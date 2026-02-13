報道関係各位

スペースインターナショナル

AI動画コンテスト『#AI豚劇場』結果発表

心に刺さる“豚映画”が誕生。AIが描く感動ストーリー、受賞作品を公開





スペースインターナショナル株式会社（本社：東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー1階104、以下「金銀の貯金箱」）が協賛するAI動画コンテスト

「スペースインターナショナル × AI PET AWARD #AI豚劇場」の受賞作品を2026年2月6日（金）に発表しました。

本コンテストは、前回SNSで大きな反響を呼んだAI画像企画『#AI豚祭り』の続編として開催。

「心に刺さる豚映画をAIで作ろう！」をテーマに、AIで制作されたオリジナルショートムービーを募集しました。

金貨・銀貨を“願いを叶えるチケット”として描く映画的な世界観と、

幸運の象徴である“福豚”を主人公にした物語が共感を呼び、

SNS上では「泣ける」「豚でここまで感情を揺さぶられるとは」といった声が相次ぎました。







■ 受賞作品一覧

優勝（賞金10万円）

クリエイター：daiwamo | AI Video & Music

▶ 受賞動画：https://x.com/aipetaward/status/2016161343339167822?s=20

手描きアニメーションのような柔らかいタッチと、押しつけがましさのないメッセージ性が高く評価されました。

金貨の価値を「感動」とともに自然に伝え、最も印象に残る完成度の高い作品として選出。

使用ツールはすべて商用利用可能なプロフェッショナル仕様で、AI映像表現の可能性を示す一作です。

準優勝（賞金5万円）

クリエイター：はんなり女史

▶ https://x.com/aipetaward/status/2014613614255308954?s=46&t=w2CVOsvgNNRS1luimNR25g

3位（賞金3万円）

クリエイター：エル様

音楽・歌詞・映像の一体感が際立つ作品

▶ https://x.com/aipetaward/status/2013757524516745362?s=46&t=w2CVOsvgNNRS1luimNR25g

特別賞（賞金2万円）

クリエイター：ZEA黒子スタイル様

ラップで“現物資産の価値”を表現した、最も個性的な一作

▶ https://x.com/lovers_ai10697/status/2015959942491156520?s=20

■ Wキャンペーン当選者

四葉のクローバー ゴールドコイン 0.5g

南川 亮 様

クックアイランド銀貨（帆船）1オンス

HIGA HIROSHI 様

■ 審査基準（5点満点）

物語性・メッセージ性

金貨を貯める行為が、将来の安心や希望につながる内容であること

ストーリー構成・感情表現

起承転結があり、感動や共感を生む表現であること

オリジナリティ

構成・演出・世界観に独自性が感じられること

エンターテインメント性・完成度

AI表現・編集を含め、映像作品として完成度が高いこと

■ コメント

スペースインターナショナル株式会社

金貨・銀貨・プラチナコインといった実物資産は、

価値を守るだけでなく、「想い」や「願い」を託す存在でもあります。

本コンテストを通じて

お客様の貯金箱がゆとりある"福豚"になるように、金や銀を貯蓄して頂ければ嬉しいです。

■ 今後の展開

『#AI豚劇場』で生まれた世界観やキャラクターは、

今後、続編企画やSNSキャンペーンとの連動など、さらなる展開を予定しています。

