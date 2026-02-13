経営企画部門のための「サステナビリティ実践講座」｜理念を経営計画へ落とし込み、現場を動かす設計力を学ぶ【オンライン・見逃し配信付き】

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（所在地：東京都渋谷区、会長：高配 豪久）は、2026年2月25日（水）に、オンラインセミナー「経営企画部門のためのサステナビリティ経営実践講座～理念を経営計画に、計画を行動へ、経営を動かす設計力を磨く～」を開催いたします。

本セミナーでは、サステナビリティを経営計画やKPIへ落とし込み、全社で推進するための設計思考や具体的なアプローチを、実務経験豊富な講師が解説します。



見逃し配信付きのオンライン講座のため、全国どこからでも受講でき、当日の参加が難しい方や、内容を繰り返し確認したい方にも適しています。

詳細・申込：https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025857

■開催趣旨

理念から行動へ――サステナビリティを動かす「経営企画力」

経営企画部門におけるサステナビリティ推進は、理念理解や開示対応だけではなく、経営計画やKPIへ落とし込み、全社で実行につなげていくことが求められています。

一方で、人的資本・ESG・健康経営など多様な要素をどのように統合し、現場を動かす仕組みとして設計すべきか悩む企業も少なくありません。



本講座では、サステナビリティを経営の仕組みに組み込み、「理念を経営計画に、計画を行動へ」とつなげる実践的な設計力を学びます

■本セミナーのゴール

■講師について

- サステナビリティ・人的資本・ESGを共通言語で整理し経営企画の設計軸として実務に落とし込める- 理念・データ・制度をつなぎ、経営層と現場を動かす“仕組み化の力”を身につける- AIとOODA思考を活かし、変化を先取りする意思決定と推進力を強化する稲木 幹也 氏

株式会社ラフ・ダイアモンド 代表取締役

サステナビリティ コンサルタント

東京大学農学部農業工学科卒業。

味の素AGF株式会社にて、研究・開発・品質保証・生産マネジメント・環境経営を担当。 現場と経営をつなぐ実践的なマネジメントを推進し、経営財務の視点を取り入れたサステナビリティ経営の基盤づくりに携わる。

ISO（品質・食品安全・環境・労働安全衛生）の統合を軸に、組織横断のマネジメントシステム設計を実現。「Blendy スティックコーヒー」や「特定保健用食品」の開発にも携わり、商品開発と経営設計の両面で成果を創出。

現在は、経営企画・サステナビリティ・ISO 統合を融合した経営設計コンサルティングを展開し、企業の持続的成長を支援している。

いしかわ観光特使。IRCA 認定 ISO9001／ISO22000 審査員。

サステナビリティ経営の専門家として、理念と実務をつなぐ設計力に定評がある。

【専門分野】

サステナビリティ経営／経営企画設計／品質保証／環境経営／労働安全衛生／CSV（共通価値の創造／マネジメントシステム構築・運用（ISO9001、ISO14001、ISO45001、FSSC22000等）

■プログラム（抜粋）

１．経営企画が描く「サステナビリティ経営の設計図」- 非財務指標（品質・環境・安全・人材）の活動が財務成果につながる構造を理解する 他２．サステナビリティを動かす「設計思考」とは- 理念→仕組み→行動をつなぐ“翻訳思考”を整理する- 経営企画の翻訳力と設計力を高め、自社課題を動かす構造を描く 他３．サステナビリティ経営をデザインする- ESG・人的資本・健康経営を、一つの価値創造プロセスとして再整理する- 先進企業の事例から、全社推進を成功に導く構造とプロセスを学ぶ 他4．AI×OODAを活かしたサステナビリティ経営設計- OODA（観察→方向づけ→判断→行動）で変化に強い意思決定を磨く 他５．明日から動く「サステナビリティ経営アクション」- KPIを「牽引KPI×成果KPI」の二層で設計し、行動と結果を連動させる- 計画を立てる人から、未来を設計し自ら動かす経営企画へと変化する

※最新の動向・情報を盛り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます

■開催概要・申込み

タイトル：

「経営企画部門のためのサステナビリティ経営実践講座～理念を経営計画に、計画を行動へ、経営を動かす設計力を磨く～」

開催日時：

＜LIVE配信＞2026年2月25日(水)10:00～16:00

＜見逃し配信＞2026年3月4日(水)～3月11日(水)

※見逃し配信のみのご受講でもお申込みいただけます

形式：オンライン（Deliveru）※ライブ配信

受講料（税込）：

１名あたり 会員 35,200 円／ 一般 42,900 円

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・お申込み

パンフレット（PDF）

▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25857.pdf

■配信形式「deliveru」の特長

Deliveruなら、忙しい企画担当者でも快適に受講できます。

テキスト、板書、講師映像等を同時表示できる「４画面配信」

見たい画面を自由に拡大できる便利なUI

倍速再生・繰り返し視聴で効率よく学習

ライブ中はチャットで質問可能（見逃し配信期間中はメール対応）

テキストはデータでダウンロード可能

受講証明書はサイトから即日発行

■お問合せ先

一般社団法人日本経営協会 企画研修グループ

Mail tms@noma.or.jp TEL 03-6632-7140

