米国Trener Roboticsへの出資に関して
高度な産業オートメーション化を加速
株式会社ニコンは、米国Trener Robotics（CEO：Asad Tirmizi）へ、NFocus Fund※を介して出資を実施しました。
Trener Roboticsは、産業用ロボットに特化したAIによる自然言語プログラミングを実現するプラットフォーム「Acteris」を提供する企業です。自然言語での指示をActerisがロボット動作に変換するため、従来のコードベースのプログラミングが不要です。また、Acterisは生産現場の各工程を事前学習したスキルモデルを提供し、複雑で変動の多い生産工程の自動化に貢献するため、高度な産業オートメーション化を加速します。
ニコンは、コア技術「光利用」と「精密」を活用し、ビジョンロボティクス分野を新たなビジネスの柱とすべくロボットビジョンシステムの提供など、事業化を加速しています。本出資を通じて、Trener Roboticsが保有する高度なデジタル技術とニコンのロボットビジョンシステムを融合させ、無人化・省人化された次世代製造現場の実現に向けたソリューションを提供し、現場の自動化・自律化・汎用化に貢献していきます。
Trener Roboticsの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2206/128305/128305_web_1.png
※NFocus Fund： ニコンとGeodesic Capital（米国カリフォルニア州）が共同で設立したプライベート・エクイティ投資ファンド
https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/0827_01.html
関連リンク
Nikonロボットビジョンシステム
https://ngpd.nikon.com/vision-robotics/product/robot-vision-system/
Trener Robotics
https://trener.ai/
