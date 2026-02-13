エコなアメニティと業務用清掃ロボットを多数展示「第54回 国際ホテル・レストランショー」に出展

アイグッズ株式会社

エコなアメニティや備品の制作、また業務用清掃ロボットの販売をするアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月17日（火）～20日（金）東京ビッグサイト西展示棟にて開催する「第54回 国際ホテル・レストランショー」（主催：一般社団法人日本能率協会）に出展します。

「第54回 国際ホテル・レストランショー」とは、外食・宿泊・レジャー業界に向けた商談専門展です。「安心、安全なサービス環境の確保ならびにSDGs対応促進」「デジタル技術の導入による生産性向上・人手不足対策」「地方創生に資する地域産品の全国展開、観光アクセスの高付加価値創出」に貢献する多くの企業が出展予定です。

当社は今回、ホテル・飲食業界の持続可能な企業活動を支援すべく、エコなアメニティや備品、オリジナルグッズ制作を行う『SUSPRO（サスプロ）』と業務用清掃ロボットを展開する『ROBOTI（ロボティ）』の2つのブランドから展示します。

◼︎アメニティから物販グッズまで。宿泊体験をプロデュースする『SUSPRO』

アメニティや客室備品、さらには物販グッズに至るまで、120種類を超える多彩なラインアップを展開するSUSPRO。 エコ素材による環境配慮と、空間に溶け込む上品なデザインの両立を大切にしながら、ホテルの世界観やコンセプトに寄り添ったものづくりをサポートしています。

＜Pick up！＞容器・香り・デザインを自由に選べる「インバスアメニティ」

本展示会では、SUSPRO初となるインバスアメニティを展示します。再生素材を活用した容器のシャンプー・リンスや、廃棄予定の果皮を活用したバスソルトなど、環境に配慮した多彩なアイテムをご紹介。パッケージやラベルのオリジナルデザインにも対応しており、アメニティや物販グッズとしておすすめです。

香りも選べるインバスアメニティ＜Pick up！＞ホテルイベントや物販に活用できる「カプセル自販機レンタル・オリジナルトイ制作」

さらに、ホテルのイベント企画や物販施策として活用できる、オリジナルトイも初展示。最小ロット500個から対応可能で、オリジナルトイの企画・デザイン・カプセル自販機レンタル・封入作業までをワンストップでサポートします。

◼︎用途に合わせた10種の清掃ロボットを展示する『ROBOTI』

企画から封入までまるっとおまかせ

ROBOTIブースでは、ホテル・飲食業界の多様な清掃シーンに対応する業務用清掃ロボットを一挙に展示。施設の規模や床材、清掃頻度などに合わせた最適な一台を、実際に比較・選定いただけます。また、過去300社以上の導入実績に基づき、現場の悩みや予算に寄り添った運用プランを専門スタッフが直接提案可能です。

当日展示する清掃ロボット＜Pick up！＞業務用の機能と家庭用のコンパクトさを兼ね備えた、RACLEBOシリーズ

当日の見どころは、当社オリジナルの業務用小型清掃ロボット、RACLEBO（ラクリボ）シリーズの実演展示です。油汚れに対応する水拭き機能や、フローリングからカーペットまで複数の床材に1台で対応できる機能など、現場ニーズに合わせて複数機種をご紹介。カタログや数値だけでは伝わりにくい、清掃力や動き、サイズ感を直接お確かめいただけます。

課題に合わせた最適な1台が見つかる

さらに、ROBOTI初となる運搬・窓拭きロボットも展示。リネンや資材配送の効率化、広範囲の窓清掃などに対応しており、従来の清掃ロボットとあわせてより幅広い現場課題へのソリューションを提案します。

◼︎アメニティや清掃ロボットで、ホテル・飲食店のおもてなし品質を底上げ

ホテル・飲食店におけるおもてなしは、接客や空間設計をはじめとする、さまざまな要素によって成り立っています。中でも、質や清潔さといった日々の積み重ねは、利用者の満足度に大きく影響する要素の一つです。

当社は、エコで上質なアメニティ・備品と、業務用清掃ロボットによる安定した品質から施設運営を支援しています。 展示会では、これらのラインアップを網羅した120ページの製品カタログを配布中。施設の運営をアップデートする、具体的なヒントを豊富にご用意しています。

さらに、展示会期間中は専任スタッフが終日常駐。「アメニティを見直したいが、他社との差別化の方法がわからない」「自社に最適なロボットの選び方を知りたい」など、施設のお悩みに合わせて具体的にご相談いただけます。

当日配布予定の製品カタログホテル・飲食店の滞在価値を高めるサービス

当社は今後も、多角的なサービスを通じて、ホテル・飲食店の滞在価値向上と持続可能な施設運営に貢献してまいります。

＜取材のご案内＞

当日の取材をご希望の方は、2026年2月16日（月）までに以下ご記載の上、「a.ishida@i-goods.co.jp」までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

・御社名

・御担当媒体

・御芳名、人数

・TEL

・メールアドレス

・撮影有無

連絡先：アイグッズ株式会社 広報担当 石田 （連絡先：a.ishida@i-goods.co.jp）

【出展概要】

・展示会名：第54回 国際ホテル・レストランショー

・主催：一般社団法人日本能率協会

・開催日時：2026/2/17(火)～2/20(金) 10:00～17:00(最終日は16:30)

・会場：東京ビックサイト 西4ホール（〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１）

・当社ブース番号：W4-H36

・当社展示内容：

- 竹やとうもろこしを使用したエコで上質なアメニティ

- カラーや形状の選択や、名入れが可能なオリジナルアメニティ

- 企画デザインから封入まで対応可能なオリジナルカプセルトイ

- 容器・香り・デザインを自由に選べるインバスアメニティ

- 業務用清掃・運搬・窓拭きロボット

・展示会ウェブサイト：https://hcj.jma.or.jp/

【会社概要】

・社名：アイグッズ株式会社

・代表者：代表取締役 三木 章平

・設立：2016年1月20日

・資本金：3,000万円

・HP：www.i-goods.co.jp

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア1F 6F

・TEL：03-6450-4915

・事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入、業務用清掃・配膳ロボットの販売

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けたノベルティやアメニティをエコかつオリジナルで制作できるサービスや、企業の廃棄物を回収し、価値あるグッズへアップサイクルする『SUS CYCLE』サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら、安定成長を実現しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2023年には3年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。