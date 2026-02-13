REBORN×RIBBON　生まれ変わる栄に HELLO KITTY が登場！

J.フロント リテイリング株式会社

この度、Ｊ．フロント リテイリンググループ（松坂屋名古屋店、名古屋PARCO）は、中日ビル、オアシス２１、中部電力MIRAI TOWERとともに、長年名古屋・栄の発展に貢献してきました栄町商店街振興組合の協力を仰ぎ、栄エリアプロモーションのさらなる強化を図ります。その一環として、施設の枠組みを超えて連携し、名古屋・栄エリアの施設を横断し、街の賑わいを創出する【REBORN -Hello SAKAE- HELLO KITTY】キャンペーンを2026年2月20日（金）から3月8日（日）までの17日間、開催します。

1．企画の目的

Ｊ．フロント リテイリンググループは、2025年夏のおでかけシーズンに合わせて、名古屋・栄エリアにある各施設のエンターテインメントコンテンツを軸にリンク・集約、情報発信を実施することで、街のさらなる賑わいの創出、回遊性の向上を目的とした【POP IS YOU SAKAE25】を開催し、好評をいただきました。

今般、名古屋・栄エリアの魅力発信の第二弾として、【新たな魅力が生まれ続けている栄の再開発=REBORN】と、【世界中で幅広い世代から愛されているHELLO KITTY】のリボンをかけ、【REBORN -Hello SAKAE- HELLO KITTY】キャンペーンを開催します。期間中は、期間限定のキャンペーンビジュアル露出、オリジナルムービー放映による賑わい演出をはじめ、栄エリアを楽しく回遊してもらうためのフォトスポットキャンペーン、ノベルティプレゼント企画などの各施設共通企画の実施と、ポップアップショップやグリーティングイベントの実施などの各施設独自企画を実施し、街の賑わいを創出します。

２．企画概要

３．各施設共通企画（抜粋）※詳細は特設サイトをご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118148/table/37_1_ec63b6d03a1d9dbc0d562c250ee66340.jpg?v=202602130451 ]期間限定デザインの HELLO KITTY が登場

お買い物を楽しむ街・栄をイメージした HELLO KITTY が期間限定で登場します。

キャンペーン告知用ムービー

HELLO KITTY と、女優の古田愛理さんが、栄エリアを巡り、新たな魅力を発見します。

プロモーションムービー(https://youtu.be/9jNtahf-yZo)

期間限定キービジュアル・特設サイトの製作

各施設のロゴをモチーフにしたリボンをデザインしたビジュアルを制作しました。

４．各施設個別企画（抜粋）※詳細は特設サイトをご確認ください。

各施設オリジナルフォトスポットの設置 ＆ 各施設オリジナルステッカーの配布※各施設の営業時間をご確認ください。※数に限りがございます。※各施設の配布条件をご確認ください。キャンペーン開催記念セレモニーの開催

2 月 21 日（土）10:00～10:30

オアシス２１ 豊田合成リンク特設ステージ

セレモニーに HELLO KITTY と女優の古田愛理さんが登場します。

SRT×ハイタッチ会の開催

2 月 21 日（土）12:45～12:55、14:30～14:40 頃

SRT 栄停留所・希望の広場付近

対象となる SRT から降車のお客様に HELLO KITTY とのハイタッチ会を実施します。

期間限定キービジュアルステッカーの配布

栄町商店街（坪井花苑本店）で、期間限定キービジュアルのステッカー（5cm×5cm）を配布します。

特設サイト画面を店舗スタッフに提示ください。

目印になるビジュアルを探してきてね！！

松坂屋名古屋店 グリーティングの開催

2 月 22 日（日） 10:00～、13:00～、16:00～ ※各回10分程度

松坂屋名古屋店本館内に HELLO KITTY が登場！

松坂屋名古屋店 サンリオクレープ号

2 月 28 日（土）、3 月 1 日（日）10:00～18:00

本館北入り口にサンリオクレープ号が 期間限定でオープン！

名古屋PARCO ポップアップショップの開催

2月20日（金）～3月8日（日）10:00～20:00

名古屋PARCO西館B1F

この期間だけのオリジナルグッズを販売します。

中日ビル 大型キービジュアル掲出

2 月 20 日（金）～3 月 8 日（日）

1 階北西エントランス、地下 1 階地下鉄連絡通路に大型のビジュアルが登場。

中部電力 MIRAI TOWER＆オアシス２１ ライトアップの実施

2 月 20 日（金）～22 日（日）、

3 月 1 日（日）、6 日（金）18:00～22:00

イメージカラーのライトアップを実施します。

中部電力 MIRAI TOWER 記念入場券の発行

期間中に展望入場券購入の方に、オリジナルデザインの入場券をお渡しします。

５．開催記念セレモニー・開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118148/table/37_2_cfeafd60be7a8a45bc9b1602218daabe.jpg?v=202602130451 ]古田 愛理さんプロフィール

2002 年 6 月 30 日生まれ 岐阜県出身 俳優・モデル HELLO KITTY と一緒に栄エリアの魅力を伝えるプロモーションムービーに出演していただいております。

古田 愛理さんプロフィール(https://avexnet.jp/contents/FRTAI-OFCL-0001/profile)

プロモーションムービー(https://youtu.be/9jNtahf-yZo)

■ お申し込み ※メディアの方専用

■ 2 月 19 日（木）18:00 までにお申し込みください。

お申し込みフォーム :https://forms.gle/u85ijfx2vgM4BthJ7

■ 注意事項

- 座席・カメラ位置は先着順です。カメラ台・音声ラインなどのご用意はありません。- スチールカメラの皆様は、会場内お席よりご自由にご撮影ください。- 登壇者への個別取材をご希望の場合は事前にご相談ください。- 諸般の事情により、予告なく予定が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■ 会場について

- アクセス：最寄り駅 「地下鉄東山線・名城線 栄駅」 「名鉄瀬戸線栄町駅」直結- その他：ステージ前のスペースは関係者および取材各社様のみの入場可としますが、一般の方もフリースペース（柵の外側エリア）から自由に観覧できるようにします。ご承知おきください。