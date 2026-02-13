【最先端スタートアップ】2月DX 総合EXPO内にて最先端スタートアップを集約した特設エリアを新設！『JAPAN FUTURE GATE』

エバーリッジ株式会社DX総合EXPO 公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=202602_dx_dx_top_prtimes)

2026年2月25日(水)～2月27日(金)で開催されるDX 総合EXPOにて『JAPAN FUTURE GATE』を新設することとなりました。

『JAPAN FUTURE GATE』はBizcrewが厳選した最先端の技術やサービスを有する新進気鋭のスタートアップを集めた特設エリアとなっております。

AI・データ活用を軸に、ブランド／IP保護、営業・マーケティング、組織・人材、業務DX、インフラ・3D・ロボティクスなど、次世代のビジネス基盤を支えるスタートアップ・テック企業が多数出展予定です。

AI・DX領域の最新トレンドや新興サービスをいち早く知るだけでなく、実際にプロダクトに触れ、自社での活用の比較検討や新規事業のヒントを具体的に持ち帰ることができます。

【開催概要】

会期：2026年2月25日(水)～ 27日(金) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ 「DX 総合EXPO」 3ホール『JAPAN FUTURE GATE』エリア

参加方法：DX 総合EXPOの来場登録を行い、該当エリアへお越しください

主催： Bizcrew EXPO 実行委員会（エバーリッジ株式会社 内）

