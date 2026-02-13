こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住友電工情報システム株式会社がISMS(ISO/IEC 27001:2022)認証を継続〜クラウドサービスを提供する本社および東京支社が維持審査に合格〜
住友電工情報システム株式会社の本社および東京支社は、認証機関G-CERTI JAPANにてISO27001:2022の認証を継続しました。
住友電工情報システム株式会社の本社および東京支社は、計5つのクラウドサービスを提供しています。今回の維持審査合格により、当社の情報セキュリティにおける管理・運用体制が、ISMSの定義する「機密性」「完全性」「可用性」を維持する国際規格に現在も適合したものであることが立証されました。
■今回、ISMS認証を継続した拠点が提供するクラウドサービスは以下の通りです。
・楽々Framework3 Cloud
・楽々Webデータベース
・楽々WorkflowII Cloud
・楽々ProcurementII Cloud
・楽々Document Plus Cloud
■ISMS、ISO/IEC 27001:2022とは
ISMSとは、情報セキュリティマネジメントシステムの略称で、組織が保有する情報資産をさまざまなリスクをアセスメントし、脅威となるリスクを低減することを目的とした仕組みです。その仕組みを評価するためにISO/IEC 27001が国際規格として規定されており、情報の機密性、完全性および可用性の3つをマネジメントし、ISMSを構築するための枠組みを示しています。
このたび、当社が取得した最新の規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証は、第三者であるISMS認証機関が、ISO/IEC 27001に基づいて利害関係のない公正な立場から認証について審査し、証明したものです。
当社は、今後も情報セキュリティに対する取り組みを強化し、より安全・安心な情報環境を提供し顧客との信頼関係をいっそう深めていけるよう製品開発に取り組んでまいります。
【ISO/IEC 27001:2022 認証登録概要】
・認証登録範囲：クラウドシステムの開発・販売
・組織名称：住友電工情報システム株式会社
・認証拠点：本社、東京支社
・認証登録番号：GIJP-1183-IC
・認証機関：G-CERTI JAPAN
・初回登録日：2023年12月1日
掲載の認証ロゴは、G-CERTI JAPANによりライセンスされています。
以 上
■クラウドサービスについて
下記のWebサイトよりご確認ください。
・楽々Framework3 CloudのWebサイト
https://www.sei-info.co.jp/framework/framework-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D
・楽々WebデータベースのWebサイト
https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D
・楽々WorkflowII CloudのWebサイト
https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D
・楽々ProcurementII CloudのWebサイト
https://www.sei-info.co.jp/procurement/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D
・楽々Document Plus CloudのWebサイト
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D
■登録商標について
・楽々Framework、楽々Workflow、楽々Procurement、楽々Documentは、住友電気工業株式会社の登録商標です。
・楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部
東京 TEL: 03-6406-2840
名古屋 TEL: 052-533-8704
大阪 TEL: 06-6394-6731
福岡 TEL: 092-284-0232
Email: rakrak@sei-info.co.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260213_SIS_D