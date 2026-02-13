REBORN×RIBBON 生まれ変わる栄に HELLO KITTY が登場！
この度、Ｊ．フロント リテイリンググループ（松坂屋名古屋店、名古屋PARCO）は、中日ビル、オアシス２１、中部電力MIRAI TOWERとともに、長年名古屋・栄の発展に貢献してきました栄町商店街振興組合の協力を仰ぎ、栄エリアプロモーションのさらなる強化を図ります。その一環として、施設の枠組みを超えて連携し、名古屋・栄エリアの施設を横断し、街の賑わいを創出する【REBORN -Hello SAKAE- HELLO KITTY】キャンペーンを2026年2月20日（金）から3月8日（日）までの17日間、開催します。
1．企画の目的
Ｊ．フロント リテイリンググループは、2025年夏のおでかけシーズンに合わせて、名古屋・栄エリアにある各施設のエンターテインメントコンテンツを軸にリンク・集約、情報発信を実施することで、街のさらなる賑わいの創出、回遊性の向上を目的とした【POP IS YOU SAKAE25】を開催し、好評をいただきました。
今般、名古屋・栄エリアの魅力発信の第二弾として、【新たな魅力が生まれ続けている栄の再開発=REBORN】と、【世界中で幅広い世代から愛されているHELLO KITTY】のリボンをかけ、【REBORN -Hello SAKAE- HELLO KITTY】キャンペーンを開催します。期間中は、期間限定のキャンペーンビジュアル露出、オリジナルムービー放映による賑わい演出をはじめ、栄エリアを楽しく回遊してもらうためのフォトスポットキャンペーン、ノベルティプレゼント企画などの各施設共通企画の実施と、ポップアップショップやグリーティングイベントの実施などの各施設独自企画を実施し、街の賑わいを創出します。
２．企画概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118148/table/37_1_ec63b6d03a1d9dbc0d562c250ee66340.jpg?v=202602130451 ]
３．各施設共通企画（抜粋）※詳細は特設サイトをご確認ください。期間限定デザインの HELLO KITTY が登場
お買い物を楽しむ街・栄をイメージした HELLO KITTY が期間限定で登場します。
キャンペーン告知用ムービー
HELLO KITTY と、女優の古田愛理さんが、栄エリアを巡り、新たな魅力を発見します。
プロモーションムービー(https://youtu.be/9jNtahf-yZo)
期間限定キービジュアル・特設サイトの製作
各施設のロゴをモチーフにしたリボンをデザインしたビジュアルを制作しました。
各施設オリジナルフォトスポットの設置 ＆ 各施設オリジナルステッカーの配布
※各施設の営業時間をご確認ください。
※数に限りがございます。※各施設の配布条件をご確認ください。
４．各施設個別企画（抜粋）※詳細は特設サイトをご確認ください。キャンペーン開催記念セレモニーの開催
2 月 21 日（土）10:00～10:30
オアシス２１ 豊田合成リンク特設ステージ
セレモニーに HELLO KITTY と女優の古田愛理さんが登場します。
SRT×ハイタッチ会の開催
2 月 21 日（土）12:45～12:55、14:30～14:40 頃
SRT 栄停留所・希望の広場付近
対象となる SRT から降車のお客様に HELLO KITTY とのハイタッチ会を実施します。
期間限定キービジュアルステッカーの配布
栄町商店街（坪井花苑本店）で、期間限定キービジュアルのステッカー（5cm×5cm）を配布します。
特設サイト画面を店舗スタッフに提示ください。
目印になるビジュアルを探してきてね！！
松坂屋名古屋店 グリーティングの開催
2 月 22 日（日） 10:00～、13:00～、16:00～ ※各回10分程度
松坂屋名古屋店本館内に HELLO KITTY が登場！
松坂屋名古屋店 サンリオクレープ号
2 月 28 日（土）、3 月 1 日（日）10:00～18:00
本館北入り口にサンリオクレープ号が 期間限定でオープン！
名古屋PARCO ポップアップショップの開催
2月20日（金）～3月8日（日）10:00～20:00
名古屋PARCO西館B1F
この期間だけのオリジナルグッズを販売します。
中日ビル 大型キービジュアル掲出
2 月 20 日（金）～3 月 8 日（日）
1 階北西エントランス、地下 1 階地下鉄連絡通路に大型のビジュアルが登場。
中部電力 MIRAI TOWER＆オアシス２１ ライトアップの実施
2 月 20 日（金）～22 日（日）、
3 月 1 日（日）、6 日（金）18:00～22:00
イメージカラーのライトアップを実施します。
中部電力 MIRAI TOWER 記念入場券の発行
期間中に展望入場券購入の方に、オリジナルデザインの入場券をお渡しします。
５．開催記念セレモニー・開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118148/table/37_2_cfeafd60be7a8a45bc9b1602218daabe.jpg?v=202602130451 ]
古田 愛理さんプロフィール
2002 年 6 月 30 日生まれ 岐阜県出身 俳優・モデル HELLO KITTY と一緒に栄エリアの魅力を伝えるプロモーションムービーに出演していただいております。
古田 愛理さんプロフィール(https://avexnet.jp/contents/FRTAI-OFCL-0001/profile)
プロモーションムービー(https://youtu.be/9jNtahf-yZo)
■ お申し込み ※メディアの方専用
■ 2 月 19 日（木）18:00 までにお申し込みください。
お申し込みフォーム :
https://forms.gle/u85ijfx2vgM4BthJ7
■ 注意事項
- 座席・カメラ位置は先着順です。カメラ台・音声ラインなどのご用意はありません。
- スチールカメラの皆様は、会場内お席よりご自由にご撮影ください。
- 登壇者への個別取材をご希望の場合は事前にご相談ください。
- 諸般の事情により、予告なく予定が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■ 会場について
- アクセス：最寄り駅 「地下鉄東山線・名城線 栄駅」 「名鉄瀬戸線栄町駅」直結
- その他：ステージ前のスペースは関係者および取材各社様のみの入場可としますが、一般の方もフリースペース（柵の外側エリア）から自由に観覧できるようにします。ご承知おきください。