AI動画コンテスト『#AI豚劇場』結果発表
スペースインターナショナル
AI動画コンテスト『#AI豚劇場』結果発表
心に刺さる“豚映画”が誕生。AIが描く感動ストーリー、受賞作品を公開
スペースインターナショナル株式会社（本社：東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー1階104、以下「金銀の貯金箱」）が協賛するAI動画コンテスト
「スペースインターナショナル × AI PET AWARD #AI豚劇場」の受賞作品を2026年2月6日（金）に発表しました。
本コンテストは、前回SNSで大きな反響を呼んだAI画像企画『#AI豚祭り』の続編として開催。
「心に刺さる豚映画をAIで作ろう！」をテーマに、AIで制作されたオリジナルショートムービーを募集しました。
金貨・銀貨を“願いを叶えるチケット”として描く映画的な世界観と、
幸運の象徴である“福豚”を主人公にした物語が共感を呼び、
SNS上では「泣ける」「豚でここまで感情を揺さぶられるとは」といった声が相次ぎました。
■ 受賞作品一覧
優勝（賞金10万円）
クリエイター：daiwamo | AI Video & Music
▶ 受賞動画：https://x.com/aipetaward/status/2016161343339167822?s=20
手描きアニメーションのような柔らかいタッチと、押しつけがましさのないメッセージ性が高く評価されました。
金貨の価値を「感動」とともに自然に伝え、最も印象に残る完成度の高い作品として選出。
使用ツールはすべて商用利用可能なプロフェッショナル仕様で、AI映像表現の可能性を示す一作です。
準優勝（賞金5万円）
クリエイター：はんなり女史
▶ https://x.com/aipetaward/status/2014613614255308954?s=46&t=w2CVOsvgNNRS1luimNR25g
3位（賞金3万円）
クリエイター：エル様
音楽・歌詞・映像の一体感が際立つ作品
▶ https://x.com/aipetaward/status/2013757524516745362?s=46&t=w2CVOsvgNNRS1luimNR25g
特別賞（賞金2万円）
クリエイター：ZEA黒子スタイル様
ラップで“現物資産の価値”を表現した、最も個性的な一作
▶ https://x.com/lovers_ai10697/status/2015959942491156520?s=20
■ Wキャンペーン当選者
四葉のクローバー ゴールドコイン 0.5g
南川 亮 様
クックアイランド銀貨（帆船）1オンス
HIGA HIROSHI 様
■ 審査基準（5点満点）
物語性・メッセージ性
金貨を貯める行為が、将来の安心や希望につながる内容であること
ストーリー構成・感情表現
起承転結があり、感動や共感を生む表現であること
オリジナリティ
構成・演出・世界観に独自性が感じられること
エンターテインメント性・完成度
AI表現・編集を含め、映像作品として完成度が高いこと
■ コメント
スペースインターナショナル株式会社
金貨・銀貨・プラチナコインといった実物資産は、
価値を守るだけでなく、「想い」や「願い」を託す存在でもあります。
本コンテストを通じて
お客様の貯金箱がゆとりある"福豚"になるように、金や銀を貯蓄して頂ければ嬉しいです。
■ 今後の展開
『#AI豚劇場』で生まれた世界観やキャラクターは、
今後、続編企画やSNSキャンペーンとの連動など、さらなる展開を予定しています。
