【四国初】大阪の人気ラーメン「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 」が高知初上陸!

写真拡大

UNCHI株式会社


まぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知」2026年2月22日グランドオープン、前日2月21日は1日限定・完全無料プレオープンを実施


大阪発の人気ラーメンブランド「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知店」を、四国初出店として2026年2月22日(日)にグランドオープンいたします。それに先立ち、2026年2月21日(土)に、まぜそば・ご飯・アルコールを含む全メニューを完全無料で提供するプレオープンを開催いたします。



■ 開催概要


店舗名: 人類みなまぜそば 高知店


所在地: 〒780-0870 高知県高知市本町5丁目2-22西本ビル1F


グランドオープン日: 2026年2月22日(日)


プレオープン日: 2026年2月21日(土) 12:00～20:00(麺がなくなり次第終了)


メディア取材対応時間: 2026年2月21日(土) 11:00～12:00


営業時間: 11:00～15:00 / 17:00～20:00


公式SNS:
Instagram @jinrui_mina_mazesoba_kochi(https://www.instagram.com/jinrui_mina_mazesoba_kochi/)
X(旧Twitter) @jinruimazekochi(https://x.com/jinruimazekochi)



■ 開催の背景・目的


大阪で行列必至の人気店として知られる「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば」が、四国エリアへ初進出いたします。


今回、グランドオープンに先駆けて実施する「完全無料プレオープン」は、以下2つの目的で企画いたしました。


1. 高知県への恩返し

大阪から高知へ移住した店主が、これまで支えていただいた高知県への感謝を、言葉ではなく行動で示すため。


2. 価格や先入観に左右されない、純粋な味の評価

「高い」「安い」といった価格の先入観を排除し、純粋に味そのものを体験していただきたいという想いからです。


「商売より先に、まず味で信頼してもらう」--その覚悟を、売上ゼロの1日という形で示します。



■ プレオープン詳細


【開催日時】


2026年2月21日(土)


- 11:00～12:00 メディア取材・撮影対応時間


- 12:00～20:00 一般開放



【無料提供内容】


- まぜそば(人類みなまぜそば 1種類)


- ご飯


- ドリンク(アルコール含む)



【提供条件】


- 店内飲食のみ


- お一人様1杯限り


- 麺・食材がなくなり次第終了


- トッピングは煮卵のみ


- 追加注文不可


- 整理券配布予定



【注意事項】


- アルコール提供時は年齢確認を実施


- 過度な飲酒防止のため、スタッフ判断で提供をお断りする場合があります


- 混雑状況により入店制限が発生する場合があります


■ グランドオープン詳細


【開催日】


2026年2月22日(日)


【営業時間】


11:00～15:00 / 17:00～20:00


【内容】


通常営業開始(人類みなまぜそば1種類)


■ プレオープン限定企画「まぜそばチケット」販売


次回来店時に使用できる「まぜそばチケット」を、プレオープン当日および、クラウドファンディングにて同時販売いたします。


【チケット詳細】


- 価格:1,000円/枚


- 特典:麺大盛り無料、焼豚以外のトッピング無料


- 有効期限:2027年2月21日まで(1年間有効)


- 販売期間:2026年2月中旬～約1ヶ月間 予定


-人類みなまぜそば高知店のみ有効


クラウドファンディングでは、遠方のお客様にもご購入いただけます。


■ 「人類みな麺類」「人類みなまぜそば」について


「人類みな麺類」は、大阪を拠点とする人気ラーメンブランドで、連日行列ができる人気店として知られています。その派生ブランドとして誕生した「人類みなまぜそば」は、まぜそば専門店として独自の進化を遂げ、今回四国エリアへ初出店いたします。



「人類みな麺類」公式サイト: https://www.unchi-co.com/