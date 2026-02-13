KDDIアジャイル開発センター、高松オフィス開設に向けて高松市との立地表明式を実施

KDDIアジャイル開発センター株式会社

KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長／CEO：木暮 圭一、以下 KAG ）は、高松オフィス開設に先立ち、2026年2月12日に高松市役所にて同市の大西 秀人市長に対し立地表明書を提出しました。

KAGは、アジャイル開発の手法を用いてDXを推進するエンジニア集団です。この度、国内13拠点目となる「高松オフィス」を開設することで、「地域に根ざした長期的な関係構築」や「DX人材の育成」および、地域のコミュニティや企業、学校・行政と連携し、高松市のさらなるIT産業発展へ貢献をしてまいります。

拠点開設の目的

1. 地域に根ざしたパートナーシップと経済への貢献

高松市が企業誘致により推し進める地域経済の発展、産業の高度化や活性化の実現に貢献すべく、高松オフィスを当社の事業を牽引する重要拠点として位置づけます。地元企業やコミュニティとの長期的な関係構築を通じて、地域経済への貢献を目指すとともに、「高松から全国へ」向けた情報発信を積極的に行います。

2. 産学連携によるDX人材の育成

高松市内の大学や高等専門学校（高専）などの教育機関との連携を強化します。インターンシップや技術セミナーの開催を通じて、学生への実践的なキャリア形成を支援し、地域におけるDXエンジニアの育成に寄与します。

3. 柔軟な働き方の実現とU・Jターンの促進

KAGはリモートワーク制度を導入しており、場所にとらわれない働き方が可能です。高松オフィスにおいても、首都圏と同等の案件や働き方を実現することで、優秀な人材の流出を防ぎ、Uターン・Jターン就職を促進します。「リモートワークとオフィスの融合」を図り、エンジニアが成長できる環境を提供します。

高松オフィス概要

KDDIアジャイル開発センターの概要

- 所在地: 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町6-11 AHビル co-ba takamatsu No. 4- 開設時期: 2026年2月13日

主な事業内容：アジャイル開発事業及び保守事業

設立年月日：2022年5月12日

本店所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号

代表取締役社長 / CEO：木暮 圭一

コーポレートサイト：https://kddi-agile.com