育休支援システム「workingU」、「BabyTech(R) Awards 2025-26」 の社会的インパクト部門で「優秀賞」を受賞

育休支援システム「workingU（ワーキングユー）」を提供するillumista株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：富樫 憲之、読み：イルミスタ、以下「当社」）は、弊社サービスが優れた子育てIT商品・サービス・育児家電を表彰するコンテスト「BabyTech(R) Awards 2025-26（以下 BTA2025-26）」の社会的インパクト部門にて「優秀賞」を受賞したことをお知らせいたします。

BTA2025-26は、国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントであり、今年で7回目の開催となります。13部門・応募総数60点の中から、一次審査を経て認定商品42点が選出され、二次審査により各部門の大賞・優秀賞が決定されました。「workingU」は、AIによる育休取得シミュレーションや、システムと「育休ガイドブック」の併用による従業員の制度理解促進、そして育休で抜けた穴と言う課題へのアプローチ等を評価いただき、この度優秀賞に選ばれました。

男性の育休取得率は令和5年度で40%を超え、男性の取得期間のばらつきや分割取得など取得パターンが複雑化する中、育休管理は企業の人事担当者にとって大きな課題となっています。「workingU」は、特に従業員300人以上の成長企業における育休管理の標準化と効率化を実現し、人事担当者の負担軽減と従業員の安心感の両立を支援します。

審査員による評価コメント

今回の表彰にあたり、審査委員の皆様から以下の評価コメントをいただきました。

BabyTech(R) Awards概要

- AIによる夫婦の育休プランなど非常に良いです。育休の制度などを細かく理解できるようにも考えられます。しかしながら代わりの人材などを探す余裕がない企業や代えの聞かない職業は数多くなかなか育休の利用が浸透していくことや実際の活用に関しては法制度も含めて課題が多いのが現状です。- 令和5年度の育児休業取得率は女性の取得率は9割近くありますが、男性は4割弱と女性の半分以下の取得率という報告が出ています。職場環境により取得率には大きな差が見られますが、育児休業中の人材事業までサポートできるとなると、育児休業取得への追い風になると感じました。- 導入企業での知見を集めて、人的資本の増大に寄与するようなシステムになって欲しいと思います。

国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントで、2019年に国内で初めてパパスマイルが開催、2023年より実行委員会による主催に移行しました。7回目となる2025年は、FYでの開催とし2025-26となります。13部門で審査を行い、応募総数は60点、一次審査を経てBabyTech(R) Awards 2025-26認定商品が42点、二次審査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞を決定しました。

主催：BabyTech(R) Awards 2025-26 実行委員会

公式サイト：https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

公式プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000026733.html

※アワードに関する詳細は上記サイト、プレスリリースをご確認ください

育休管理の課題と社会的背景

令和5年度、民間企業における男性の育休取得率は40.5%に達し、前年度から10.4ポイントの大幅増となりました。育休は「特別なもの」から「当たり前の権利」へと急速に変化しています。（※）

一方で、男性の取得期間のばらつきや分割取得など取得パターンが複雑化したことで、対象者への案内、スケジュール管理、給付金申請など人事担当者の工数が増加し続けています。多くの企業では、Excelやスプレッドシートでの管理、属人的な運用で対応していますが、対応漏れのリスク管理や度重なる問い合わせ対応により、人事担当者のリソースが圧迫されているのが現状です。

育休支援システム「workingU（ワーキングユー）」について

※：厚生労働省、2025年７月「令和６年度雇用均等基本調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r06.html)」より

workingUは、企業毎の異なる制度にカスタマイズした育休管理ができ、人事の工数削減と従業員の育休取得推進を同時に実現する育休DXプラットフォームです。2025年10月施行の育児介護休業法改正や、男性育休の短期・分割化に伴う複雑なタスク管理にも対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159094/table/8_1_395c456cc74cd1e0e6b701180501dda1.jpg?v=202602130851 ]

育休支援システム「workingU」サイト：https://working-u.jp/ （資料ダウンロードのお申し込み可能）

会社概要

【社名】illumista株式会社

【所在地】東京都世田谷区玉川3-11-1 柳小路東角3階

【設立】2024年2月

【代表者】代表取締役CEO 富樫 憲之

【事業内容】育休支援システムの開発・提供、コンサルティング

【URL】https://illumista.jp/

「ライフシーンと一緒に『はたらく』を輝かせる」をミッションに掲げ、テクノロジーを活用したHRテックスタートアップです。

東京都によるスタートアップアクセラレーションプログラム「ASAC」第19期採択。DemoDayにおいて「AWS賞」を受賞。

