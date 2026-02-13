『俺だけレベルアップな件：ARISE』新SSRハンター「メリー・ライネ」登場！メインストーリー新章や「水篠旬」の新転職も追加

ネットマーブルジャパン株式会社


ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、2月12日（木）に、新SSRハンター「メリー・ライネ」の追加や新ストーリー、「水篠旬」の新転職を実装するアップデートを実施いたしました。



◆新SSRハンター「メリー・ライネ」登場！


本アップデートより、水属性のSSRエレメンタルスタッカーハンター「メリー・ライネ」が『俺アラ』の世界に登場します。「メリー・ライネ」は高速の斬撃攻撃と継続ダメージに特化したキャラクターです。アルティメットスキル「フローズンドライブ」発動時には、高速回転する氷の刃でブリザードを巻き起こし、広範囲の敵に強力なダメージを与えます。



・新SSRハンター「メリー・ライネ」




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gV0NLrHL6Xw ]


◆メインストーリー第30章・第31章追加


ストーリー新Chapter追加(NORMAL/リバースNORMAL)を追加いたしました。DFN超巨大ダンジョンブレイク事件を描いた新ChapterがNORMAL、リバースNORMALに登場いたします。


あわせて主人公「水篠旬」の新たな転職「影の君主：救世主」を実装し、最大レベルもLv.130からLv.140へと上限解放いたしました。さらに、新スキル「無影」と5種の新スキルルーンも追加しております。



■ 新ダンジョンやイベントも開催


新たな「光の工房」ダンジョン「狂乱の闘技場」が登場し、プレイヤーは強敵ボス「剛体の君主ラクファサ」に挑戦できます。


また、「剛体の君主ラクファサ」の力を使用できる、新たな残影の力「ラクファサ」が登場いたします。残影の力から、新残影の力の情報確認および育成が可能です。



このほか、ゲーム内ではバレンタインをテーマにしたさまざまな報酬を獲得できる期間限定イベントも開催中です。



『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。




◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆


Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。




◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆


［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE


［ ジャンル ］ アクションRPG


［ 提供元 ］ Netmarble Corp.


［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.


［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC　※クロスプレイ対応


［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）


［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日



◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆


2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。


KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。


日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。


(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA


(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。