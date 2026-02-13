SB C&S、「OCI相談センター」を開設

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、オラクルが提供するパブリック・クラウド・サービス「Oracle Cloud Infrastructure」（以下「OCI」）の導入・活用を検討する企業を対象にした専用窓口「OCI相談センター」を2026年2月13日に開設します。

OCIは、システムの基盤となるハードウエアやネットワークなどを提供するIaaS（Infrastructure as a Service）と、システムを開発実行する環境を提供するPaaS（Platform as a Service）が統合されたクラウドサービスです。高いコストパフォーマンスと安全性・可用性・拡張性を備え、さまざまなシステム要件に対応します。一方、自社の要件に最適なアーキテクチャを設計・運用するには専門的な知識と検討時間が必要です。この課題に対し、SB C&Sは、これまで培ってきたクラウドおよびITインフラ領域での知見を生かし、OCI活用における検討負荷を軽減し、スムーズな導入と活用を支援することを目的とした「OCI相談センター」を開設します。

「OCI相談センター」では、OCI導入からクラウド移行、システム基盤の刷新、データ活用基盤の構築など、企業ごとのIT課題や目的に応じて、OCIの最適な活用方針の検討から構成設計、関連ソリューションの選定までを一貫してサポートします。専用ウェブサイトでは、OCIの仕組みや導入メリットを分かりやすく解説するコンテンツのほか、資料ダウンロードや無料相談フォームを利用いただけます。また、他社クラウドサービスからOCIへの移行によってどの程度のコストメリットが見込めるかを試算できるシミュレーションツールを提供します。

今後は、OCIに関する最新情報やサービスアップデート、具体的な導入事例、セミナー・ウェビナーなどのコンテンツを順次拡充し、OCI活用に関する情報発信および相談の拠点として機能を強化していきます。

【主なサポート内容】

・ 専用ウェブサイトの設置

https://licensecounter.jp/oci/

・ 課題とリスクに応えるOCIサービスの提案

企業ごとのIT課題や利用目的に応じて、OCIのサービス構成や関連ソリューションを選定し、最適な導入プランを提案します。クラウド移行、性能向上、コスト最適化など、幅広いテーマに対応します。

・ OCIサービスを分かりやすく体系化

OCIの各種サービスを用途別・目的別に整理し、それぞれの特長や活用ポイント、想定ユースケースを分かりやすく解説します。複数サービスの比較や組み合わせ検討にも活用可能です。

【お問い合わせ】

SBCASGRP-OCISupportTeam@g.softbank.co.jp

日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計 氏からのエンドースメント

日本オラクルは、SB C&Sによる「OCI相談センター」の開設を心より歓迎申し上げます。オラクルは、セキュリティとガバナンスを重視したOCIを基盤に、クラウド移行計画の策定から運用設計、コスト最適化まで、お客さまの課題解決を幅広く支援してまいりました。両社の連携により、導入前の検討段階から導入後の活用まで一貫して伴走し、さらに生成AIの活用検討から本番展開までを現実的かつ確実に前進させることで、お客さまのDX推進と継続的な価値創出に貢献してまいります。

● Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

● SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

● その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。