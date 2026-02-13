タムロン CP+2026において映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションブースを展開

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、2026年2月26日（木）～3月1日（日）にパシフィコ横浜にて開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」において、映画史に刻まれるSFアドベンチャーの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションブースを展開します。

※画像はイメージです。実際の展示物・配置等とは異なる場合があります。

本展示では、映画第1作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で主人公のマーティが過去にタイムトラベルした、1955年のヒルバレーの時計台広場をイメージした空間に「タイムマシン」を展示しています。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界を体感できるだけでなく、ブースに展示された体験用のカメラ・レンズで自由に撮影いただくことが可能です。また、ブース内には、タムロンの創業75周年を記念し、これまでの時代を象徴する歴代タムロンレンズを映画の名シーンと共に振り返る「TAMRON Lens History Board」を展示します。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンはもちろん、初めて『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に触れる方にも楽しんでいただける内容となっております。

この機会を、ぜひお見逃しなく！

＜『バック・トゥ・ザ・フューチャー』について＞

アカデミー賞受賞監督のロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグにより生み出された革新的でオリジナリティ溢れるアドベンチャー映画で、史上最も成功した三部作シリーズの一つとして、今なお世界中のファンを夢中にさせています。マイケル・J・フォックス演じる高校生のマーティー・マクフライは、科学者のドク・ブラウン（クリストファー・ロイド）が発明したタイムマシンに乗って1985年から1955年にタイムスリップしますが、時空を超えた連鎖反応に巻き込まれてしまい、未来に戻れないまま将来の自分の存在が消えてしまうことを知ります……。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズは、最先端のVFX、耳に残る数々の名曲、そして次から次へと展開するアクションシーンが、世界中で今もなお世代を超えて愛され続けている名作シリーズです。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【コラボレーションコンセプト】

タムロンは「Focus on the Future」というブランドスローガンのもと、常に未来を見つめた製品づくりを続けています。本コラボレーションは、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が持つ「未来は自分で切り開くもの」という力強いメッセージに私たちが深く共感したことから実現いたしました。

また、本作品は「写真」とも深い縁があります。劇中で写真が重要な演出として活用されている点など、写真文化を支えるブランドとして強い親和性を感じています。

「皆様と、ワクワクする未来へ、いっしょに向かっていく」--そんな願いを込めたコラボレーションコンセプトを通じ、これまでにない魅力的な撮影体験をお届けするブースを展開いたします。

【CP+2026タムロンブースにおける展開】

タムロンは、CP+2026において以下のコンテンツを通じて、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の魅力とタムロンレンズをお楽しみいただけるブースを展開します。

- タイムマシンを展示映画第1作に登場する主人公のマーティが過去にタイムトラベルした、1955年のヒルバレーの時計台広場をイメージした空間に「タイムマシン」を展示します。設置されたタムロンレンズを使用して、来場者が自由に撮影を楽しめます。- 動画撮影デモ体験「タッチ＆トライカウンター」TAMRON Lens Utility(TM)とスライダーを活用した動画撮影デモコーナー。来場者は映画のワンシーンを撮影するような体験ができます。- TAMRON Lens History Boardタムロンブースでは、「タイムマシン」と共にタムロンの創業75周年を振り返る「TAMRON Lens History Board」を展示します。- ブースコンセプトムービー公開ブース内の大型ビジョンにて、コラボレーションコンセプトムービー「ワクワクする未来へ、いっしょに」編を上映いたします。- 特典 オリジナルステッカー・クリアファイルをプレゼントCP+会場にてオリジナルグッズをプレゼント。詳細は特設サイトにて公開します。

オリジナルステッカー

オリジナルクリアファイル

ぜひ、CP+2026 タムロンブースで映画とレンズの世界をお楽しみください。

【タムロンブース概要】

会場：パシフィコ横浜

ブース番号：97

タムロンCP+2026特設サイト：

https://www.tamron.com/jp/consumer/sp/cpplus2026/

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9：30～18：00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。