒井貴弘／Fujikawa hinano

カラリスト：名渡山先人（ARTONE FILM）

ジェネラルプロデューサー／プランニングディレクター：緑川圭介（qwer）

プロデューサー：新城良明（OZU Inc.）／江見庄平（ikoi inc.）

メイキング撮影：國高奈緒／杉田大輔／川邊崇広

■「NICO STOP（ニコストップ）」とは

株式会社ニコンイメージングジャパンが運営する、「写真がもたらす豊かさ」をコンセプトに、写真やカメラの楽しさを発信していくフォトライフスタイルWEBメディアです。名前に含まれる「C」は「Communication」の頭文字で、読者のみなさまと一緒にカメラや写真、映像の楽しみ方を見つけていきたいという想いを込めています。また、「STOP」は停留所を意味しており、カメラや写真に興味を持った方が気軽に立ち寄り、何かを見つけて次へと出発する、発着点のような存在になりたいと考えています。

URL：https://nij.nikon.com/nicostop/

X（旧Twitter）：NICO STOP編集部 @nicostop_editor https://x.com/nicostop_editor

Instagram：NICO STOP公式 @nicostop_official https://www.instagram.com/nicostop_official/

LINE：https://lin.ee/2dyji7woG