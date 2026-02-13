企業・教育機関向け『CLIP STUDIO PAINT EX / PRO ボリュームライセンス』の期間限定プレゼントキャンペーンを実施

株式会社セルシス

セルシスは、タブレット・パソコン・スマートフォンで、1人につき2台まで利用できる企業・教育機関向け「CLIP STUDIO PAINT ボリュームライセンス」の特別キャンペーンを、本日2月13日（金）より実施します。最上位モデルの「CLIP STUDIO PAINT EX」及びスタンダードモデルの「CLIP STUDIO PAINT PRO」の2つのラインナップがあり、また小規模でも導入しやすい5ライセンス単位でお申込みいただけます。

ボリュームライセンスはいつでも最新の機能が利用でき、2026年3月にリリース予定の「CLIP STUDIO PAINT バージョン5.0」もご利用いただけます。

▼ボリュームライセンスキャンペーンに関するお問い合わせはこちら

https://www.clipstudio.net/ja/news/202602/13_01/

▼CLIP STUDIO PAINT バージョン5.0の詳細はこちら

https://www.clipstudio.net/ja/news/202601/28_01/

キャンペーン期間中に 「CLIP STUDIO PAINT EX / PRO ボリュームライセンス」 をお申込みいただくと、「CLIP STUDIO TABMATE」、「CLIP STUDIO PAINT スタートアップガイド」のいずれかを、もれなくプレゼントします。

【ボリュームライセンスとは】

・1つのご契約で複数人でご利用いただける、企業、教育機関向けの製品です。

・プロが仕事で使っているCLIP STUDIO PAINT PRO / EXの最新バージョンをいつでもご利用いただけます。

・ライセンスは1年単位のサブスクリプション契約です。

・インターネットを介してライセンス認証を行います。ご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です。

・お申込みの際は、ライセンス管理者のCLIP STUDIOアカウントが必要です。

【ボリュームライセンス導入のメリット】

1.ライセンス管理サイトで一括管理

・利用者の招待、利用の停止、利用状況等をライセンス管理ページで一括管理が可能です

・ライセンス管理者の追加や削除も可能です

2．在宅勤務、在宅学習に対応

・利用者は職場・学校と在宅など、利用者1人につき2台まで利用できます

・利用するデバイス（ iPad / Android / Windows / macOS / iPhone）を自由に選べます

・常に最新の機能をご利用いただけます

3.お申込み本数に応じて1ライセンスあたりの価格が安くなりお得

・5ライセンス単位でお申込みいただけます

・契約更新時にライセンス数の変更が可能です

【キャンペーン概要】

▼キャンペーン期間

2026年2月13日（金）～3月31日（火）お申込み分まで

▼対象製品

CLIP STUDIO PAINT EX ボリュームライセンス 5ライセンス以上

CLIP STUDIO PAINT PRO ボリュームライセンス 5ライセンス以上

▼プレゼントと数量

下記の中からいずれか1つを所定数プレゼントします。

【CLIP STUDIO PAINT EXをお申し込みの場合】

・CLIP STUDIO TABMATE (International Version) （for Windows / macOS / Android）

100ライセンスまではお申込みライセンス数と同じ個数をプレゼントします。

100ライセンス以上お申し込みの場合は一律100個とさせていただきます。

https://www.clipstudio.net/promotion/tabmate/

・CLIP STUDIO PAINT スタートアップガイド

ボリュームライセンスのお申込みライセンス数と同じ個数をプレゼントします。

【CLIP STUDIO PAINT PROをお申し込みの場合】

・CLIP STUDIO PAINT スタートアップガイド

ボリュームライセンスのお申込みライセンス数と同じ個数をプレゼントします。

* 1法人さま、1回のみプレゼントにお申込みいただけます

* プレゼントの発送は4月中旬を予定しております

* プレゼントの数には限りがございます

【プレゼント製品について】

■CLIP STUDIO TABMATE (International Version)

ペンタブレットやタブレットPCと併用し、CLIP STUDIO PAINTでより快適にイラストやマンガ、アニメーションの制作を行える片手入力デバイスです。 各ボタンの設定をカスタマイズすることで、使用頻度の高い操作をワンアクションで実行できます。

※iPad、iPhoneでは使用できません。

※動作確認用の単三電池は付属していません。

※CLIP STUDIO PAINT DEBUT Ver.1英語版 シリアルナンバー（ Windows / macOS ）が同梱されています。

■CLIP STUDIO PAINT スタートアップガイド（書籍）

CLIP STUDIO PAINTを使ってデジタル作画を始めるためのノウハウが詰まった1冊。

使い方に迷う方に寄り添い、イラスト・漫画・アニメーション制作の知識とスキルを身に着けたい方を徹底的にサポートします。

■ボリュームライセンスについて

https://www.clipstudio.net/ja/functions/volume/

■ボリュームライセンスのお問い合わせはこちら

https://vlc.clip-studio.com/ja-jp/contact

■ボリュームライセンスのお申込み・お見積りはこちら

https://vlc.clip-studio.com/ja-jp/inquiry

■教育機関導入事例

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category14

■アニメーション制作会社導入事例

https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/animation

CLIP STUDIO PAINTは、6,000万人以上が利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

