【四国初】大阪の人気ラーメン「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 」が高知初上陸!
まぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知」2026年2月22日グランドオープン、前日2月21日は1日限定・完全無料プレオープンを実施
大阪発の人気ラーメンブランド「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知店」を、四国初出店として2026年2月22日(日)にグランドオープンいたします。それに先立ち、2026年2月21日(土)に、まぜそば・ご飯・アルコールを含む全メニューを完全無料で提供するプレオープンを開催いたします。
■ 開催概要
店舗名: 人類みなまぜそば 高知店
所在地: 〒780-0870 高知県高知市本町5丁目2-22西本ビル1F
グランドオープン日: 2026年2月22日(日)
プレオープン日: 2026年2月21日(土) 12:00～20:00(麺がなくなり次第終了)
メディア取材対応時間: 2026年2月21日(土) 11:00～12:00
営業時間: 11:00～15:00 / 17:00～20:00
公式SNS:
Instagram @jinrui_mina_mazesoba_kochi(https://www.instagram.com/jinrui_mina_mazesoba_kochi/)
X(旧Twitter) @jinruimazekochi(https://x.com/jinruimazekochi)
■ 開催の背景・目的
大阪で行列必至の人気店として知られる「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば」が、四国エリアへ初進出いたします。
今回、グランドオープンに先駆けて実施する「完全無料プレオープン」は、以下2つの目的で企画いたしました。
1. 高知県への恩返し
大阪から高知へ移住した店主が、これまで支えていただいた高知県への感謝を、言葉ではなく行動で示すため。
2. 価格や先入観に左右されない、純粋な味の評価
「高い」「安い」といった価格の先入観を排除し、純粋に味そのものを体験していただきたいという想いからです。
「商売より先に、まず味で信頼してもらう」--その覚悟を、売上ゼロの1日という形で示します。
■ プレオープン詳細
【開催日時】
2026年2月21日(土)
- 11:00～12:00 メディア取材・撮影対応時間
- 12:00～20:00 一般開放
【無料提供内容】
- まぜそば(人類みなまぜそば 1種類)
- ご飯
- ドリンク(アルコール含む)
【提供条件】
- 店内飲食のみ
- お一人様1杯限り
- 麺・食材がなくなり次第終了
- トッピングは煮卵のみ
- 追加注文不可
- 整理券配布予定
【注意事項】
- アルコール提供時は年齢確認を実施
- 過度な飲酒防止のため、スタッフ判断で提供をお断りする場合があります
- 混雑状況により入店制限が発生する場合があります
■ グランドオープン詳細
【開催日】
2026年2月22日(日)
【営業時間】
11:00～15:00 / 17:00～20:00
【内容】
通常営業開始(人類みなまぜそば1種類)
■ プレオープン限定企画「まぜそばチケット」販売
次回来店時に使用できる「まぜそばチケット」を、プレオープン当日および、クラウドファンディングにて同時販売いたします。
【チケット詳細】
- 価格:1,000円/枚
- 特典:麺大盛り無料、焼豚以外のトッピング無料
- 有効期限:2027年2月21日まで(1年間有効)
- 販売期間:2026年2月中旬～約1ヶ月間 予定
-人類みなまぜそば高知店のみ有効
クラウドファンディングでは、遠方のお客様にもご購入いただけます。
■ 「人類みな麺類」「人類みなまぜそば」について
「人類みな麺類」は、大阪を拠点とする人気ラーメンブランドで、連日行列ができる人気店として知られています。その派生ブランドとして誕生した「人類みなまぜそば」は、まぜそば専門店として独自の進化を遂げ、今回四国エリアへ初出店いたします。
「人類みな麺類」公式サイト: https://www.unchi-co.com/