【四国初】大阪の人気ラーメン「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 」が高知初上陸!

UNCHI株式会社

まぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知」2026年2月22日グランドオープン、前日2月21日は1日限定・完全無料プレオープンを実施

大阪発の人気ラーメンブランド「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば 高知店」を、四国初出店として2026年2月22日(日)にグランドオープンいたします。それに先立ち、2026年2月21日(土)に、まぜそば・ご飯・アルコールを含む全メニューを完全無料で提供するプレオープンを開催いたします。

■ 開催概要

店舗名: 人類みなまぜそば 高知店

所在地: 〒780-0870 高知県高知市本町5丁目2-22西本ビル1F

グランドオープン日: 2026年2月22日(日)

プレオープン日: 2026年2月21日(土) 12:00～20:00(麺がなくなり次第終了)

メディア取材対応時間: 2026年2月21日(土) 11:00～12:00

営業時間: 11:00～15:00 / 17:00～20:00

公式SNS:

Instagram @jinrui_mina_mazesoba_kochi(https://www.instagram.com/jinrui_mina_mazesoba_kochi/)

X(旧Twitter) @jinruimazekochi(https://x.com/jinruimazekochi)

■ 開催の背景・目的

大阪で行列必至の人気店として知られる「人類みな麺類」から派生したまぜそば専門店「人類みなまぜそば」が、四国エリアへ初進出いたします。

今回、グランドオープンに先駆けて実施する「完全無料プレオープン」は、以下2つの目的で企画いたしました。

1. 高知県への恩返し

大阪から高知へ移住した店主が、これまで支えていただいた高知県への感謝を、言葉ではなく行動で示すため。

2. 価格や先入観に左右されない、純粋な味の評価

「高い」「安い」といった価格の先入観を排除し、純粋に味そのものを体験していただきたいという想いからです。

「商売より先に、まず味で信頼してもらう」--その覚悟を、売上ゼロの1日という形で示します。

■ プレオープン詳細

【開催日時】

2026年2月21日(土)

- 11:00～12:00 メディア取材・撮影対応時間

- 12:00～20:00 一般開放



【無料提供内容】

- まぜそば(人類みなまぜそば 1種類)

- ご飯

- ドリンク(アルコール含む)



【提供条件】

- 店内飲食のみ

- お一人様1杯限り

- 麺・食材がなくなり次第終了

- トッピングは煮卵のみ

- 追加注文不可

- 整理券配布予定



【注意事項】

- アルコール提供時は年齢確認を実施

- 過度な飲酒防止のため、スタッフ判断で提供をお断りする場合があります

- 混雑状況により入店制限が発生する場合があります

■ グランドオープン詳細

【開催日】

2026年2月22日(日)

【営業時間】

11:00～15:00 / 17:00～20:00

【内容】

通常営業開始(人類みなまぜそば1種類)

■ プレオープン限定企画「まぜそばチケット」販売

次回来店時に使用できる「まぜそばチケット」を、プレオープン当日および、クラウドファンディングにて同時販売いたします。

【チケット詳細】

- 価格:1,000円/枚

- 特典:麺大盛り無料、焼豚以外のトッピング無料

- 有効期限:2027年2月21日まで(1年間有効)

- 販売期間:2026年2月中旬～約1ヶ月間 予定

-人類みなまぜそば高知店のみ有効

クラウドファンディングでは、遠方のお客様にもご購入いただけます。

■ 「人類みな麺類」「人類みなまぜそば」について

「人類みな麺類」は、大阪を拠点とする人気ラーメンブランドで、連日行列ができる人気店として知られています。その派生ブランドとして誕生した「人類みなまぜそば」は、まぜそば専門店として独自の進化を遂げ、今回四国エリアへ初出店いたします。

「人類みな麺類」公式サイト: https://www.unchi-co.com/