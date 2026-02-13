こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タウ、カーテンダー佐賀が佐賀県初のテュフ ラインランドの鈑金塗装工場認証（ゴールド）を取得
損害車※のリユース・リサイクルを推進する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：宮本 明岳 以下、当社）は、当社工場であるカーテンダー佐賀において、世界トップクラスの第三者認証機関であるテュフ ラインランド ジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡本 邦裕）より、鈑金塗装工場向け認証プログラム 鈑金塗装工場認証（ゴールド）を取得いたしました。本認証の取得は佐賀県内で初となります。
※事故や災害等により損壊した車両のこと
左から テュフ ラインランド ジャパン株式会社 モビリティ事業部シニアセールスエグゼクティブ 栗田隆司 様
株式会社タウ BP事業部 部長 佐藤健太
■鈑金塗装工場認証とは
鈑金塗装工場認証とは、国際的な第三者認証機関であるテュフ ラインランド ジャパン株式会社がドイツ本社で開発された監査項目に日本市場に適した項目を追加した約200項目にもおよぶ監査項目に基づき監査を行い、認証するものです。この度、カーテンダー佐賀は厳正な審査を受け、スチール材料を対象とした鈑金塗装修理工場として「ゴールド」を取得いたしました。本認証の取得は、修理工程・品質管理体制・安全管理・設備環境等が公正・公平な基準に基づき運用されていることが認められ、非常にレベルの高い修理を提供できる工場として評価されたものです。
■タウの目指すこと
当社はこれまで、台風被害等で発生する水害車の不正流通という社会課題に対し、適正な修理の実施や販売時における独自保証サービスの提供を通じて、損害車の市場価値向上に努めてまいりました。本認証の取得により、ユーザー満足度のさらなる向上に加え、お取引先様にとっても業務効率および信頼性の向上につながるものと考えております。今後は、本認証を佐賀工場にとどまらず全国の拠点へ展開し、「信頼が見える自動車修理業界」の実現を目指してまいります。
■テュフ ラインランド ジャパン株式会社栗田隆司様コメント
当社としては、鈑金塗装業界をユーザーの皆様にとってより安全・安心な業界にしていきたいと考えています。その中でタウ様が業界全体を見据え、真摯に取り組まれている姿勢に共感し、その一助となれたことを大変うれしく思います。
■株式会社タウ 執行役員 岡本真介のコメント
自動車修理業界には、情報の非対称性や不透明性といった課題があります。今回の認証取得は、そうした中で自動車ユーザーの皆様に選んでいただくための客観的指標の一つになると考えています。今後も地域の皆様により良いサービスを提供できるよう努めるとともに、佐賀工場に限らず、すべての工場で同水準のサービスを提供できるブランドを目指してまいります。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 477億円(2025年9月期)
社員数 ： 732名(2025年9月末)
URL ： https://tau.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部
TEL：048-601-0820
FAX：048-601-0850
Mail：pr@tau.co.jp
