世界健康サプリメント市場展望 二〇三五年まで：成長パターン、構造変化および長期的需要要因
市場拡大、消費者の健康優先事項、規制影響、競争動向を踏まえた実証的分析
市場規模と長期成長軌道
世界の健康サプリメント市場は、二〇二五年に約一千三百二十八億二千三百四十万ドルに達し、二〇二〇年以降、年平均成長率七・八％で拡大してきた。これは、消費者行動、経済循環、規制環境の変化にもかかわらず、同市場が高い耐性を有していることを示している。
今後、市場は二〇三〇年までに一千八百三十九億三千八百五十万ドルへと成長し、二〇二五年から二〇三〇年の間に年平均成長率六・七％で拡大すると予測される。その後はやや成長が緩やかとなり、二〇三〇年から二〇三五年にかけて年平均成長率六・〇％で推移し、二〇三五年には二千四百六十五億六百七十万ドルに達する見込みである。
この成長軌道は一時的な需要拡大ではなく、構造的成長を示している。健康サプリメントは、予防医療戦略、ライフスタイル管理、高齢化社会への対応といった広範な枠組みの中に組み込まれつつある。
過去の成長を支えた構造要因
過去五年間の市場拡大は、以下の構造的要因によって形成された。
・加工食品への依存増加や不規則な食事習慣を含む生活様式と食習慣の変化
・若年層を中心とした植物由来および持続可能な栄養への関心拡大
・世界的公衆衛生事象を契機とした健康意識の高まり
・微量栄養素不足および長期的栄養欠乏に対する認識の向上
一方で、以下の要因が成長を抑制した。
・製品品質、副作用、表示基準の不統一に対する懸念
・複数地域における安全性、健康強調表示、製造基準への適合を求める厳格かつ進化する規制環境
これら相反する要素により、市場は安定的かつ規律ある拡大を特徴としている。
将来の成長要因：予防医療と個別化
今後の成長は、より深い構造変化に支えられると見込まれる。
一．個別化栄養
データ分析技術、生物技術、消費者向け診断技術の進展により、年齢、生活様式、代謝特性に応じた個別化サプリメント戦略が拡大している。
二．人口高齢化
世界的な平均寿命の延伸に伴い、骨の健康、免疫、認知機能、心血管サポートを目的とした製品需要が高まっている。
三．慢性疾患および生活習慣病
糖尿病、肥満、心血管疾患の増加が、リスク軽減策の一環として栄養補助への関心を強化している。
四．スポーツおよびフィットネス文化の拡大
体系的な運動習慣の普及により、たんぱく質製剤、アミノ酸、回復支援製品の需要が拡大している。
制約要因としては、以下が挙げられる。
・新興市場における価格感応度
・自然食品から栄養を摂取したいという消費者志向
・原材料調達に影響を与える貿易混乱や関税問題
製品開発を左右する新興動向
健康サプリメント市場は、科学および技術との統合によって進化している。
・生物技術およびゲノム知見の製品開発への統合
・免疫維持や日常的健康維持を目的とした予防志向製品の投入
・持続可能性を重視した植物性たんぱく質およびアミノ酸製剤の拡大
・特定の栄養比率や回復支援成分を重視した競技者向け製品の開発
これらは、一般的な補給から機能特化型・根拠重視型製品への転換を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341658/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341658/images/bodyimage2】
セグメント分析：需要の集中領域
種類別
・ビタミンおよびミネラルは二〇二五年に三三・三％（四百四十二億一千三百二十万ドル）を占め、最大セグメントとなった。
・ハーブ系サプリメントは二〇二五年から二〇三〇年にかけて年平均成長率七・九％で最も高い成長が見込まれる。
