漆黒カレーのスパイシーな香り漂う「アンガスビーフのブラックカレー」が復活！2月13日（金）より販売開始
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
昨年、期間・数量限定で販売し、多くのお客様からご好評をいただいた「アンガスビーフのブラックカレー」が復活。本商品は、アンガス牛の旨みを最大限に引き立てる、濃厚でスパイシーな「漆黒のカレーソース」が主役。ホクホクのじゃがいもと、とろけるチーズを合わせることで、コク深くまろやかな味わいに仕上げました。 スパイスの芳醇な香りが口いっぱいに広がり、冬の食卓を彩る特別な一皿です。カレーソースの香りをより一層楽しんでいただくため、よく混ぜてからお召し上がりください。
副菜は、ガーリックが香るほうれん草ソテー、アーモンド入りのカリフラワーコンソメ、さっぱりとした味わいの人参と紫キャベツのサラダです。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◾️商品概要
商品名：アンガスビーフのブラックカレー（通常料金＋250円）
発売日：2月13日
商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1003
栄養価：
・カロリー 528kcal
・たんぱく質 19.9g
・糖質 23.9g
・脂質 40.5g
・塩分 2.3g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
＜担当者のコメント＞
本商品は、見た目の驚きと美味しさを同時にお届けしたいという想いから、目を惹く「黒」のカレーソースを選定し、旨みを凝縮させた一皿に仕上げました。「コク深くまろやか、かつスパイシー」な味わいが特徴で、野菜の甘みやチーズのまろやかさが重なり合いながら、スパイスの芳醇な香りが口いっぱいに広がります。
メインのお肉には、この力強いソースに負けないよう、適度な脂身と赤身の旨みが特徴の『アンガスビーフ』を採用しました。お肉本来の味わいがソースのスパイス感と調和し、奥深い満足感を引き出しています。ここにホクホクとした食感のじゃがいもを合わせることで、濃厚なソースとの味のバランスを整え、食べ応えを高めました。とろけるチーズがソースとじゃがいもによく絡み、一体感のある美味しさを楽しめます。
「自分へのご褒美」として楽しんでいただきたいプレミアムなメニューですので、少し贅沢な気分を味わいたい日のディナーなどに、ぜひご利用ください。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
