エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』とコミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、「DXPO大阪’26」に出展

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也）が展開する、エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』（https://www.academy.techplay.jp/）と、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』（https://lp.comiclearning.jp/top）は、2026年2月24日（火）～27日（金）にインテックス大阪で開催される展示会「DXPO大阪’26」に出展します。

2月24日（火）～25日（水）に開催される「バックオフィスDXPO」には『TECH PLAY Academy』が出展。また2月26日（木）～27日（金）に開催される「IT・情シスDXPO」には、『TECH PLAY Academy』と『コミックラーニング』の2サービスが出展し、DX人材育成における、現場で活きる実践的なソリューションと、新しい学びの形を提案します。

■【第4回 バックオフィスDXPO大阪’26】開催概要

製品ジャンル毎に6つの専門展で構成され、MAツール、CRM、SFAから、営業代行、コンテンツ制作、生成AI導入支援まで、営業・マーケ・販促部門の売上アップ・販売促進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃います。

▼来場対象者・・・経営層、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当等

【会期】

2026年2月24日（火）9:30-18:00

2026年2月25日（水）9:30-16:00

【会場】

インテックス大阪４・５号館（〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

【主催】

ブティックス株式会社

【出展】

『TECH PLAY Academy』

ブース小間番号：4-14（パーソルグループ内）

■【第2回 IT・情シス DXPO 大阪’26】開催概要

システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会です。「システム・アプリ開発展」「ITインフラ・セキュリティ展」「IT人材育成・採用支援展」「社内業務デジタル化展」の4つの専門展で構成され、システム開発・運用・保守、セキュリティ対策、IT人材育成を支援する注目の製品・サービスが一堂に出揃います。

▼来場対象者・・・情報システム、システム開発・運用・保守部門、総務、人事等

【会期】

2026年2月26日（木）9:30-17:00

2026年2月27日（金）9:30-17:00

【会場】

インテックス大阪４・５号館（〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

【主催】

ブティックス株式会社

【出展】

『TECH PLAY Academy』、『コミックラーニング』

ブース小間番号：12-24（パーソルグループ内）

※期間中、『コミックラーニング』のご案内をお受け取りいただいた方には、特典として「生成AI 前編」をテーマにしたコミック教材を無償で閲覧できるURLをお送りいたします。

■来場事前登録

＜ https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry ＞

※バックオフィスDXPO／IT・情シス DXPO共通

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■セミナーアーカイブを公開する「TECH PLAY Academy YouTube 公式チャンネル」を開設

『TECH PLAY Academy』では、過去に開催したセミナーのアーカイブをより見やすく提供するため、YouTube公式チャンネルを開設しました。

生成AI時代に求められる人材像やスキルの変化、人材育成・研修設計の考え方などを扱ったセミナーを公開しています。

これまでフォーム申込後に動画をダウンロードいただいていた形式から、オンラインで視聴しやすい形へと改善しています。

https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos(https://www.youtube.com/@TECH-PLAY-Academy/videos)

■コミックラーニングについて

＜ https://lp.comiclearning.jp/top(https://lp.comiclearning.jp/top) ＞

2021年8月に提供を開始した『コミックラーニング』は、分かりやすさ・共感性を強みとするコミック教材を活用し、誰もが学びたくなる「心を動かす研修」を提供する研修サービスです。導入を決定した企業さまからは、「クリエイティブ面のクオリティ、内製ではできない斬新なストーリーが決め手となった」、「参加率が上がることを期待している」、「従業員のコンプラ意識向上が顧客満足度向上にもなると期待している」等、ご期待の声を多くいただいております。

▶『コミックラーニング』紹介動画はこちら＜https://lp.comiclearning.jp/clintro_movie(https://lp.comiclearning.jp/clintro_movie)＞

▶Bizplayにて対談動画配信中！

吉川 厚教授とコミックラーニング事業責任者・仙波 敦子のスペシャル対談

「認知科学×コミック！社員の「実効性」を劇的に高める研修法とは？」

https://biz-play.com/seminar/2158

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。